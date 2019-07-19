EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  6681  235
Все про:дороги (756) Зеленський (2157) Укравтодор (163)

 Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг

В Офісі президента хочуть залучити до будівництва головних доріг світові компанії, а "Укравтодор" позбавити контролюючої функції, віддавши її міжнародним аудиторам.

За результатами робочої наради з дорожньої інфраструктури Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення умов для розвитку і підвищення якості автомобільних доріг. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу", - сказано в повідомленні.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що є проект реформи "Укравтодору", який може бути реалізований за декілька місяців і передбачає ліквідацію функції контролера. Натомість якість доріг і виконаних робіт має моніторити іноземна аудиторська компанія з відповідним статусом, сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив відремонтувати найпроблемніші дороги на Миколаївщині. ФОТО

"Боюся, що поки ми реформуватимемо, ми витратимо і гроші, і час. Може, ми зробимо план найближчим часом і віддамо провідним західним компаніям будівництво пріоритетних доріг? А паралельно реформуватимемо", - запропонував Зеленський.

Міністр фінансів Оксана Маркарова наголосила, що для залучення великих компаній, які будують якісні дороги, необхідно ухвалити закон про концесію.

Учасники наради окремо обговорили заходи для підтримання безпеки руху на дорогах. У нараді також взяли участь представники "Укравтодору" та Державної служби України з безпеки на транспорті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138567
 
   
 Топ коментарі
 
Качество дороги, улучшайся ! Раз! Два ! )))
 показати весь коментар
 
Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог

дороги качественно улучшились Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог - Цензор.НЕТ 1815
 показати весь коментар
 
Как это раньше никто не догадался оказывается надо подпись поставить. Ну наконец то покращення пошли, всё очень просто.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Пилят там по чёрному! Вчера ездил на рыбалку в Крехаев, это граница Черниговской и Киевской областей. Ямы жуткие. Работала бригада дорожных стоматологов. Пломбировала дырки. Самосвал с асфальтом, с приподнятым кузовом. Рабочие в дырки лопатами закладывали асфальт, а маленький каточек его утрамбовывал. Ну, получались такие себе бугорки. Притом они гармонично дополняли бугорки от прошлых лет. А чо, 21 век на дворе у Укравтодора... А денег под эту шнягу спишут пару миллионов на километр. Расходы - самосвал асфальта и ЗП шестерым рабочим...
 показати весь коментар
 
западные компании то постоят дороги с удовольствием под концессию..только вот дороги эти будут теперь платные....так и вижу едет кто то через город -от светофора до светофора - заплати))). Ах, нет такого и это только автобаны за городом? А почему бы на нас как на кроликах, не ввести эту передовую мысль?))) дорога то будет принадлежать тому кто её построил-что хочет то и делает).
 показати весь коментар
 
Концессию приплела Маркарова от себя (ничего об этом в указе нет)! Согласись, что как минимум странно, что контроль качества Укравтодора проводит Укравтодор.
 показати весь коментар
 
 
Когда строится платная автодорога ей всегда остаётся бесплатная альтернатива. Вы сможете ездить по старым дорогам. Только экономия от этого сомнительная. По новой вы доедете быстрее, даже если путь будет больше, сэкономите при этом топливо. По старой вы проедете дольше, даже если путь будет меньше, израсходуете больше топлива и подубьёте ходовую слегонца. Ну и опять же - жопа в мыле. Думаю, что гривна за километр пути по автобану без ограничения скорости, всяких населённых пунктов с гусями и коровами и зебрами - это удовольствие. Согласитесь.
 показати весь коментар
 
Пока что любой работяга на асфальтоукладчике сделал для "улучшения качества дорог" в тысячу раз больше, чем Зеленский со всей своей зе-командой и прочей "Слугой народа".
"Трындеть - не мешки ворочать".
 показати весь коментар
 
 
Та тут мова ж не про покращення доріг іде, тут мається на увазі покращення "доріжок" які вирівнюються і діляться на частини сто доларовою купюрою... Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг - Цензор.НЕТ 3496
 показати весь коментар
 
А пэтя только указы про повышении тарифов подписывал, бо МВФ на Мальдивах так требует.
 показати весь коментар
 
 
в представлении зели достаточно прийти на переговоры, и он обо всем договорится
достаточно подписать указ, и оно само сделается
ну не зебил ли...
 показати весь коментар
 
 
А указ щодо неба? Небо має бути більш блакитним!
 показати весь коментар
 
 
на смену Яресько,Гонторевой, ротердамам, дюсельдорфам идут консесии,зарубежные аудиторы. Ну не чего не меняется.А может посадками занятся глядишь и консесии не потребуются. Не на до расписываться в собственном бессилии. У Михо бы спросили умники.
 показати весь коментар
 
Михо благодарный грузинский суд присудил шесть лет тюрьмы . Почему ?
 показати весь коментар
 
Почему дороги раньше плохие были ? Потому что указу не было! Теперь дело пойдёт !
 показати весь коментар
 
 
ну, підписав...і шо??? Повертай гроші свої і твоїх кентів-олігархів з оффшорів, або проведіть закон про оподаткування виведеного(тобто вкраденого!) з країни капіталу,- і прапор в руки...Тоді і на дороги і на перенос твоєї будки вистачить...і на багато ще чого корисного для держави і людей...А без цього- пустомеля ти обдовбаний...скільки на кусок лайна не кажи, шо то м'ясо,- нічого не відбудеться...
 показати весь коментар
 
Должен быть не указ а Закон!
Закатывать под асфальт всех бракоделов.
 показати весь коментар
 
 
Альфик, сначала выучись на юридическом, а потом воняй.
Законы - это к парубию.
 показати весь коментар
 
Качество дорог повысится, если закрепить эти дороги за теми же, кто их строит на 10 лет за их же счет! И, естественно, нужна независимая служба контроля качества.
 показати весь коментар
 
 
А я удивляюсь, чего сегодня дороги такие хорошие стали!
 показати весь коментар
 
 
Требуем от Зеленского подписать приказ о повышении зарплат и пенсий, отмене коммунальных платежей, запрете контрабанды и наказании чиновников за взятки ! Это будет первый президент Украины, додумавшийся бороться с пороками государства своими указами ! 73% радостно поддержат инициативу.
 показати весь коментар
 
 
Указ.
Сельскохозяйственные культуры, должны вырастать вовремя и в достаточном количестве.
Дж. Свифт. "Гулливер"
 показати весь коментар
 
 
И СРАЗУ ВСЕ ДОРОГИ СТАЛИ В РАЗЫ ЛЮЧЧЕЕЕЕЕЕ! УРЯЯЯЯААААААА!!!!! ЗЕЛЮПУК ЛЮЧЧИЙ!!!! ******* КАШЕРНЫЙ МАЛАДЕС!!! УРЯЯАААА!!!!! ДАВАЙ ИЩООО ЖГИИИИ!!!! ДАВАЙ ЗАРПЛАТУ ПО 4 000 ЕВРО КАЖДОМУ И ПЕНСИЮ В 5000 ЕВРО!!!!! ))))
 показати весь коментар
 
 
за всё хорошее против всего плохого , главное прокукарекать
 показати весь коментар
 
Надо составить Указ об улучшении качества секса.
 показати весь коментар
 
Сколько тупорылых соевых комментов!
А вот объясните, парашализы - В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ?
Даже в сраной кацапии дороги лучше!
А проблема в том, что мародер за 5 лет только умножил коррупцию.
 показати весь коментар
 
Дороги!!! Слушай мою команду!!! Становись лучше!!! Раз!! Два!!!
 показати весь коментар
 
Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог
вот это масштабный подход к решению вопроса - всё порешал одним розчерком пера)))
а,то тут грося что то строит,кого то напрягает)
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленський підписав указ про поліпшення якості доріг
 
 
 
 
 
 вгору