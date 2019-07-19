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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Порошенко (9482) Росія (18993)

 Зараз ще більше людей зрозуміли фейк про те, що "на війні хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія, - Порошенко

Відновлення миру, до якого прагнуть всі українці, можливе лише за умови виконання Росією чітких умов - припинення вогню, виведення військ, роззброєння терористів, зняття морської блокади Азовського моря, звільнення українських моряків. А єдиним шляхом отримання надійної безпеки для України є вступ до НАТО і Європейський Союз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив у своєму відеозверненні.

"В Україні сьогодні не існує партії війни, як і ніколи до цього не було. Бо мир – головне, чого прагнуть усі українці. На цьому базовому інстинкті намагаються спекулювати реваншисти - "Окупаційна платформа", яку відверто підтримує Путін. Замість миру вони підсовують українцям капітуляцію. Днями був черговий круглий стіл на цю тему. Автономія для маріонеток Кремля і офіційний регіональний статус російської мови - це ще не саме небезпечне з того, що вони задумали. Мета їхня – "повернути" Україні Донбас так, щоби загарбати усю Україну. Впливаючи на внутрішню та зовнішню політику. Заблокувавши наш курс на вступ до ЄС та НАТО", - переконаний Петро Порошенко.

"Для нас же дорога до членства в Євросоюзі і НАТО - єдиний можливий шлях до надійної безпеки і міцного миру. Бо тільки тоді Росія залишить нас у спокої. Тому за сімдесят років існування Альянсу ніхто не посмів напасти на жодну країну - його члена. Ось чому відсіч реваншистам і вступ в НАТО - головні стратегічні цілі "Європейської Солідарності"", - зазначив лідер партії.

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"За три місяці після президентських виборів ще більше людей усвідомили брехливість фейку про те, що війна тому, ніби на ній "хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія. І ключі від миру – в Кремлі.

Тому міжнародний тиск на Москву залишається нашим головним інструментом. Тому делегація нашої партії щойно у Страсбурзі будувала проукраїнське лобі в новому Європарламенті. Ми тим самим допомагали і дипломатії, і новому президенту. Попри внутрішні дискусії, назовні маємо виступати єдиним фронтом… Відстоювати спільний національній інтерес, вищий за будь-який партійний егоїзм", – закликав Петро Порошенко.

Порошенко вважає позитивним той факт, що нова українська влада нарешті визнала безальтернативність Нормандського формату і Мінського процесу.

"Але дуже важливо у гонитві за швидким результатом не піддатися спокусі піти у фарватері викривленого розуміння Мінських домовленостей, яке постійно нав’язує Москва. Для відновлення миру Росія має виконати чіткі умови. Стале та всеохоплююче припинення вогню. Виведення всіх російських військ і техніки з України. Припинення постачання боєприпасів, повне роззброєння всіх терористичних незаконних збройних формувань. Зняття морської блокади Азовського моря та Керченської протоки, дотримання свободи судноплавства і звільнення моряків", – нагадав Петро Порошенко.

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Наступні кроки – розгортання миротворчої місії ООН на всій окупованій території і повернення українсько-російського кордону під контроль українських прикордонників. Лише після виконання усіх безпекових пунктів можливі місцеві вибори, які мають бути проведені відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ, а також за умови відновлення українського теле- та радіомовлення, – переконаний п’ятий президент України.

"Якщо Росія всього цього всього не виконує – посилення санкційного режиму. Саме за це висловився Європарламент в резолюції, яку ми лобіювали під час візиту до Страсбургу. Резолюція також вимагає звільнити усіх політв’язнів і заручників Кремля, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях. У списку – прізвища конкретних ста тридцяти людей. І окрема увага – нашим морякам. Вимога – чітка: відпустити їх негайно, без будь-яких попередніх умов", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"Перші рішення Європарламенту зміцнюють нашу переконаність в тому, що маємо всі шанси примусити Росії до врегулювання політико-дипломатичним шляхом. Це – за умови нашої єдності всередині країні і координації зусиль з нашими партнерами в Євросоюзі, США, Канаді та іншими країнами", – переконаний Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138585
 
   
 Топ коментарі
 
Бути настільки дурним, щоби не помічати агресію росії це треба вміти..
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У Пэти крыша таки или поехала или он косит под парубия ... Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5797
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Пока ты гнида потрошиная прятала деньги в офшорах народ Украины воевал, поэтому не рассказывай гнида народу про войну.
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ну ты расскажи нам про войну. А сколько кстати "гнида" спрятал ?
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Свынарчук-старший уже драпанул с Украины, основная масса соевой мразоты усиленно пакует чемоданы
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зеленая украинофобская гыдота пришла к власти исключительно на таких фейках
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барига і його маріонеточний режим, це - суцільний фейк.
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Якщ б Порошенко зробив реальні реформи й поборов корупцію а не очолив її грабуючи країну ми б вже були іншою країною, країною можливостей й це б дало більший результат ніж балаканина на збіговиськах європейських злодіїв і дилетантів типу ПАСЕ, ООН і т.д.
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петя парашенко, какое у тебя будет погоняло на зоне с твоей фамилией, как ты думаешь?
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Судя по комментам, судорожные попытки модеров-порохоботов цензора гальванизировать политический труп парашенка вызывают еще большую ненависть и отторжение этой пробрехавшейся дотла гниды.
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Так народ УКРАИНЫ по крохам собирает а братва *********** лавандер считать не успевает!!! СТЫЦКИ ВАМОЧЕНЬ СКОРО ЖО ПА!!!
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Многословный барыжник. Такое сочетание, - это что-то новенькое.
Это как же совместить две тенденции, <<что еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает" >> и что еще больше людей не хотят голосовать за мародера и желают его посадки ? Это что, одни и те же люди?
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ну что Зе масса, готовьтесь к большим погртясениям в Украине. Военный переворот, военное положение-- это самые мягкие сценарии....Надеюсь вы готовы
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Війна в Україні з 2014 року і по сей момент родовжується тому що Росія напала на Україну починаючи з анексії Кримуі подій в Іловайську, а може і раніше, косу Тузла всі пам ятають
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Ключи от мира в кремле...
А украинская отмычка подойдет?
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под названием капитуляция? вполне... но может полыхнуть
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против противника с тактическим ядерным оружием?
и почти гарантированным превосходством в воздухе?
ну ну...
так уж быть
я дам вам парабеллум ))))))))))))))))) завтра....
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Как говаривал русский полководец воевать не числом ,а умением...
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пиз...ть ом много пи..л, но воевал всегда числом
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Его в Украине к ипеням посылают на его встречах с избирателями....в европе то что нужно он там нафиг никому не нужен, можно не бояться что по фейсу натрескают!
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Да не будет ничего, успокойся, не выдавай свои влажные фантазии за реальность. Вы уже тут вышыванку на груди рвали, что вся армия проголосует за мальдивского говнокомандующего, на деле оказался полный пшик. Так и с твоим военным переворотом будет, разве что жена его тебе в очередной раз устроит за то, что ты ей свою минстецьковую зарплату не полностью отдаешь
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зеблоферма услышала услышала имя Порошенко Зараз ще більше людей зрозуміли фейк про те, що "на війні хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6021 загавкали шо псины)))
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Тебе, блошка - вошка, теперь пять лет придется попискивать про зебилов. Народу подходит. Главное что вас вы#пали на выборах, и теперь у вас нет никакой возможности обкрадывать народ.
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с этими зебилами гражданская война в украине неминуема. чего пукин и добивается..)))
будет у малоросов миротворцем
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парашники, не нравится, скоро очкастого алкаша снимут с картавым дегенератом, будут вам и зебили, и небо в клетку
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вспотеете. диванные Херои...
вы, пропагандоны, точно кровью умоетесь. вашей кровью...)))
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заморишься ******, твой петя презиком стал случайно, благодаря тупому быдлозеку из даунбаса, фирташу, который одной ногой уже в тюряге в штатах и недалёкому педалику
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шипишь, дурачок, видать ты уже обосрался, дешОвочка... пеной не захлебнись)))))
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А чепушила мокшанская Гвоздик так не считает
https://www.obozrevatel.com/sport/box/rossiya-tochno-ne-napadala-gvozdik-shokiroval-priznaniem-o-vojne-na-donbasse.htm
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Порошенко мав би їхати і боротися проти реваншу у Харків, бо Кернес - це його ставленик і це його фракція БПП у Харківській міськраді голосувала за пам'ятник Жукова, про який він волає. Він мав би їхати в Одесу, де фракція БПП одностайно виступила проти закону про українську мову. Це ж реванш! Він мав би приїхати в Київ і запитати, чому тіньовий керівник його штабу сьогодні балотується від «Опозиційної платформи - За життя», а депутатка від БПП в Київраді - у прохідній частині списку Медведчука. Це реванш. І саме проти такого реваншу мав би боротися Порошенко, який каже, що хоче захистити країну. Натомість він їздить Галичиною і бореться проти українського націоналізму."Речі, які дуже вигідні Путіну і Медведчуку, зараз озвучує у Західній Україні команда Порошенка
Тому мені дуже сумно, що ті люди, які називають себе патріотами, замість того, щоб боротися проти реального реваншу на території Центральної України, у Києві, Одесі, Харкові тощо, приїхали на Західну Україну і агітують проти націоналістів.
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тобі треба знати, як розігнали тих депутатів? То - після виборрів.
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ПЕС - лучше звучит ! Хотя и Блок Панамских Патриотов - тоже ничего так
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ага так поняли .что у тебя в 1 туре было 16 % .а сейчас 8 %. Опять пи дишь !
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да знаем мы, знаем как гордый Пеца толкал пафосные слащавые речи на публику, а сам бабло по панамским оффшорам распихивал. А потом взял и на Мальдивы укатил. Во время войны, ага. Интересно, вот Черчилль во время войны против Гитлера ездил отдыхать куда-нибудь на Канары ? Или может Рузвельт ездил ? Про Сталина даже не говорю - его бы пристрелили его же охранники, если бы он так сделал. А вот великий "патриот" Пеца взял личный самолёт и полетел на отдых ! Пока простые украинские солдаты сидели в окопах под обстрелами, Пеца грел своё жирное пузо на Мальдивах.
Соевого хряка надо повесить на Майдане !
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У Новгороді-Сіверському Чернігівської області археологи показали свої знахідки.
Дослідники виявили пряслиця, керамічний і скляний посуд та його елементи, частину жорна з кавказького вулканічного туфу, жіночі прикраси зі сплавів міді і срібла, повідомляє Новгород-Сіверська міська рада у Facebook.
Археологи Олена Черненко та Іван Кедун досліджують територію міста. Проводять розкопки у місцях, де були поселення в XII та XVII-XVIII ст. Це доводить, що місто не згоріло під час монгольської навали https://ru-ru.facebook.com/novgorod.siversky/
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Как, россия? Все 5 лет свинарчук внушал миру, что у нас АТО с какими-то террористами, а россия - это только какая-то призрачная "агрессия", а теперь перед выборами - "напала россия"? Ты уж будь последовательным, как крышевал врага, так и крышуй дальше, брехло.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗараз ще більше людей зрозуміли фейк про те, що "на війні хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія, - Порошенко
 
 
 
 
 
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