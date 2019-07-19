 Від початку доби 19 липня ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:



поблизу ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ – зі стрілецької зброї;

поряд БОГДАНІВКИ з напрямку ПЕТРОВСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік КРИМСЬКОГО з напрямку ЖОЛОБКА – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".