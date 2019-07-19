 Посольство РФ опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства в Twitter.

Цитуючи главу російського МЗС Сергія Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики щодо Москви", посольство РФ у Великій Британії також опублікувало карту, на якій Крим позначено як територію України.

МЗС України на своїй сторінці в Twitter уже "подякувало" російському посольству за те, що вони визнали очевидне і заявили, що очікують, що й інші відомства Кремля, зокрема МЗС, вчинять так само.

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