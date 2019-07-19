 Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент і уряд. Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд ...", - підкреслив Президент.

Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і в розробку газових родовищ в Україні.

"Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва", – зазначив Володимир Зеленський.

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Зі свого боку представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, розповіли про проєкти, які вони могли б втілити в Україні власним коштом.

Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проєктів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

Учасники зустрічі склали попередній перелік проєктів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проєктів була визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент.

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