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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2157) інвестиції (219) Китай (228) інвестори (34)

 Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол 01

"Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент і уряд. Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд ...", - підкреслив Президент.

Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і в розробку газових родовищ в Україні.

"Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва", – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо. ФОТО

Зі свого боку представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, розповіли про проєкти, які вони могли б втілити в Україні власним коштом.

Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проєктів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

Учасники зустрічі склали попередній перелік проєктів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проєктів була визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138591
 
   
 Топ коментарі
 
Китайцы заходят с своей рабочей силой и навсегда....
А зе-команда потом уедет к себе в Израиль, оставив в Украине миллионы китайцев... Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл. - Цензор.НЕТ 5615
Черноземы у нас уникальные...
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У нового президента все получится!
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Это классно. Молодец Зе！
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10 лярдів?!-якщо кожен рік будуть заходити такі інвестиції,можу й в зебіла тренсформуватись...)))будем пасматреть)поки що тіки п...ж ніачом...
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А что, вы когда-то видели, чтобы 10 лярдов дали, не обсудив? Вот именно, будем посмотреть)
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А інвестують для чого?
Не для того шоп отримати більше? А китайці славляться тим шо куди зайшов один, там скоро місцеві живуни рис і лапшу чавкають)
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на этих инвестициях китайцы постороят фабрики, на которых будут работать завезённые китайцы, которые, потом, построят свой чайна-таун и превратят украинские города в мафиозные дистрикты
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Ну треба ж якось домовлятись....особливо що треба буда облаштовува китайсько-український кордон)
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Ну Ви знаєте....не готовий з Вами ні сперечатись) ну але й *ось так зразу* й погодитись не можу...але раціо є у Ваших словах
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Ты все перепутал. Мы уже два месяца, как в Ростове.
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Китай не вкладывает деньги в чужое, Китай покупает а потом вкладывает в свое.
Что Украина может продать Китаю?
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Возможности тут только для Украины. Китайцы могут деньгами обклеить весь Киев и даже не заметят потери ))
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что за народ - ничего не могут сами, теперь китайцев им подавай, чтобы китайцы им жизнь легче сделали...
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Но вкладывание денег в акции = это покупка предприятия, просто не всего, а только ее части. У нас вроде пока не коммунизм )
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Просто покупка предприятий? Интересно, что там есть. Неужели ради исследования секретов оборудования СССР и внешних коробок задний?
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если представители деловых кругов обговаривают инвестпроекты на $10млрд.

это значит они уже знают шо куда и шо с этим делать.
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Китайцы заходят с своей рабочей силой и навсегда....
А зе-команда потом уедет к себе в Израиль, оставив в Украине миллионы китайцев... Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл. - Цензор.НЕТ 5615
Черноземы у нас уникальные...
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настолько уникальные что немцы у себя собирают намного больший урожай, Израиль вообще картоху в Рашку продает, а сюда чето никто из агрохолдингов особо не рвется. Ах да, рынок земли же нужно...
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Борис Козлов 6516a265 - ты отстал от жизни и новостей...

Переведи в гугле...
Мы уже в лидерах по сельсхозяйству в Европе и в Мире....



Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл. - Цензор.НЕТ 143 Business Ukraine mag

@Biz_Ukraine_Mag

·16 июл.

UKRAINE IS WORLD'S NEXT AGRICULTURAL SUPERPOWER Ukraine is now the third largest supplier of agricultural produce to the European Union and the world's largest grain exporter. The country is set to play an increasingly major role in global food security (link: http://bunews.com.ua/economy/item/ukraine-feeds-the-world) bunews.com.ua/economy/item/u…
Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл. - Цензор.НЕТ 1650
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Не спорь с упрямым быком... Я ему уже несколько раз пытался что-то объяснить, даже Некрасова цитировал (насчёт мужика и быка) - бесполезно... Я ему обоснованные аргументы - а он всё одно и то же - "неправда ваша...".
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Так объясни мне страдалец по Израилю, как можно при таком черноземе и потенциале вообще, за все годы независимости только опустить все что можно, потенциал армии, промышленности, образования и т.д?
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Tom B - потому что у нас рулят с Израиля те, которых у вас там в тюрьмы сажают..., ну и плюс продажные хохлы-малороссы...

Мы только мечтаем построить национальное государство, такое, которое вы в Израиле уже построили... Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол - Цензор.НЕТ 2065
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Мы только мечтаем построить национальное государство, такое, которое вы в Израиле уже построили.- Упаси Бог построить такое государство./ Виктория Шилова: Израиль и его закон о титульной еврейской нации.-Закон определяет Израиль как "национальное пространство еврейского народа". Нетаньяху плевать хотел на всякие там рассказы про толерантность, нацизм и фашизм. Он заявил прямо: Израиль - пространство для евреев. И права здесь имеют только евреи.
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Иван Петрович Сидоров - вот именно такое государство нам и нужно.. Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол - Цензор.НЕТ 4966

Именно это я и имел ввиду...
Все остальные схемы приводят Украину раз за разом к оккупации и потери людей и территорий...
Факт...
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вот именно такое государство нам и нужно/ Крайности сходятся : Израиль - пространство для евреев.Рейх-пространство для немцев. Гитлеровцы взорвали- сожгли чешскую Лидице. Шароновцы взорвали- сожгли иорданскую Киббию.Германия аннексировала Судеты.Израиль аннексировал Голанские высоты./Лучше строить , к примеру, Францию.
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Ты забыл зигануть и дополнить что ты совсем не недонацист ))
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Ты забыл зигануть и дополнить что ты совсем не недонацист/ но ты то не забыл зигануть, нацист.
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Знаешь, самое занятное, я тоже за то, чтобы Украина была национальное государство.
Может, потому что я обожаю посещать страны где есть своя уникальная национальная культура, своя архитектура, своя история, свой язык, свои блюда и т.д
Прошу не путать национальное государство с неонацизмом, эти думают что если они косят под немцев из 3-го рейха, то они изображают не рабов 3-го рейха, а нечто большее.
Так вот, национальное государство, я только за.
Но знаешь что, в моем национальном государстве есть депутаты Кнесета арабы, есть генералы армии мусульмане, у нас в армии есть мусульманские военные имамы и очень часто можно услышать как экипажи патрульных военных джипов общаются на чистом арабском языке. При этом, есть немало евреев которые поддерживают террористов желающих уничтожить мою страну.
У тебя укладывается в голове такое национальное государство? ))
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Янык тоже китайских инвесторов приглашал. Тенденция, однако.
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"..возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства."

Шляхом янукевича ідете товаріщ. Той також хотів українські землі продати Китаю, але не встиг.
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Ці шоумени ,представникив китайского бізнесу ,могли і з базару превести ,головне піар,бидлу має подобатись.
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Со стратегическим союзником РФ, поистину деньги не пахнут, даже если смердят маоистами.
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Китай - очень серьезный инвестор, вторая экономика мира. Из-за торговой войны с США в Китае сейчас падают темпы роста ВВП, ищут новые возможности. Главное, чтобы они не привозили своих работников кроме топ-менеджеров, иначе заполонят все.
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Потому что, китайцы трудяги реальные. Не один европеец не выдержит их трудового графика, так что им просто нет смысла набирать местное население.
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даже если будут работать китайцы все равно это доходы от налогов в бюджет Украины и судя по масштабам немалые.
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ты соси рашен не отвлекайся вам порохоботам осталось до конца лафы 2 дня.
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Польські ділові ЗМІ дуже позитивно оцінюють пропозиції нового президента України по співробітництву в зовнішньоекономічній, енергетичній, політичній та інших галузях, називають їх дуже прагматичними, реалістичними, оригінальними та несподівано цікавими не тільки для України, але й для Польщі та інших країн Європи. Польща, яка понад 15 років лідирує у всій Європі за темпами росту економіки, почала створювати численні експертні групи, які готують для української сторони конкретні пропозиції по розгортанню взаємовигідних проектів, як з участю державного капіталу, так і з участю приватних інвестицій, як для малого, так і середнього та великого бізнесу.
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похоже на бредогенератор: "...все в восторге и от неожиданных предложений, дающий максимальную эффективность и ожидание больших позиций и достижений во всех сферах, от которых..."
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да да все побежали . стали в очередь . все что нужно запад уже открыл в росее пока вы хлопали ушами . тебе кацапскому троллю этого не знать .
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Я так розумію це якраз під продаж української землі?
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китайцы инвестируют ? ну только связанные кредиты по которым вы будете закупать только китайское лайно , а отдавать проценты живыми деньгми или вредное производство типа аккумуляторного или целлюлозного производств . это вам не американцы и европейцы . китаезы дадут 10 заберут 100 .
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Вредное производство? Легко. Солнечные панели, там даже в тексте упоминается
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Ну да, вы им нужны. Им земля нужна. А их у них и без вас хватает. Дальний Восток России уже по сути китайский. Теперь китайским станет Киев. И не надейтесь только на топ-менеджеров, мол "только они". Неа. Не только они, но и обычные менеджеры, и работяги. До ста миллионов считать умеете, зебилы? Впрочем, это пока перспектива. Но уже вполне реальная: народ безумствует, будто с цепи сорвался. и готовит себе новую цепь, с которой точно не сорвется. А если и сорвется, только вместе с кожей и кровью.
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Когда читаю, что анонимные "представители деловых кругов" рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счетИсточник: https://censor.net.ua/n3138591, возникают вопросы действительно ли эти представители деловые и за чей счет будет за их счет. Заодно вспоминается деловой лыжный инструктор времен Ющенко.
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Инвестиции-это хорошо.Это рабочие места.Главне,что бы инвесторы были с хорошей деловой репутацией,а не валютные спекулянты на ОГВЗ.
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Проект сдать в аренду земли и лес на 100 лет? И быстро уехать в Израиль?
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Зеля шо он себе думает,они Сибирь скупили на корню.Сюда прийдут не инвестиции сюда прийдут спецслужбы сначала челядь перекупят потом рынки потом консесии и долгосрочная аренда земли. У них свой закон. Их сначала надо увидеть от Магадана до Омска. Кортче они там невсегда.
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китайцы сдерут не три шкуры , а все 33 шкуры , даже не сомневайтесь
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ПОРОХОБОТ КИТАЙЦЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ НАШИ ОЛИГАРХИ Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол - Цензор.НЕТ 8932 НЕ СДЕРУТ!!!
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В Польше есть огромные китайские торгово-инвестиционные центры, рынки, жилые комплексы, занимающие сотни гектаров. Центр возле
Варшавы называется Вулька Косовска. Такие же центры созданы с Вьетнамом, Южной Кореей и т.д. Возле Вроцлава, например, даже есть улица LG, например. Конечно же, приезжают тысячи и тысячи людей из этих стран, с семьями, есть и немало смешанных браков, появляются общие дети, впоследствии владеющие несколькими языками... Это создаёт почву для дальнейшего мощного привлечения инвестиций, производства, ведь исчезают языковые барьеры... На подобные меры идёт Германия, Япония, Польша, Чехия и даже Швейцария и т.д.... Это реалии сегодняшних дней, и те, кто отгораживается от них националистическими, ксенофобскими и прочими барьерами - просто отстаёт и нищает.
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И США, и Европа рады китайским инвестициям и китайским туристам, но порохоботы везде ищут зраду.
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Зеля решил забить на сотрудничество со Штатами и Европой, потому что для такого сотрудничества надо проводить непопулярные реформы, а не бегать по фонтанам.
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Как-то на одной международной ивест. площадке мне, с группой экспертов пришлось поработать в течении 4 дней. По окончании мероприятия, президент крмпании, честь которой я имел представлять, сказал:"Мне совершенно безразлично, что и с кем Вы обсуждали, сколько Вы съели икры и выпили коньяка - подписанные контракты на стол".
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S kitajskimi investicijami nado byt ostoroznej.Oni dast dengi kupit odin ili dva zavoda ili ves port olo aerodorom,potom riadom pojavitsia odna ulica kitajcev,potom drugaja ,kvartal i t.d.Potom budet ix skoli na kitajskom konecno,deputaty toze pojavitsia rade kitajcy.Ix preprinimateli budet vyzymat ot vasyx rabocyx skolko mozno,dopustim 9 casov rabota v kotoroj nemozno daze prisest ne minutu za minimalku,neplatyt nalogi toze kitajcy postojano gosudarstvo dolzno budet ix proveriat i t.d
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"КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО ВЫСТУПИЛА ЗА ОТКРЫТИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ"
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Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл..

Да уж, это не богатая ********* Европа, которая находится рядом, но хочет только грабить, навязывать Украине папуасские ценности и вывозить ресурсы из Украины.
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Это отлично! Инвестиции, это то, что нужнее всего Украине!
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На примере телекоммуникаций. Они умеют и хотят работать. А вот Бургеры реально сдулись. Ленивые и неповоротливые.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол. ФОТО
 
 
 
 
 
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