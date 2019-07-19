 Прізвища Онищенка немає в бюлетені, питання з ним ще остаточно не вирішене, - глава ЦВК

Про це журналістам заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено", - сказала Сліпачук на брифінгу в п'ятницю в Києві.
Після брифінгу голова ЦВК уточнила, що йдеться про позов Олександра Онищенка, якому Центрвиборчком відмовив у реєстрації. Вона зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.
"Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю", - сказала Сліпачук журналістам.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.
ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.
Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3138259
Да ради Бога, нам не жаль.
И он там давно уже в бюллетенях
А почему не в качестве лошади?,
Бігборди його позавчора бачив по Переяславу - тіпа дякую за підтримку, ми їх сдєлаєм в слєдующий раз.
Воно проскочило раніше за рахунок Міщенка, якого добре знають в районі - просто виходить дибільний поділ, район один округ, а місто уже інший. Бабусі, наслухавшись про Міщенка, шукали в бюлетенях його, а знаходили того коня, хвамілія похожа. Ну а решту голосів конь отримував усвідомлено уже від любителів рюзьге міра.
Нет, но если ссут именем Укрины сказал , что газовой "присоске" к Нафтогазу, казнокраду и парламетскому взяткодателю ,(хотя , какие там взятки, так мелочи на карманные расходы депутатам, сами себе сколько угодно из бюджета на "дороги" берут), и дальше можно идти в депутаты и грабить народ, то можно, в то время когда простые хлопцы из народа защищают Украину на Донбасе.
Это точно ,что в Украине самый независимый суд от народа в мире и реформированный для работы "за бабло" или "на себя", ни кто им не указ, только само провозглашенная самими судьями Высшая рада правосудия,так если они сами себя избирают , а не народ так и зарплату пусть зарабатывают в конкурентной борьбе , а не у народа с бюджета тянут, завтра они присудят, что референдум 1991 года был незаконный и у нас не Украина, а УССР, просто развал государства.