 На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операцій "Бастіон", "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури було встановлено місцевого підприємця, який закуповував у населення ягоди чорниці та гриби за невраховані готівкові кошти.

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Надалі частину зазначеної продукції експортували за підробленими документами в країни Прибалтики, використовуючи реквізити фіктивного підприємства, а іншу частину - реалізовували за готівку на внутрішньому ринку без відображення даних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

В результаті таких дій учасники схеми ухилялися від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов'язкових платежів у великих розмірах.

За результатами проведених заходів співробітники податкової міліції спільно з митниками запобігли спробі незаконного експорту 22 тонн ягід чорниці в країни Прибалтики.

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Крім того, під час санкціонованих оглядів, проведених у місцях придбання, складування і накопичення товарів, з незаконного обігу вилучено партію лісових ресурсів вторинного значення вартістю близько 5 млн грн (95 тонн ягід, в т.ч. чорниці, малини, полуниці і 2 тонни грибів), близько 72 тис. грн неврахованої готівки, вантажний автомобіль, банківські картки, комп'ютерна техніка, документи фінансово-господарської діяльності та чорнова бухгалтерія.

Зараз вживаються заходи для накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Слідство триває.