 Прізвища Онищенка немає в бюлетені, питання з ним ще остаточно не вирішене, - глава ЦВК

Про це журналістам заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено", - сказала Сліпачук на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Після брифінгу голова ЦВК уточнила, що йдеться про позов Олександра Онищенка, якому Центрвиборчком відмовив у реєстрації. Вона зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.

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"Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю", - сказала Сліпачук журналістам.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3138259