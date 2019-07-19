 У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У день голосування буде залучено додатково 132 500 співробітників Види МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включно з оперативним чергуванням груп швидкого реагування, спецназом і - вперше (!) - системою авіаційної безпеки МВС", - повідомив Аваков.

Крім цього, буде посилено контроль державного кордону, задіяні протипожежні та піротехнічні підрозділи.

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На оприлюднених Аваковим слайдах зазначено, що порядок у день голосування забезпечуватимуть 73 700 поліцейських, 6 593 нацгвардійці, 38 201 рятувальник, 8 029 прикордонників, 1 289 співробітників ДМС, а також 4 699 представників вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання.

Глава МВС пообіцяв, що його відомство виконає свою роботу якісно і неупереджено. І закликав українців не порушувати порядок проведення виборів.

"У ці вирішальні дні виборів - звертаюся до кожного з Вас, шановні мої співгромадяни – не беріть участі в брехні, не підтримуйте помилкових дій навколо виборних процедур! Ваша чіткість і чесність на цих виборах - дасть нам всім неймовірну енергію і силу для позитивних змін. Це важливо!" - написав Аваков.

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У разі порушень правил голосування міністр закликав негайно повідомити про це членам виборчої комісії. А за будь-якого порушення громадського порядку звернутися до поліцейського, чергує біля виборчої дільниці.





