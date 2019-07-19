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 Прощання із загиблим на Донбасі бійцем ССО Богданом Бігусом відбудеться в Хмельницькому 21 липня

У Хмельницькому 21 липня, в неділю, попрощаються зі старшим солдатом Сил спеціальних операцій Богданом Бігусом, загиблим 18 липня за виконання бойового завдання в зоні Операції Об'єднаних сил.

Про це інформує пресслужба батальйону Нацгвардії ім. Сергія Кульчицького, передає Цензор.НЕТ.

"Прощання відбудеться 21 липня о 12:00 в місті Хмельницькому, на Майдані Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Бігус є колишнім бійцем батальйону оперативного призначення ім. Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, а також бійцем 27 сотні Самооборони Майдану. На момент загибелі Богдан Бігус був військовослужбовцем Сил спеціальних операцій ЗС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138570
 
 
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Вклоняємось Герою..
Вічна пам'ять.
Дуже шкода..
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Вічная пам'ять...
За останні два місяці - другий хмельничанин і третій подолянин, яких ховаємо... після загибелі там, в ООС... Втрати в такій кількості несли ще 2015-му...

Кажете, замирення? Га? Кого з ким? Не стріляти?

Зебіли, ви цю біду принесли нам разом...
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Вічна Пам'ять!
Дякуємо, що захистив нас від російських фашистів.
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Вечная память герою Украины, соболезнование родным и близким.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПрощання із загиблим на Донбасі бійцем ССО Богданом Бігусом відбудеться в Хмельницькому 21 липня
 
 
 
 
 
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