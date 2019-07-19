 Посольство США попередило своїх громадян про "ризик насильства" в день виборів у Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.
"Парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня. Ризик насильства посилюється під час виборчих періодів, і в ході підготовки до попередніх виборів деякі пов'язані з виборами протести призвели до насильства", - йдеться в повідомленні.
Посольство США рекомендує своїм громадянам в Україні уникати демонстрацій і натовпів людей, бути готовими до посиленої присутності поліції, можливим перекриттям вулиць, обшуків, дотримуватися інструкцій від місцевих правоохоронних органів і стежити за оновленнями інформації.
Нагадаємо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. 23 травня указ набув чинності. А в п'ятницю, 24 травня, почався виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня 2019 року.
не помню таких предупреждений никогда раньше.
Оце дожились..
При ЗЕ только начало...
За какую из партий Вы собираетесь проголосовать на выборах в Раду?
Слуга народа
Оппозиционная платформа "За жизнь"
Всеукраинское объединение "Батькивщина"
Европейская солидарность
Голос
Партия Шария
Оппозиционный блок
Сила и честь
Другая партия
Ещё не определился(ась)
Не буду голосовать (мне менее 18 лет / я не гражданин Украины / я не пойду на выборы)
ОТПРАВИТЬ
Вот поетому другие партии и показывают менее 1% потому что их не включают в опросники. Их всех подразумевают под *Другая партия* а потом делят ети проценты каждому по чуть-чуть. Поетому РНС Саакашвили набирает менее 1%. Зато сепара Шария включили в список.
"Русские это великая нация","Украинцы появились раньше русских".
А ни те ,ни другие никак не поймут шо они для власти Украины Росии просто гои.