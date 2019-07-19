 Прощання із загиблим на Донбасі бійцем ССО Богданом Бігусом відбудеться в Хмельницькому 21 липня

Про це інформує пресслужба батальйону Нацгвардії ім. Сергія Кульчицького, передає Цензор.НЕТ.

"Прощання відбудеться 21 липня о 12:00 в місті Хмельницькому, на Майдані Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Бігус є колишнім бійцем батальйону оперативного призначення ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, а також бійцем 27 сотні Самооборони Майдану. На момент загибелі Богдан Бігус був військовослужбовцем Сил спеціальних операцій ЗС України.

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