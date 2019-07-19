 Після формування більшості в новій Раді з'явиться кандидатура нового генпрокурора, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
"Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", – сказав Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю.
За словами президента, потрібно зробити все можливе для захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.
Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.
З травня 2016 року цю посаду обіймає Юрій Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n3138593
так тут же каждый зебил расписывает, что никакой реформы не было.
а шо ж эта зелёная сопля подтверждает тогда ?
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ ДО травня 2022р.. і хоч дупами по-стелі-скакайте з вашими "пропозиціями"
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для этого горловского допысувача лукаш почти святая
що можна Гаранту(торгівцю "до мозга костей") нагнути судову гілку влади за допомогою призначень,підкилимних домовленостей і Генпрокурора кума-алкаша без юр. освіти..
а Система просто його ВИПЛЮНУЛА..
А пОРТНОВ -"СВІЙ"
Ему Шефир будет помогать ловить бандеровцев (как его отец с НКВД), майданутых и добрбатовцев которые стреляли по мирным повстанцам и детским садикам в гражданском конфликте...
Цветок душистый прерия - Лаврентий Палыч Берия
Росія не здатна була вивести флот, а Україна - оплачувати необхідний їй газ, тому підписання Харківських угод стало розв'язанням цих проблем, - вважає Порошенко.
У результаті підписання Харківських угод свої інтереси захистили і Росія, і Україна.
Про це заявив екс-міністр закордонних справ України
Петро Порошенко.
"Я не в захваті від того, що подовжили термін перебування Чорноморського флоту на такий період (до 2042 року). Безумовно, я розумів, що в 2017 році Росії не вивести
ЧФ Росії нарощує борги перед Україною та севастопольцями
флот, і це розуміли, всі без винятку", - сказав він.
"У нас величезна кількість інших проблем, які нам необхідно вирішувати з Європою, і проблема Чорноморського флоту в цьому переліку буде останньою", - вважає Порошенко.
Крім того, він заявив, що "ніякої геостратегічної необхідності в істотному посиленні, глибокій, глобальній модернізації російського флоту не існує". "Цей флот має обмежений район дії", - додав екс-міністр.
14 червня 2010
Там такой винегрет-базар-шатание из клоунов намечается...
Даже есть подозрение, что это делают намеренно:
Что бы у Украины не было дееспособного парламента вообще.
Могу ответить: «Перестанем сражаться - тогда узнаете»
скоро будет новая 'кандидатура' на ростов.зеЛя,ты собирай уже манатки