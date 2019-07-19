 "Мотор Січ" завжди платило податки тільки в держбюджет, - глава наглядової ради Малиш на звинувачення СБУ у фінансуванні "ДНР"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" глава наглядової ради ПАТ Анатолій Малиш.

Коментуючи повідомлення пресслужби Служби безпеки України (СБУ) про виявлені податкові платежі до "Центрального республіканського банку ДНР" Сніжнянським машинобудівним заводом. Малиш. підкреслив: "Мотор Січ" завжди платила податки тільки в державний бюджет країни".

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"Нам нічого не відомо про платежі, що здійснюються на територіях, непідконтрольних Україні. Ми ніколи цього не робили", - додав він.

Як повідомлялося раніше в п'ятницю, співробітники СБУ межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи компаній ПАТ "Мотор Січ" - "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, під час здійснення господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої Донецької народної республіки. У результаті оборудки до "Центрального республіканського банку ДНР" надходили платежі Сніжнянського машинобудівного заводу у вигляді сплати не передбачених чинним українським законодавством так званих податків та інших обов'язкових платежів.