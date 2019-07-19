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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Медведчук (459) Пушилін (34)

 Ватажок терористів Пушилін заявив, що не підтримує так званий мирний план Медведчука

Ватажок терористів з угруповання "ДНР" Денис Пушилін спростував заяву українського політика і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука про те, що його план з мирного врегулювання нібито підтримали на окупованих територіях.

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ з ОРДЛО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Що стосується різних планів, формул та іншого, тут треба бути більш коректним. І в цьому питанні ми із моїм колегою Леонідом Івановичем Пасічником (ватажком терористів з угруповання "ЛНР". - Ред.) у першу чергу спираємося тільки на Мінські угоди, на Комплекс заходів, який підтриманий Радою Безпеки ООН. Всі переговорні процеси проходять у Контактній групі на Мінському майданчику. І ніяк інакше", - повідомив Пушилін

Читайте також: Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв

Раніше кум Путіна, лідер політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що пособники окупантів в ОРДЛО попередньо погодилися на його "мирний план", який передбачає надання окупованим територіям автономії в складі України.

17 липня Медведчук озвучив деталі цього "плану" на зустрічі з окремими депутатами Європарламенту в Страсбурзі. Пізніше заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, проаналізувавши склад учасників зустрічі, прийшов до висновку, що на ній були присутні проросійські депутати, які є маргіналами у своїх рідних країнах.

18 липня Медведчук зустрівся зі своїми кумом Путіним і розповів йому про успішну "презентацію" "мирного плану" в Європарламенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138592
 
 
 Топ коментарі
 
Это чтобы создать видимость что типа мы к Москве никакого отношения не имеем))) типа независимые - ведите переговоры с нами)))
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чеПушилін думає що він бессмертний))
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путін створює іллюзію незалежності лідерів терористів від росії. Але іллюзія неякісна, потрібно кримінальну справу на Пушиліна завести в росії і арештувати все його майно і розстріляти всіх його родичів, тоді повіримо!
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да ничего он не делает он играет на все столы сразу типа Медведчука похлопал по плечу.. тут Пушилину отпустил поводок типа погавкай.. ВОПРОС В ТОМ ЧТО ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ ЗАБЕРЕМ ДОНБАСС НА УСЛОВИЯХ ПУТИНА на сие надо время раз.... втрое всегда найдутся идиоты с любой стороны- которые что то сделают не так как задумыалось и третье.... ну забрали Донбасс ну дали мову и автономию свой базар суд полицию что дальше как Решается проблема для Путина вообще если Крым это Россия у Путина у Украины Крым сие Украина??!!! санкции остаются напряженность остается тление огня конфликта военного отсается он просто попрет из Крыма в Украину остиальную как зуб даю в России дно пробивается каждую минуту что ему дать своему народу к своему рейтингу и популярности только войну и клятую биндеровскую Украину.... вы включите мозги и поймите Крым и часть Донбасса это связанные цепью через Кремпульку вещи ..или оба вопроса решаем сразу или никак и никакие.... Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука - Цензор.НЕТ 9193
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путін створює іллюзію незалежності лідерів терористів від росії

Какая там илюзия! Пенис Душилин он и есть Пенис Душилин,как по мне -чудо на уровне Бабая...
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Пенис Душилин из МММ "против" Мертвечука?!?!Феерично.Вот это да.Ай да Пенис,айда сукин сын(сын собаки и осла) Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука - Цензор.НЕТ 6682
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Не розчув, на чому там він розпушив і рве волосся?
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На якомусь Че. Навряд чи на Геварі, скоріше на Бурашці.
Че Бурашка з сюрпризом - фірмова родзинка кафе "Сепар".
Куркомац підтвердив би, але немає чим розмовляти: відірвало рота разом з головою.
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Народ Чє хоче розмовляти своєю моіою Ци!
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Скоро в ДНР будут очередные пишные похороны) Будут провожать всем МММ)
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Медведчук уже сколько лет был неэффективен, но еще что-то мутит. Пора отправлять его на пенсию.
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Медведчук уже сколько лет

Человек с таким лицом не может быть хорошим.
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Это чтобы создать видимость что типа мы к Москве никакого отношения не имеем))) типа независимые - ведите переговоры с нами)))
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дві маріонетки вирішили зіграти в свою гру і кинути хутіна і його кума ???
прЕлєстно Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука - Цензор.НЕТ 3908
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Маріонетка з народнай ріспубликі просто зіграла узгоджену роль нізавісімой від Кремля ляльки.
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а шо такое?из разных башен ******* подпитываетесь? Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука - Цензор.НЕТ 925
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Чепушилин, ти кхто такая ? Дафай досви данная !
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Главарь террористов ******** заявил, что не поддерживает так называемый мирный план мертвечука... Шо то пошло не так...
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нож в спину мертветчуку от братьев))))))))))
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А яка назва того закладу, де Чепушилін харчується?
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Пушила хочет повторить путь своего финансового отца Мавродия.
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я за дочку корнета переживаю, как она сдала сессию или нет, а паспорт биометрический получила? гуманность подзатрахала, все родственнички должні сидеть глядишь и парней наших освободим, но нет у нас президент уклонист
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Похоже скоро пушилу покатают на лифте или чайком в кафе "сепар" угостят Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука - Цензор.НЕТ 3659
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Че Пушило VS. Че Бурашка.
...
Че Бурашка, ясна річ, з сюрпризом (точніше, пердімоноклем) всередині.
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Вот так и Сашка Курощуп кидался не согласованными фразами.К чему это привело?Во-первых,Киев не взял,во-вторых,англосаксов не проучил,в-третьих,концлагерь бабушки в Рейкьявике не разрушил.Эх,молодо-зелено...
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А вот теперь и посмотрим - если "бошку отвинтят", как Захару - значит, действительно, "борзонул", а если останется на месте - значит, очередная кремлёвская "многоходовочка", "разводняк лохов"...
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Нікуясобі...дивіться-дивіться-мавпа вміє говорити....
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Поклонники мошенника Медведчука думают, что если они поклонятся в ноги Путину, то последний пожалеет их, прекратит войну... Как бы не так! лжецарь Ваван Подлейший втопчет их в грязь и продолжит душить Украину с еще большим энтузиазмом.
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У мудачука план видимо не такой крепкий?
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У Асланбека Дудаева план, видать, покруче
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Тебя будущий корм воронов никто и не спрашивает!
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Mozet putin Xy*lo prosta xochet ubrat Медведчука s pergavorov gde evo davno razkrili kak predatelja Ukraini, a dalse chtob posle viborov Rade deictvoval kak *********** sila fashistkoi *****-raciji roSSiji?
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Эй, дебилы зеленые, а почему мертвечук еще не в тюрьме? А остальные бойки? Судьи под Порохом ходят и он им заносит?
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Ця новина свідомо направлена на підняття рейтингу медведчука напередодні виборів.. Ніби-то медведчук старається не для орків , а для України.. Жодного голосу за цю гниду, котра ще не відповіла за смерть Василя Стуса.
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Вот когда в лифте уедет на небеса, тогда поверим, что он против...
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Т.е. преступник не поддерживает план своего подельника? В сватах такого не было и в Голобородьке тоже.
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Ооооооо!
А вот и новый кандидат на "покататься в лифте"!

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Ага. Зря стараешься падло. Все равно Мертвечука уже раскусили. Да он особо и не скрывал что идет во власть ради раздела Украины на федерации.
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Цирк на дроте. Как будто террорист пушилин имеет право что то сказать в ефир без согласия и одобрения кремля.
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На сепарском канале НКН г.Стаханов показали сюжет интервью т.н.президента лнр - пасечника.При посещении СФЗ он сказал,что особый статус это не автономия,а гос-во в гос-ве.Своя армия,свои суды,своя полиция(не подчиняемые Киеву)свою границу.Националистов не пустит(читай никого)Это дает возможность закончить войну.А далее все гениально просто.Он считает,что так их признают,а затем референдум о присоединении к Рф,уже на законных основаниях.Конечно автономия не актуальна.Поясните:за что мы им платим и не даем помереть с голоду,чтобы они за наш счет восстановили экономику,а затем свалили?
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На сепарском канале НКН г.Стаханов показали сюжет интервью т.н.президента лнр - пасечника.При посещении СФЗ он сказал,что особый статус это не автономия,а гос-во в гос-ве.Своя армия,свои суды,своя полиция(не подчиняемые Киеву)свою границу.Националистов не пустит(читай никого)Это дает возможность закончить войну.А далее все гениально просто.Он считает,что так их признают,а затем референдум о присоединении к Рф,уже на законных основаниях.Конечно автономия не актуальна.Поясните:за что мы им платим и не даем помереть с голоду,чтобы они за наш счет восстановили экономику,а затем свалили?
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классный сценарий и роли грамотно расписаны
зеля
портнов
сепары
медведчук
малоросы..))))))))))
в добрый путь,
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Ну мені просто цікаво,хто голосує за цей жопоблок!! Я вважаю---ВОРОГИ УКРАЇНИ!!!!!!!
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Так з Пушиліним і Пасєчником ще ніяких переговорів не проводили. Все це передвиборні заяви Медведчука на публіку. Щоб рейтинг ріс серед лохонутих. Лохонутих типу ніколи не дурили.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВатажок терористів Пушилін заявив, що не підтримує так званий мирний план Медведчука
 
 
 
 
 
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