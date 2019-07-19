 Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент і уряд. Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд ...", - підкреслив Президент.
Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і в розробку газових родовищ в Україні.
"Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва", – зазначив Володимир Зеленський.
Зі свого боку представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, розповіли про проєкти, які вони могли б втілити в Україні власним коштом.
Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проєктів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.
Учасники зустрічі склали попередній перелік проєктів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проєктів була визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент.
Не для того шоп отримати більше? А китайці славляться тим шо куди зайшов один, там скоро місцеві живуни рис і лапшу чавкають)
Что Украина может продать Китаю?
это значит они уже знают шо куда и шо с этим делать.
А зе-команда потом уедет к себе в Израиль, оставив в Украине миллионы китайцев...
Черноземы у нас уникальные...
Переведи в гугле...
Мы уже в лидерах по сельсхозяйству в Европе и в Мире....
Business Ukraine mag
@Biz_Ukraine_Mag
·16 июл.
UKRAINE IS WORLD'S NEXT AGRICULTURAL SUPERPOWER Ukraine is now the third largest supplier of agricultural produce to the European Union and the world's largest grain exporter. The country is set to play an increasingly major role in global food security (link: http://bunews.com.ua/economy/item/ukraine-feeds-the-world) bunews.com.ua/economy/item/u…
Мы только мечтаем построить национальное государство, такое, которое вы в Израиле уже построили...
Именно это я и имел ввиду...
Все остальные схемы приводят Украину раз за разом к оккупации и потери людей и территорий...
Факт...
Может, потому что я обожаю посещать страны где есть своя уникальная национальная культура, своя архитектура, своя история, свой язык, свои блюда и т.д
Прошу не путать национальное государство с неонацизмом, эти думают что если они косят под немцев из 3-го рейха, то они изображают не рабов 3-го рейха, а нечто большее.
Так вот, национальное государство, я только за.
Но знаешь что, в моем национальном государстве есть депутаты Кнесета арабы, есть генералы армии мусульмане, у нас в армии есть мусульманские военные имамы и очень часто можно услышать как экипажи патрульных военных джипов общаются на чистом арабском языке. При этом, есть немало евреев которые поддерживают террористов желающих уничтожить мою страну.
У тебя укладывается в голове такое национальное государство? ))
Шляхом янукевича ідете товаріщ. Той також хотів українські землі продати Китаю, але не встиг.
Варшавы называется Вулька Косовска. Такие же центры созданы с Вьетнамом, Южной Кореей и т.д. Возле Вроцлава, например, даже есть улица LG, например. Конечно же, приезжают тысячи и тысячи людей из этих стран, с семьями, есть и немало смешанных браков, появляются общие дети, впоследствии владеющие несколькими языками... Это создаёт почву для дальнейшего мощного привлечения инвестиций, производства, ведь исчезают языковые барьеры... На подобные меры идёт Германия, Япония, Польша, Чехия и даже Швейцария и т.д.... Это реалии сегодняшних дней, и те, кто отгораживается от них националистическими, ксенофобскими и прочими барьерами - просто отстаёт и нищает.
Да уж, это не богатая ********* Европа, которая находится рядом, но хочет только грабить, навязывать Украине папуасские ценности и вывозить ресурсы из Украины.