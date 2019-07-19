EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
  6302  72
Все про:Крим (7188) МЗС (1825) посольство РФ (178)

 Посольство РФ опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України

Посольство РФ у Лондоні опублікувало в соцмережі карту, на якій Крим позначено як територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства в Twitter.

Цитуючи главу російського МЗС Сергія Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики щодо Москви", посольство РФ у Великій Британії також опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України.

Посольство РФ опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України 01

МЗС України на своїй сторінці в Twitter уже "подякувало" російському посольству за те, що вони визнали очевидне і заявили, що очікують, що й інші відомства Кремля, зокрема МЗС, вчинять так само.

Посольство РФ опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України 02

Дивіться також: "Путін, досить крові", - активісти пікетували посольство РФ у Варшаві з вимогою звільнення українських моряків. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138573
 
   
 Топ коментарі
 
а що тут дивного? Крим - Україна
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в политбюро по важным вопросам таки голосовали.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины - Цензор.НЕТ 721

Вот и благодарность военным, которые голосовали за шмарклю подоспела. Прошу жерти, поки очі не повилазять.

Кучма в Мінську домовився, серед іншого,
про персональну відповідальність кожного військовослужбовця ООС за кожний постріл: українським військовим заборонили стріляти У ВІДПОВІДЬ на своїй землі, боронячи свою землю і СВОЄ ЖИТТЯ.
Хто буде стріляти - тих будуть карати.
Цікаво, поставлять заградотряди і будуть стріляти в спину?

Це означає: тебе будуть вбивати НА ВІЙНІ, а ти повинен виконувати наказ про персональну відповідальність?
Тобто, на обстріли - будемо ворога гризти зубами?
А встигнемо?

І ще (це шокувало - не менш):
В Мінську Кучма домовився про допуск моніторингової групи ОБСЄ (читай: шпигунів Головного розвідувального управління) на військові об'єкти по всій теріторії України.

А ви думали, дозвіл на експорт у Росію продукції Інтерпайпу його зятю - В. Пінчуку за гарні очі дали?
 показати весь коментар
 
 
кучму за яйця підвісити було потрібно ща до перших виборів. А воно, ******, вспливає завжди, як Україна до краю підходить свого існування
 показати весь коментар
 
 
Украинские военные имеют право стрелять в ответ, - Безсмертный
 показати весь коментар
 
 
В Мінську Кучма домовився про допуск моніторингової групи ОБСЄ (читай: шпигунів Головного розвідувального управління) на військові об'єкти по всій теріторії України

А на это что вы ответите?
 показати весь коментар
 
 
Та,я читав Портнікова....шо тут сказати..в такому віці треба *відпочивати*а не переговорах *домовлятись*
Виправдань Кучми тут немає й бути не може
 показати весь коментар
 
 
он уполномоченый, но я думаю, что кучма спрашивал разрешения у коломойского(марионетки нашего президента)
 показати весь коментар
 
Навпаки про маріонетку)))
Тим не менше...де є фак-ап(цитуючи зе)-там він є....а за вуха його притягувати деьйого немає несправедливо...
 показати весь коментар
 
про марионетку зебилам пишу, у них шаблоны рвет. они все понимают, потому что не совсем дураки, но признать правду не могут попробуй скажи фанам зе за марионетку, поржешь с их реакции, от удивления до ненависти.
 показати весь коментар
 
Ви знаєте,скажу *як рідному*...я був є й буду за Кошулинського/свободу(мож не найкращий вибір з точки зору всяких *тягнибоків*),але....
Те що людей,й доволі не дурних людей прям як *загіпнотезували* в мене викликає шок...як так повірити що *коломойський* це нові обличчя...ну хз....
Але з іншої сторони,мені б хотілось помилятись(блаженні віруючі/надія вмирає останньою),й щоб Зе таки став *новим лицем*, бо не вийде/не ті цілі в нього-станем урср...а ну його нафіг...є
 показати весь коментар
 
https://censor.net.ua/news/3138383/ukrainskie_voennye_imeyut_pravo_strelyat_v_otvet_bezsmertnyyi
 показати весь коментар
 
Боже упаси дождаться пуйла до такой старости,этож сколько смертей и горя он принесет
 показати весь коментар
 
 
Бетмен упаси дождаться когда он заболеет на краб, или даже рак. Это сколько миллиардов он заберет с собой?
 показати весь коментар
 
Он уже давно болен параноидальной шизой
 показати весь коментар
 
 
***** до такого возрста не доживет. Его свои на ремни поржут.
 показати весь коментар
 
 
Китай тихонько хи-хи-кает в сторонке.
 показати весь коментар
 
Нет, нет, нет! Эти твари не должны дожить до старости.
 показати весь коментар
 
 
Ну что такого,наши,идиоты,повод для радости.
 показати весь коментар
 
 
То, что ***** уже подстраивается, а не ведёт игру.
 показати весь коментар
 
 
Прямо сам ****..моржовий дав вказівку секретарю посольства таке викласти.
 показати весь коментар
 
 
Играются с западом,а в кармане фигу держат
 показати весь коментар
 
 
Це у кацапа в крові. Живе, жире, гадить, плодиться і т.д. в Україні, а для України завжди дулю в кармані тримає...
 показати весь коментар
 
 
При пете и войны и коррупции не было😏😏
 показати весь коментар
 
 
Та да... Святу людину викинули на смітник історії.
 показати весь коментар
 
 
Так вот о чем договорлся Зеля с ******! Совсем другое дело. Давно нужно было отобарть Крым назад. А то Порошенко, может только раздавать.
 показати весь коментар
 
 
В понеділок можеш вирушати на пляжі Джанкоя.
 показати весь коментар
 
 
я в лучишие вемена в этот совок не ездил, кога его зсрали касабы, тем более.
 показати весь коментар
 
 
Тут прикол полягав у тому, що в джанкої немає пляжів та моря
 показати весь коментар
 
 
головкой тюкнулся в туалете что такую галиматью пишешь даже твоему Зедебилу такое в бошку не приходило изрыгать..
 показати весь коментар
 
Зеленые человечки теперь себя называют "слугами народа". Правда, неясно - какого именно.
 показати весь коментар
 
 
Вот и отпал сам по себе вопрос, -"чей Крым?"
 показати весь коментар
 
 
крим це УКРАІНА !!! русь НА....Й !!!! ФОРЕВЕ , только УКРАИНА !!!
 показати весь коментар
 
Ты быдло неасфальтированное - Украина и есть Русь!
 показати весь коментар
 
Кого-то щас, в стаффе этого посольства, здорово имеют, в самой извращенной форме, подозреваю. Да, не те щас времена, в иные, его бы уже в чемодане, на Лубянку приволокли, со всеми вытекающими, типа- напильником по зубам, до дёсен. А можэ и приволокут...
 показати весь коментар
 
 
Чекаю звістку, про скоропостижну смерть посла кацапів в великобританії. До чуркіна, ублюдка, на перевиховання. Забій скота не може бути прининеним ні на мить.
 показати весь коментар
 
 
На такой карте и Британии не видно😂😂
 показати весь коментар
 
Но в Крымской войне старушка таки неплохо вышибла клыки парашному скоту Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины - Цензор.НЕТ 6674
 показати весь коментар
 
Надо бы каждого 100-го европейца и канадца хорошенько повозить Рашкой с месяцок. С показом "достопримечательностей". Потом обезумевшие от ужаса и отвращения люди сами все расскажут друзьям и знакомым. Это лучше любой пропаганды будет.
И сразу политикасты Запада запоют по другому. Отжали катер? - получи запрет во всех портах для входа своих жестянок. отжали два катера? - отключаем Свифт....
 показати весь коментар
 
 
іхні "єліти" тільки чекають,момента скинути пуйла.але ніхто поки не наважується..соціальний взрив тільки піштовхне до "підковрового кремлівського перевороту"
 показати весь коментар
 
Знайшли сенсацію ...Був співробітник посольства трохи на подпітії і дещо наплутав.
А чого ж українське посольство не звернуло увагу на те, що там написано
look how close they put fheir country to our military bases, ну, не вийшло в нього написати look how close they put fheir military bases to our country.
Так, що це вже привід глумитися над чоловіком?
 показати весь коментар
 
.....вот из таких "маленьких " ПОБЕД и будет БОЛЬШАЯ ПОБЕДА Украины над ФАШИСТКОЙ росии !!!!
 показати весь коментар
 
мокши выбирают беспроигрышную стратегию -всё признавать,но ни чего не возвращать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПосольство РФ опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України
 
 
 
 
 
 вгору