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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:Волинь (336) податкова міліція (1276) ДФС (2270) ягоди (2)

 На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області ліквідували схему ухилення від сплати податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів та вилучили з незаконного обігу велику партію лісових ресурсів вторинного значення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Бастіон", "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури було встановлено місцевого підприємця, який закуповував у населення ягоди чорниці та гриби за невраховані готівкові кошти.

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Надалі частину зазначеної продукції експортували за підробленими документами в країни Прибалтики, використовуючи реквізити фіктивного підприємства, а іншу частину - реалізовували за готівку на внутрішньому ринку без відображення даних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн 02

В результаті таких дій учасники схеми ухилялися від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов'язкових платежів у великих розмірах.

За результатами проведених заходів співробітники податкової міліції спільно з митниками запобігли спробі незаконного експорту 22 тонн ягід чорниці в країни Прибалтики.

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На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн 03
На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн 04

Крім того, під час санкціонованих оглядів, проведених у місцях придбання, складування і накопичення товарів, з незаконного обігу вилучено партію лісових ресурсів вторинного значення вартістю близько 5 млн грн (95 тонн ягід, в т.ч. чорниці, малини, полуниці і 2 тонни грибів), близько 72 тис. грн неврахованої готівки, вантажний автомобіль, банківські картки, комп'ютерна техніка, документи фінансово-господарської діяльності та чорнова бухгалтерія.

На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн 05

Зараз вживаються заходи для накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138557
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы вырезки лесов контролировали, человек людям копейку давал заработать и то прикрыли. Ягоды быстро портящийся продукт, губить его это именно мастер класс от ГФС.
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Ось головне зло нашої держави збирачі ягід та грибів........ Правильным путем идем таварищи, присматритесь может они еще и валежник собирали!!! На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 2352 Украв велосипед сів, украв вагон або десять, пожурили, подоїли і на підвищення, досвідчений чоловік, нехай далі собі і нам заробляє...
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Теперь этот изъятый товар ягод и грибов на 5 млн. сгниёт за неделю и не один следователь за уничтожение продуктов в нищей Украине не ответит. Как за.бала уже эта ублюдочная система созданная быдлячей элитой..
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Гриби не показали, цікаво подивитись що там зараз росте.
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В Киеве где они продают возле станций метро эту чернику, там-же и лисички сейчас у них))
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Білі, підберезовики, польські, опеньки, лисички та ін.
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Мне одному кажется кажется, что это маразм? На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 3864
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Чому маразм, звичайна схема, діє по всій Україні, горіхі так само виводять від сплати податків.
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Теперь нашим сборщикам придется недопоставки возмещать. Сейчас боровики пошли(крупные).
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З вилученням - так, маразм, бо ягодам гаплик через 3 дні.
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шастают за черникой лазят всюду, мешают солидным людям лес вывозить
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налоговая милиция это незаконное вооруженное формирование, по сути банда со своим общаком , крышой и т.п. , которая занимается препятствованием предпринимателям и отбором денег
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А на что государство должно строить дороги, платить пенсии и т.д? ))
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Незаконно - это не платить никаких налогов. А чел, который не платит налогов - не предприниматель.
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Лучше бы вырезки лесов контролировали, человек людям копейку давал заработать и то прикрыли. Ягоды быстро портящийся продукт, губить его это именно мастер класс от ГФС.
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А что мешало человеку при этом и налоги платить?
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Время, вести полный налоговый учет ягод думаю не просто, тем более скупая их к примеру по 10 кг. с руки, а без учета и налоги платить проблематично, увы ягоды ждать бухгалтера не могут. Это так, мнение, но думаю что нюансов гораздо больше, о которых даже не догадываемся.
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Та на всю продукцію закупівлі неможливо отримати сертифікат походження, в тому і є корупціна основа. Тільки через конкретні митниці із солідним откатом можно провезти таку продукцію. З машини від 15 до 25 тисч долярів знімають хабарів.
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Це не боротьба з контрабандою це видимість роботи. 22 тони чорниці згниють, людина піде в збитки. Селяни позбудуться доходу від збирання цих чорниць.
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Они уже грибы и ягоды отбирают мрази.
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Ну, если янтарь отбирать, то и без головы проснуться можно. А грибочки - как раз самое то.
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Гэфээсников и за грибочки можно мочить - это нарушение конституции.
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А где у нас в Конституции прописано, что можно заниматься предпринимательской деятельностью, не платя налогов?
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А где у нас сказано,что приговоры выносит не суд,а какое то ГФС,неуплата налогов - это преступление,обвинительный приговор о совершенном преступлении может выносить только суд,законы нужно соблюдать,это основы правового общества.
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Каждый делает свое дело: ГФС и прокуратура провели расследование, суд вынесет решение.
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Суд и только суд выносит приговор,а гэфээсные мрази уже объявили предпринимателей преступниками и отборали их имущество - тоже незаконно,Конституція України Стаття 41 - Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду.
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Це не майно, а докази правопорушення.
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Плохо выкручиваешься продажная крыса,вас нужно стрелять сразу,как только ваши поганые ручки пытаются приблизиться к чужому имуществу.
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Нас? Я программист вообще-то и к чужому имуществу приближаюсь исключительно по просьбе владельцев этого имущества На Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 3264

А стрелять нужно скорее всяких хитровыделанных, которые мутят разные схемы на таможне.
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Вчера был психиатр пенсионер,сегодня программист,ты ушлепок и пустое трепло.
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Ось головне зло нашої держави збирачі ягід та грибів........ Правильным путем идем таварищи, присматритесь может они еще и валежник собирали!!! На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн - Цензор.НЕТ 2352 Украв велосипед сів, украв вагон або десять, пожурили, подоїли і на підвищення, досвідчений чоловік, нехай далі собі і нам заробляє...
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А що там у нас зараз з незаконною вирубкою лісу та вимиванням бурштину?? Щось все так тихо, тихо...
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"На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн."

Фигня. Не при заготовке, а при перепродаже!
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Теперь этот изъятый товар ягод и грибов на 5 млн. сгниёт за неделю и не один следователь за уничтожение продуктов в нищей Украине не ответит. Как за.бала уже эта ублюдочная система созданная быдлячей элитой..
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ясно тепер, чому ягоди так здорожчали? Тому що їх вивозять за бугор.
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Я-то думаю - чого це в Одесі цього року чорниці практично немає воно вон що!
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Ну-ну, ударим по собирателям ягод, а незаконные лесорубы сами от страха разбегутся.Забыли мытари,что забирать у человека последнее большой грех.Похоже на возню с грецкими орехами.Намекают,что делиться нужно.
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Хочу посмотреть, как ГФС по бырику реализует 22 тонны ягод и положит выручку в бюджет, эти дауны умеют только препятствовать отжимать и доить, а зарабатывать их не учили их налоговые бабушки и родители.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНа Волині ліквідовано схему ухилення від податків під час заготівлі та експорту ягід і грибів, вилучено товарів на 5 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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