 У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що в Києві чоловік обмінює фальшиві гроші. Своїх потенційних жертв він підшукував в інтернеті, приваблюючи вигідним курсом.

Днями на "гачок" правопорушника потрапив ще один потерпілий, який хотів придбати майже 5000 євро, спокусившись на привабливий курс. Чоловіки зустрілися на вулиці Лейпцизькій та в салоні автомобіля почали відраховувати один одному гроші. Коли потерпілий під час обміну отримав першу частину іноземної валюти - 600 євро, відразу запідозрив, що купюри мають ознаки підробки.

Він зателефонував до правоохоронців, які швидко відреагували та оперативно затримали фігуранта на місці злочину. У зловмисника вилучили підроблену готівку:

Також дивіться: СБУ і Нацполіція викрили банду безробітних, які виготовляли фальшиві долари і гривні. ФОТОрепортаж

"Ми викрили 31-річного мешканця Київської області за підозрою у вчиненні фінансового злочину під приводом обміну валют. Цей чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів за скоєння аналогічних правопорушень. Тож наразі розслідується чотири епізоди злочинної діяльності підозрюваного, який за аналогічним сценарієм обміняв потерпілим фальшиву валюту", - розповів старший слідчий Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергій Руденко.

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу ..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фальшиві гроші збували через пункти обміну валют на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО