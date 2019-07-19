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Все про:Мотор_СІч (12) тероризм (2090) фінансування (536)

 "Мотор Січ" завжди платило податки тільки в держбюджет, - глава наглядової ради Малиш на звинувачення СБУ у фінансуванні "ДНР"

В ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) не має інформації про будь-які податкові платежі на непідконтрольних Україні територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш.

Коментуючи повідомлення пресслужби Служби безпеки України (СБУ) про виявлені податкові платежі до "Центрального республіканського банку ДНР" Сніжнянським машинобудівним заводом. Малиш. підкреслив: "Мотор Січ" завжди платила податки тільки в державний бюджет країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ

"Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", - додав він.

Як повідомлялося раніше в п'ятницю, співробітники СБУ межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи компаній ПАТ "Мотор Січ" - "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, під час здійснення господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої Донецької народної республіки. У результаті оборудки до "Центрального республіканського банку ДНР" надходили платежі Сніжнянського машинобудівного заводу у вигляді сплати не передбачених чинним українським законодавством так званих податків та інших обов'язкових платежів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138563
 
 
 Топ коментарі
 
этот предвыборный пиар в понедельник забудут навсегда...)))))))))
пейте зелину росу зелебоки
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В СБУ думають що в ДНРїї податки в бюджет сепарів платить тільки Сніжнянський машзавод?
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Так я про це і кажу, вони будуть всім таке пред'являти? Хай викрадуть податкового інспектора, справ можна порушити тисячі.
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Я НЕ ВЕРЮ!!!!! заказуха чистой воды и мочилово а вот кому сие выгодно скоро узнаем....
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Крот! Урився б ти куди небудь подалі від Украіни. Тільки ворог може бажати втрати іі держдіячів та організаторів захисту, Портновська сволота !
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Ты наивный дурачек?)))
Может ты еще и в сказки веришь?)))
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Невже ти думаєш шо Порося відкупиться у Зєлі?
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Когда будет решения суда США..ТуЗЕ придется расстатся с папкой!)))
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Крот! Ми знаємо де ти лайно приблизно сидиш. Всеодно з часом вирахуємо і дістанемо тебе,падлу ворожу!
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Маратику, щось ти дуже хоробрий, тебе теж вирахувати не важео, а мо ще й швидше.
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Так чого вам тоді боятись,пройде слідство,там все і розповісте))Років на 10))
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этот предвыборный пиар в понедельник забудут навсегда...)))))))))
пейте зелину росу зелебоки
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" Было время и были подвалы. Было дело и цены снижали." Помнишь, Малыш?
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Ахметка все время покупал и покупает уголь с оккупированного Донбасса, а по документам он идет из Белоруссии, все это знают но эту падлу никто не трогает, также все знают что он платил сепарам, чтоб те не обстреливали Авдеевский коксохим..., а ему все не почем...
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Дурочку из себя лепит. Как будто ДНР и ЛНР финансируются только из налогов с территории Украины.
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Платила налоги, то, конечно, хорошо. Но систематическое наплевательское отношение к Украине как к государству видно в Запорожье невооруженнім глазом. Все остановки в трамваях Мотор Сичи на русском, плакаті и реклама на русском. Нигде нет "спасибо" ни Украине, ни народу, только ******* Богуслаеву, типа он царь, и всё, что движется, движется с его позволения. Его соратники ******* на выборы от Оккупационного блока, по всему городу рожи этих уродов, даже есть один бородатый хач, "щирий українець". ***** этого осла в дупло, пока не родит самолет "Мрія", которым так гордится МоторСич, и к какому сделали только двигатели. Лицемеры ******
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Взагалі то, Дмитро, ти правий. Запоріжжя повинно бути центром украінського бойового духу. Але замість патріотизму та державного розуміння,там витає дух сепаратизму і зради. В 2014 році члени"запоріжського січеславського козацтва" приймали участь де б ви думали б? В захоплені Криму та Донбасу, стали в лави антиукраінського антидержавного спротиву,і, є дані (?) про те, що до сих пір вони воюють проти ЗСУ. Те, що іхні куратори ще до 2013 року готували всі ці "козачества" проти украінськоі державності - даних багато. Навіть, вчора один із правозахисників подав др СБУ повідомлення про особу, що цим займалась в Кривому Розі та Запоріжжі. Ну,ма СБУ щочь тягне з 2015 року, коли ми просили іх перевірити всі ці диверсійні козацькі контори. До речі, московитську неканонічну церкву охороняють до сих пір ці "козачества". ПІПЕЦЬ😰!
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Гнида потроховская,не говорит - мы не платили террористам,говорит - нам неизвестно что платили,выкручивается,значит знает что виновен.
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Джеймс! Ти ж підлеглий кібергдиверсантки Симонянц із RT.Сьогодні ти чергуєш на провокаціях в інеті чи тільки до вечора? Якщо щось не так, дай знати, падаль!?
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просто теперь команде зЕ и Ко надо взять в свои руки баблишко .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Мотор Січ" завжди платило податки тільки в держбюджет, - глава наглядової ради Малиш на звинувачення СБУ у фінансуванні "ДНР"
 
 
 
 
 
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