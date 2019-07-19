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 Політика України
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Все про:ЦВК (712) Онищенко Олександр (426) Сліпачук (55)

 Прізвища Онищенка немає в бюлетені, питання з ним ще остаточно не вирішене, - глава ЦВК

Центральна виборча комісія сподівається остаточно вирішити питання з включенням до виборчого бюлетеня депутата-втікача Онищенка завтра, після чергового судового засідання.

Про це журналістам заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено", - сказала Сліпачук на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Після брифінгу голова ЦВК уточнила, що йдеться про позов Олександра Онищенка, якому Центрвиборчком відмовив у реєстрації. Вона зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

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"Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю", - сказала Сліпачук журналістам.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3138259

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138577
 
 
 Топ коментарі
 
Хто хоче галасувати за Онищенка - хай допише в бюлетні "За Онищенка". Все одно їх рахувати, чомусь здається, не буде. На цей раз усі голосують за ніщо. За голову жирафа в жопі.
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В Раде и без скакуна весело будет.
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На Зеленском что ли?
Да ради Бога, нам не жаль. Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 4984
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На Зеленском что ли?
Да ради Бога, нам не жаль. Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 4984
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Сепар, пиши на русском, не шифруйся.
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поосторожней с выражениями, а то рюкзакова натравят
Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 1773
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Онищенко-(Кадыров по отцу) бывший участник банды "Киселя" в 90-е, рекетирствовал на Владимирском рынке г.Киева. Бежал от Порошенка, которого ненавидит Х**ло.
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***, за кого же же голосувати, як чьоткі пацани - в анусі штани?
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Хто хоче галасувати за Онищенка - хай допише в бюлетні "За Онищенка". Все одно їх рахувати, чомусь здається, не буде. На цей раз усі голосують за ніщо. За голову жирафа в жопі.
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******** - привилегия Мертвечука-Портнова.
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дегенеративное пролетело как яйца Фаберже над Парижем.
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А якщо справа піде на користь поціновувача коней? На колінах у день виборів будуть члени ДВК дописувать в бюлетень?
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Они хотят сказать, что бюллетени еще не напечатаны? Завтра после решения по онищенко только начнут печатать и доставлять на участки по всей Украине? На все про все пол суток времени? Или я чегой то не понимаю или нас за дебилов держат?
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Нет, они самого Онищенко за дебила держат. Он то до самого конца будет сидеть, надеяться.
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...вопрос с ним еще окончательно не решен... Порєшайтє його ще дня три і досить... Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК - Цензор.НЕТ 7300
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Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника

А почему не в качестве лошади?,
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Хай те падло Онищенко приїде знову в Переяслав. Ми з нього точно коня зробимо. Головне, щоб якось не завтикати...
Бігборди його позавчора бачив по Переяславу - тіпа дякую за підтримку, ми їх сдєлаєм в слєдующий раз.
Воно проскочило раніше за рахунок Міщенка, якого добре знають в районі - просто виходить дибільний поділ, район один округ, а місто уже інший. Бабусі, наслухавшись про Міщенка, шукали в бюлетенях його, а знаходили того коня, хвамілія похожа. Ну а решту голосів конь отримував усвідомлено уже від любителів рюзьге міра.
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Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК

Нет, но если ссут именем Укрины сказал , что газовой "присоске" к Нафтогазу, казнокраду и парламетскому взяткодателю ,(хотя , какие там взятки, так мелочи на карманные расходы депутатам, сами себе сколько угодно из бюджета на "дороги" берут), и дальше можно идти в депутаты и грабить народ, то можно, в то время когда простые хлопцы из народа защищают Украину на Донбасе.
Это точно ,что в Украине самый независимый суд от народа в мире и реформированный для работы "за бабло" или "на себя", ни кто им не указ, только само провозглашенная самими судьями Высшая рада правосудия,так если они сами себя избирают , а не народ так и зарплату пусть зарабатывают в конкурентной борьбе , а не у народа с бюджета тянут, завтра они присудят, что референдум 1991 года был незаконный и у нас не Украина, а УССР, просто развал государства.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрізвища Онищенка немає в бюлетені, питання з ним ще остаточно не вирішене, - глава ЦВК
 
 
 
 
 
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