 Посольство США попередило своїх громадян про "ризик насильства" в день виборів у Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

"Парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня. Ризик насильства посилюється під час виборчих періодів, і в ході підготовки до попередніх виборів деякі пов'язані з виборами протести призвели до насильства", - йдеться в повідомленні.

Посольство США рекомендує своїм громадянам в Україні уникати демонстрацій і натовпів людей, бути готовими до посиленої присутності поліції, можливим перекриттям вулиць, обшуків, дотримуватися інструкцій від місцевих правоохоронних органів і стежити за оновленнями інформації.

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Нагадаємо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. 23 травня указ набув чинності. А в п'ятницю, 24 травня, почався виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня 2019 року.