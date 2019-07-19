 Після формування більшості в новій Раді з'явиться кандидатура нового генпрокурора, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового Генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", – сказав Зеленський на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю.

За словами президента, потрібно зробити все можливе для захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.

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Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

З травня 2016 року цю посаду обіймає Юрій Луценко.