 Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг

За результатами робочої наради з дорожньої інфраструктури Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення умов для розвитку і підвищення якості автомобільних доріг. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу", - сказано в повідомленні.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що є проект реформи "Укравтодору", який може бути реалізований за декілька місяців і передбачає ліквідацію функції контролера. Натомість якість доріг і виконаних робіт має моніторити іноземна аудиторська компанія з відповідним статусом, сказав він.

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"Боюся, що поки ми реформуватимемо, ми витратимо і гроші, і час. Може, ми зробимо план найближчим часом і віддамо провідним західним компаніям будівництво пріоритетних доріг? А паралельно реформуватимемо", - запропонував Зеленський.

Міністр фінансів Оксана Маркарова наголосила, що для залучення великих компаній, які будують якісні дороги, необхідно ухвалити закон про концесію.

Учасники наради окремо обговорили заходи для підтримання безпеки руху на дорогах. У нараді також взяли участь представники "Укравтодору" та Державної служби України з безпеки на транспорті.