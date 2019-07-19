 Ватажок терористів Пушилін заявив, що не підтримує так званий мирний план Медведчука

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ з ОРДЛО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Що стосується різних планів, формул та іншого, тут треба бути більш коректним. І в цьому питанні ми із моїм колегою Леонідом Івановичем Пасічником (ватажком терористів з угруповання "ЛНР". - Ред.) у першу чергу спираємося тільки на Мінські угоди, на Комплекс заходів, який підтриманий Радою Безпеки ООН. Всі переговорні процеси проходять у Контактній групі на Мінському майданчику. І ніяк інакше", - повідомив Пушилін
Раніше кум Путіна, лідер політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що пособники окупантів в ОРДЛО попередньо погодилися на його "мирний план", який передбачає надання окупованим територіям автономії в складі України.
17 липня Медведчук озвучив деталі цього "плану" на зустрічі з окремими депутатами Європарламенту в Страсбурзі. Пізніше заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, проаналізувавши склад учасників зустрічі, прийшов до висновку, що на ній були присутні проросійські депутати, які є маргіналами у своїх рідних країнах.
18 липня Медведчук зустрівся зі своїми кумом Путіним і розповів йому про успішну "презентацію" "мирного плану" в Європарламенті.
Какая там илюзия! Пенис Душилин он и есть Пенис Душилин,как по мне -чудо на уровне Бабая...
Че Бурашка з сюрпризом - фірмова родзинка кафе "Сепар".
Куркомац підтвердив би, але немає чим розмовляти: відірвало рота разом з головою.
Человек с таким лицом не может быть хорошим.
прЕлєстно
Не жилец. И это прекрасно！
...
Че Бурашка, ясна річ, з сюрпризом (точніше, пердімоноклем) всередині.
http://www.rosbalt.ru/blogs/2019/07/11/1791699.html?utm_source=rosbalt&utm_medium=web&utm_campaign=editorchoice
А вот и новый кандидат на "покататься в лифте"!
зеля
портнов
сепары
медведчук
малоросы..))))))))))
в добрый путь,