 Прощання із загиблим на Донбасі бійцем ССО Богданом Бігусом відбудеться в Хмельницькому 21 липня

Про це інформує пресслужба батальйону Нацгвардії ім. Сергія Кульчицького, передає Цензор.НЕТ.
"Прощання відбудеться 21 липня о 12:00 в місті Хмельницькому, на Майдані Незалежності", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Бігус є колишнім бійцем батальйону оперативного призначення ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, а також бійцем 27 сотні Самооборони Майдану. На момент загибелі Богдан Бігус був військовослужбовцем Сил спеціальних операцій ЗС України.
Вічна пам'ять.
Дуже шкода..
За останні два місяці - другий хмельничанин і третій подолянин, яких ховаємо... після загибелі там, в ООС... Втрати в такій кількості несли ще 2015-му...
Кажете, замирення? Га? Кого з ким? Не стріляти?
Зебіли, ви цю біду принесли нам разом...
Дякуємо, що захистив нас від російських фашистів.