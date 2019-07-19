EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1584  17
Все про:обмін (418) Вишинський (119)

 У випадку з Вишинським не йдеться про обмін - лише про звільнення, - адвокат

З проросійським пропагандистом Кирилом Вишинським, обвинуваченим у державній зраді, ніхто не обговорював можливість обміну на українців, які перебувають у в'язницях РФ.

Про це заявив журналістам захисник Вишинського Андрій Доманський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Про обмін не йдеться, лише про звільнення. З самим Кирилом про ймовірний обмін не говорили", - сказав адвокат.

"Питання, яке було озвучено Офісом президента, стосується можливості звільнення осіб, тобто припинення їх переслідування з боку влади, звільнення їх з місць позбавлення волі, де перебувають наші громадяни. І вже потім як вільні громадяни вони можуть пересуватися відповідно до свого волевиявлення... Саме це, на мій погляд, мав на увазі Офіс президента", - пояснив Доманський.

Читайте також: 16 вересня суд у справі Вишинського почне заслуховувати свідків сторони обвинувачення, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

18 липня 2019 року прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що Офіс Президента пропонує одночасно звільнити Кирила Вишинського та Олега Сенцова.

19 липня готовність до такого кроку підтвердив сам глава держави. "Якщо ми говоримо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.

Водночас можливість подібного обміну відкинула уповноважений з прав людини при президенті РФ Тетяна Москалькова. Вона заявила, що Вишинського мають відпустити без попередніх умов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138583
 
 
 Топ коментарі
 
Вишинському місце на вишні. На міцній мотузці.
 показати весь коментар
 
Помню ирка дура тоже такое несла........ мы отпускаем .. сепаратистов, что бы может быть лугандон отпустил наших..... "Это жест доброй воли" и др фуфло и бред.....
Уже не помню, но кажется ей тогда даже спасибо не сказали!
 показати весь коментар
 
100% прав и всех сепаров и шефиров тоже и дубинского с шарием
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вишинському місце на вишні. На міцній мотузці.
 показати весь коментар
 
 
Якщо обміну не буде, буде те саме що сталось з Сенцовим в російській колонії - повна втрата здоров'я Вишинського, після якого вже не буде різниці де він помре!
 показати весь коментар
 
 
100% прав и всех сепаров и шефиров тоже и дубинского с шарием
 показати весь коментар
 
 
Добре вже триндіти впусту, міняти коли буде?
 показати весь коментар
 
 
подожди лет эдак 20... может и ослобонят балезнава.
 показати весь коментар
 
 
та ну...шо имел ввиду офис зеленского-они и сами не знают .у них по семь пятниц на неделе,а потом прессекретарь мендель расскажит шо то було.ну а напоследок кто нибудь извинится за ее слова,скажут,неправильно ее поняли.
 показати весь коментар
 
 
Помню ирка дура тоже такое несла........ мы отпускаем .. сепаратистов, что бы может быть лугандон отпустил наших..... "Это жест доброй воли" и др фуфло и бред.....
Уже не помню, но кажется ей тогда даже спасибо не сказали!
 показати весь коментар
 
 
ага освободите и завтра он будет в кацапии
 показати весь коментар
 
Киньте его в камеру к петухам. Быстро затарабанит в дверь и скажет что на все согласен.
 показати весь коментар
 
 
Одновременное освобождение Сенцова и Вьішинского - не обмен. Зеленский мастерски вставил Путину пистон , теперь кремлядь закрутилась , как уж на сковородке !
РЕСПЕКТ !!!
 показати весь коментар
 
 
А НСН(национальная служба новостей) говорит, что новая хитрая украинская хунта желает обменять "журналиста Вышинского, на террориста Сенцова" ...
 показати весь коментар
 
песков а мы вам всем больше не верим!!! вот не верим и все тут! вы путиноиды много раз нас обманывали и врали! и еще мы вашего вышинского осудим не волнуйся, получит он не меньше чем сущенко или сенцов. по признанию вашей же мацковской желтой прессы , он же шпион. подполковник фсб и резидент фсб в Украине! знает всего много , не поэтому ли вы рашисты за него так топите? и москалькова приезжала и венедиктов (в ж.пу либеральный) тоже приезжал и еврейская мама вышинского еврею зеле письма писала с просьбой земляка отпустить и журналисты рашки просят и т.д. ну прям все средства в ход!!! аихренивам на рыло , пусть зеля только попробует - сразу в ростов к хряку!!!
 показати весь коментар
 
 
Відпустити власника медалі "ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИМА?" Тоді навіщо арештовували?
 показати весь коментар
 
С понтом, например, Сенцов наш в чём-то виновен, которому впаяли 20-ку.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ випадку з Вишинським не йдеться про обмін - лише про звільнення, - адвокат
 
 
 
 
 
 вгору