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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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 Посольство США попередило своїх громадян про "ризик насильства" в день виборів у Раду

Посольство Сполучених Штатів Америки попереджає американців про ризик посилення насильства на українських вулицях у зв'язку з проведенням 21 липня позачергових виборів до Верховної Ради України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

"Парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня. Ризик насильства посилюється під час виборчих періодів, і в ході підготовки до попередніх виборів деякі пов'язані з виборами протести призвели до насильства", - йдеться в повідомленні.

Посольство США рекомендує своїм громадянам в Україні уникати демонстрацій і натовпів людей, бути готовими до посиленої присутності поліції, можливим перекриттям вулиць, обшуків, дотримуватися інструкцій від місцевих правоохоронних органів і стежити за оновленнями інформації.

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Нагадаємо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. 23 травня указ набув чинності. А в п'ятницю, 24 травня, почався виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138564
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто американці вважають нас нестабільною та небезпечною для своїх громадян країною ?
Оце дожились..
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Остерегают от пэидиотот. Всем же понятно, шо пэдыбилы неадекваты
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Зачем переворот? Просто вырезать 73%. Погром называется, слыхал?
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Чого б це, на президентських було все тихо, американці щось знають?
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Може вони почитали коментарі в ЦН? Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду - Цензор.НЕТ 6257
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ЦН зовсім не показник настрою більшості українців, в нас все спокійно, сьогодні бюлетні роздали і по два менти роздали.
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тоже думаю к чему бы ето.
не помню таких предупреждений никогда раньше.
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Зачем переворот? Просто вырезать 73%. Погром называется, слыхал?
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Так нема ще шо перевертати, в нас парламентська республіка.
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Тобто американці вважають нас нестабільною та небезпечною для своїх громадян країною ?
Оце дожились..
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Остерегают от пэидиотот. Всем же понятно, шо пэдыбилы неадекваты
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А в березні і квітні чого не застерігали?
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Може тому що тоді був керманич адекватний?
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Це ти по клавішам не попадаєш чи такий грамотій? Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду - Цензор.НЕТ 6859
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При ПЕПе такой х.. не было!)))
При ЗЕ только начало...
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Вот как в Украине проводятся опросы. Такие опросники приходят пользователям ПК.

За какую из партий Вы собираетесь проголосовать на выборах в Раду?

Слуга народа

Оппозиционная платформа "За жизнь"

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Европейская солидарность

Голос

Партия Шария

Оппозиционный блок

Сила и честь

Другая партия

Ещё не определился(ась)

Не буду голосовать (мне менее 18 лет / я не гражданин Украины / я не пойду на выборы)

ОТПРАВИТЬ

Вот поетому другие партии и показывают менее 1% потому что их не включают в опросники. Их всех подразумевают под *Другая партия* а потом делят ети проценты каждому по чуть-чуть. Поетому РНС Саакашвили набирает менее 1%. Зато сепара Шария включили в список.
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Хреновый фотошоп. На буквах нет свето-теней, нет формы ткани, только искусственые изгибы строк. Два.
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Та да,вже тошныть от этой срани.
"Русские это великая нация","Украинцы появились раньше русских".
А ни те ,ни другие никак не поймут шо они для власти Украины Росии просто гои.
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