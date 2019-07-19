 Посольство РФ опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства в Twitter.
Цитуючи главу російського МЗС Сергія Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики щодо Москви", посольство РФ у Великій Британії також опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України.
МЗС України на своїй сторінці в Twitter уже "подякувало" російському посольству за те, що вони визнали очевидне і заявили, що очікують, що й інші відомства Кремля, зокрема МЗС, вчинять так само.
Вот и благодарность военным, которые голосовали за шмарклю подоспела. Прошу жерти, поки очі не повилазять.
Кучма в Мінську домовився, серед іншого,
про персональну відповідальність кожного військовослужбовця ООС за кожний постріл: українським військовим заборонили стріляти У ВІДПОВІДЬ на своїй землі, боронячи свою землю і СВОЄ ЖИТТЯ.
Хто буде стріляти - тих будуть карати.
Цікаво, поставлять заградотряди і будуть стріляти в спину?
Це означає: тебе будуть вбивати НА ВІЙНІ, а ти повинен виконувати наказ про персональну відповідальність?
Тобто, на обстріли - будемо ворога гризти зубами?
А встигнемо?
І ще (це шокувало - не менш):
В Мінську Кучма домовився про допуск моніторингової групи ОБСЄ (читай: шпигунів Головного розвідувального управління) на військові об'єкти по всій теріторії України.
А ви думали, дозвіл на експорт у Росію продукції Інтерпайпу його зятю - В. Пінчуку за гарні очі дали?
А на это что вы ответите?
Виправдань Кучми тут немає й бути не може
Тим не менше...де є фак-ап(цитуючи зе)-там він є....а за вуха його притягувати деьйого немає несправедливо...
Те що людей,й доволі не дурних людей прям як *загіпнотезували* в мене викликає шок...як так повірити що *коломойський* це нові обличчя...ну хз....
Але з іншої сторони,мені б хотілось помилятись(блаженні віруючі/надія вмирає останньою),й щоб Зе таки став *новим лицем*, бо не вийде/не ті цілі в нього-станем урср...а ну його нафіг...є
И сразу политикасты Запада запоют по другому. Отжали катер? - получи запрет во всех портах для входа своих жестянок. отжали два катера? - отключаем Свифт....
бо то торговые партнеры.петра
А чого ж українське посольство не звернуло увагу на те, що там написано
look how close they put fheir country to our military bases, ну, не вийшло в нього написати look how close they put fheir military bases to our country.
Так, що це вже привід глумитися над чоловіком?