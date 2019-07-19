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Все про:Київ (6290) Нацполіція (7865) фальшивомонетники (28) обмін валюти (22)

 У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції затримали шахрая, який проводив валютообмінні операції з використанням фальшивих купюр.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція 01

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що в Києві чоловік обмінює фальшиві гроші. Своїх потенційних жертв він підшукував в інтернеті, приваблюючи вигідним курсом.

Днями на "гачок" правопорушника потрапив ще один потерпілий, який хотів придбати майже 5000 євро, спокусившись на привабливий курс. Чоловіки зустрілися на вулиці Лейпцизькій та в салоні автомобіля почали відраховувати один одному гроші. Коли потерпілий під час обміну отримав першу частину іноземної валюти - 600 євро, відразу запідозрив, що купюри мають ознаки підробки.

Він зателефонував до правоохоронців, які швидко відреагували та оперативно затримали фігуранта на місці злочину. У зловмисника вилучили підроблену готівку:

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У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція 02

"Ми викрили 31-річного мешканця Київської області за підозрою у вчиненні фінансового злочину під приводом обміну валют. Цей чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів за скоєння аналогічних правопорушень. Тож наразі розслідується чотири епізоди злочинної діяльності підозрюваного, який за аналогічним сценарієм обміняв потерпілим фальшиву валюту", - розповів старший слідчий Головного управління Національної поліції у м. Києві Сергій Руденко.

У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція 03

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу ..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фальшиві гроші збували через пункти обміну валют на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138595
 
 
 Топ коментарі
 
Явно хтось з слугів народу.
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Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей неотличишь У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4678
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А ты за Шо ишачишь, за трудодни? У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4234
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Менял одни бумажки на другие а бумажки они и есть бумажки ,дурачки ишачат за них на работе ... В Киеве задержан аферист, использовавший при обмене валюты гражданам фальшивые купюры, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2613
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Дурак ты ,я отродясь не ишачил и никогда на работу не ходил ,не по понятиям это ... У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7497
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Ворюга или живеш пока родители кормят? Помрут пойдешь под Лавру на корочку хлеба попрошайничать?
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Дааа, если-бы, чур меня,чур ,спаси Господь и Сохрани ,пошёл работать то тогда старики точно бы померли с голодухи после уплаты коммуналки за четырёхкомнатную хату плюс дачу,причал и гараж а так путешествуют ,вот недавно из Мексики вернулись ,повезло им с сыном ибо бабушкины слова запали мне в душу а слова те были такими ,Слушай внучек бабулю а то всю жизнь будешь слушать заводской гудок ! А ты лошок ,видать бабулю не слушал ..
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Художник декоратор с квартала, хорошо рисует, а декорации годами не меняют, вот и пошел по кривой дорожке, чтоб умение не терять.
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***
Евросоюз выделил Украине 45 миллионов долларов на борьбу с коррупцией
( все купюры помечены....)


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Когда пострадавший при обмене получил первую часть иностранной валюты - 600 евро,
сразу заподозрил, что купюры имеют признаки подделки.
ну и зачем на них надо было ставить печать "Сделано на Подоле" ?
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Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует - от настоящей неотличишь У Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4678
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он пеця за п'ять років скільки всякого "намалював"...
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Мля, а то что чувак обменивал вне закона, ноль на масу. Где мля налоги, с операции.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Києві затримано афериста, який під час обміну валюти збував громадянам фальшиві купюри, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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