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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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 У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Додатково службу нестимуть 132 500 співробітників МВС. Вперше для забезпечення порядку застосують систему авіаційної безпеки.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У день голосування буде залучено додатково 132 500 співробітників Види МВС (Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної, міграційної, рятувальної служб), включно з оперативним чергуванням груп швидкого реагування, спецназом і - вперше (!) - системою авіаційної безпеки МВС", - повідомив Аваков.

Крім цього, буде посилено контроль державного кордону, задіяні протипожежні та піротехнічні підрозділи.

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На оприлюднених Аваковим слайдах зазначено, що порядок у день голосування забезпечуватимуть 73 700 поліцейських, 6 593 нацгвардійці, 38 201 рятувальник, 8 029 прикордонників, 1 289 співробітників ДМС, а також 4 699 представників вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання.

У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 01У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 02У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 03

Глава МВС пообіцяв, що його відомство виконає свою роботу якісно і неупереджено. І закликав українців не порушувати порядок проведення виборів.

"У ці вирішальні дні виборів - звертаюся до кожного з Вас, шановні мої співгромадяни – не беріть участі в брехні, не підтримуйте помилкових дій навколо виборних процедур! Ваша чіткість і чесність на цих виборах - дасть нам всім неймовірну енергію і силу для позитивних змін. Це важливо!" - написав Аваков.

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У разі порушень правил голосування міністр закликав негайно повідомити про це членам виборчої комісії. А за будь-якого порушення громадського порядку звернутися до поліцейського, чергує біля виборчої дільниці.

У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 04У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 05
У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 06
У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138594
 
 
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походу аваков лично наденет пэпе наручники.
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Нельзя опускать больше одного бюллетеня... Можно арестовывать всех! Ведь бюллетеней будет 2)
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эт как? Бомбардировщики, зенитки или просто голубей отстреливать?
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Ця смердючка всім набридла.Ніякого ентузіазму в коментах.
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Я о выборах в парламент УКРАИНЫ ! Это каким же надо быть дебилом, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать за "життя кума путина ***** медчедчука,за магната бойка, за вора (осужден на 14 лет) рабиновича, или за откровенных антиукраинских псов мураева, вилкова, новинского. Или вообще проголосовать за пустышку " Слуга народу" Говорят, если Бог хочет наказать - он разума лишает. Увы, вам не Бог разума лишил, а путинская пропаганда на ТВ. каналов 112, Нюсван, канала НАШ " (совсем не украинский)и канала ZIK Jgjvybntcm gjlevfqnt pf xnj b pf rjuj ds ghjujkjcetnt rjve gjlsuhftnt b pf xnj-pf @ltitdsq ufp@ ?bkb pf @dschrbt gtycbb b pfhgkfns@
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А якым ДЭБИЛИЩЕМ надо быть, что бы голосовать за ПЭТЮ -5. А ума, БОГ, давно таких лишил. Просто ты не замечаешь. А когда шлепаешь -ПРОЯВЛЯЕТСЯ. 5 лет у СУК было времени, а теперь С......... а ГОЛОСУЙ.
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так голосуй за Олежку он тебе вилы подарит ,или за Петрика газ станет по 28 за куб У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 7809
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Стільки бабла всадили, щоби понтонутися красиво зі своїми гвинтокрилами. А вони ж ще і палева жеруть.
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Наконец то вертолетики ПОРАБОТАЮТ. А то уже и позабыли, что с полсотни закупили. При ПОРОХОБОТИКАХ такого не было.
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потренируйтесь хотя бы на дронах. Вертолеты не приусы.
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и не говори,их ремонт влетит в копеечку У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 4729 У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 1824
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надо еще пограничникам дать указание ------- кандидатов после выборов не выпускать У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 35 У день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков - Цензор.НЕТ 35
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ день виборів до парламенту в Україні вперше застосують систему авіаційної безпеки МВС, - Аваков. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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