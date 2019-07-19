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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2157) інвестиції (219) Мексика (21) інвестори (34)

 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головним виконавчим директором мексиканської компанії Principal Standard Group Пітером Фойо і його партнером, віцепрезидентом компанії UTG Ігорем Мельником.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо 01

"Насамперед для нас пріоритет – це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що, незважаючи на досить щільний робочий графік, він завжди готовий знайти час на корисні для України проекти й сідати за стіл переговорів для предметної розмови. "Якщо у нас співпадають бажання та бачення, якщо це "білий", чесний бізнес – ми готові", - сказав він.

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Президент підкреслив, що готовий підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Фойо може сприяти забезпеченню контрактами українських державних або приватних підприємств, оскільки це - податки і робочі місця.

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо 02

Зі свого боку головний виконавчий директор Principal Standard Group подякував за зустріч і зауважив, що для нього велика честь бути сьогодні тут, оскільки його дружина – українка і він з родиною живе і в Мексиці, і в Україні.

Фойо також розповів, що його спеціалізація – це телефонія та телекомунікаційні послуги, що актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку та підготовки до запуску 5G. Головний виконавчий директор Principal Standard Group підкреслив, що для нього є важливою позиція Президента щодо побудови конструктивної співпраці на засадах відкритості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138550
 
 
 Топ коментарі
 
Из какого наркокартеля этот мексиканский бизнесмен?
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Шо кокс уже не надо будет из Мексики кантрабасом возит?
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А еще сайт компании сделан на вордпрессе: ну точно компания - лидер в своей отрасли в Мексике.

З.Ы. Очередной лыжный инструктор?..
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Зеля,закривай кордон,бо всі Свинні розбігуться))
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"злой крот" = "Alex Rozhenko" - постарайся не выглядеть ЕЩЕ тупее чем ты есть)

ты зашкварился на шарие - твоем любимчике, и теперь - в бессильной злобе - пытаешься отмазаться, закосив под дурачка". Ржака, но тебе имитировать не нужно.. Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 4223
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видишь имя "Злой крот" - сразу жми спам, только потом читай.
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А еще сайт компании сделан на вордпрессе: ну точно компания - лидер в своей отрасли в Мексике.

З.Ы. Очередной лыжный инструктор?..
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хрен его знает. Расписали они себя, конечно, красиво, тут надо внимательно это дело изучить. Хотя и необязательно жулики, раз из Мехико, но в Мехико таки жуликов хватает.
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Морда у него не мексиканская. Жена украинка. Живет то в Украине то в мексике. ЖТО НАТУРАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК
И РВЕТСЯ К БЮДЖЕТНЫМ ДЕНЬГАМ. - урвать а не вложить
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В Мексике живут потомки испанцев которых вы не отличите от европейцев, и которые не смешивались с местным населением. Они, чаще всего, представляют элиту страны, поскольку образованы и имеют хорошие связи. В Мехико есть большие районы где проживают подобные, и попасть туда обычному человеку не просто.
А есть потомки индейцев и их смесей с европейцами. Этих большинство, и учиться они не очень хотят. Предпочитают выполнять тяжелую физическую или заниматься преступной деятельностью.
🤔
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Расписали они себя, конечно, красиво Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 2470

Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 5108
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Вот и нафига ты меня заставил изучать латиноамериканский сленг? Кста, ты его откуда знаешь? Подозрительно! Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 4108 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 6104
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Я тут был почти 20 лет по строительству. Знание испанского очень полезно. Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 2412 Типа...Dale, dale, cabrones! no trabajo - ni dineres! Vamono, pendejos!
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Сайт компании ПУСТОЙ - только заглавная страница, на которой нет ничего кроме адреса электронной почты и телефонного номера в США.
По сведениям из интернета численность персонала компании 17 человек, годовой оборот $3.4M (копейки), сфера деятельности: обеспечение слияний, поглощений, юридические консультации в сфере бизнеса и инвестиций. В общем в лучшем случае ничего не значащая мелочь, а в худшем какие-то сомнительные дельцы в области коммерческих махинаций.

Не стоило Зеленскому так себя позорить, рекламируя свою встречу с мелким дельцом из Мексики.
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Согласен с вами,у завалящего интернет магазина сайт сделан более профессионально.Судя по их сайту больше похоже на фирму-одноденку с претензией на тридцатилетнюю историю.
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У нормальных фирм однодневок сайт бывает вполне приличным. Нарисовать и повесить в сеть такую home page, как у этой фирмы, может любой студент за полчаса. Больше хлопот домен 1-го ранга зарегистрировать - нужно потратить пару часов и заплатить долларов 50. А размещать сайт, на котором НЕТ ВООБЩЕ НИЧЕГО, - это даже непонятно, как такое может быть; мелкие жулики и вымогатели денег, и то хоть какую-то видимость создают.
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Годовой оборот одного салес менеджера не очень большой, скажем рядовой, киевской компании 0.8-1млн евро..А кто єти люди?
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Макс, а это не ему американцы, несколько лет назад "хвост на палку накручивали", за связи с наркоторговцами? Я что-то читал тогда...
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Та там за каждым вторым бизнесменом торчат рога картелей. Бабло немерянное, его куда-то вкладывать надо. Не попал бы клоун по глупости и жадности под один из картелей....
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Из какого наркокартеля этот мексиканский бизнесмен?
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Претендует на главного поставщика двора его *************** величества?
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Чёйта? Синалоа уже - фсё? Я за них болею Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 7008
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Шо кокс уже не надо будет из Мексики кантрабасом возит?
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только пожалуйста на упаковке не рекламируйте мою партию, а то спалимся как единая расея)))
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А хто такий "порох",Порося знаю,Баригу,Свинарчука,а "пороха" ні))
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будемо дивитися на статистику прямих іноземних інвестицій,бо це зараз все-блаблабла.
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21 числа нужно закончить эру Свинарчуков и Ко во власти, и начать новый этап- судебный, с последующим наказанием..
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инвестор-мексиканский телефонист; и смех и грех-лучше бы этот мексиканец текилу выгонял-было бы логичнее
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Зеленский отметил, что, несмотря на плотный рабочий график, он всегда готов найти время на полезные для Украины проекты и садиться за стол переговоров для предметного разговора.

Какие переговоры? Я аж вижу, как трамп или меркель перетирают контракт с каким-нибудь коммерсом.

"Если у нас совпадают желания и видение, если это "белый", честный бизнес - мы готовы", - сказал он.

"Если это белый, честный бизнес"... ****, шо он городит?...
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забыл что такое белый бизнес, свинья?
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Зебілятко, ти ще незрозуміло про який білий бізнес воно тре?
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо - Цензор.НЕТ 6042
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кому что, бобик. Если у тебя белый бизнес вызывает такие ассоциации, то это это вопросы к твоему психиатру, а не к представителям белого бизнеса. Надеюсь ты это осознаешь.
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Сопля, ты попутал, в Венесуэле кокс, в Мексике бурито.
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Показуха от безысходности.
Европа от неадеквата отвернулась, ибо поняла, что или зависимость или оно психически нездорово.
Приходится тулить 73% неадекватов кинишку про афигенейшего бразильскава мецената.

Думается, что настала пора создать петицию о проверке состояния здоровья этого.... клоуна.
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О так! З Мексики багато чого можно "інвестувати", особисто для Зеленського... особливо із Хуареса... Зеля це ********...
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Зебіли, так це нове Зелене майбутнє, чи старе Риго-анальне минуле?
Лижний інструктор: Reuters з'ясував біографію підписанта договору про LNG-термінал

https://ua.korrespondent.net/business/economics/1434510-lizhnij-instruktor-reuters-zyasuvav-biografiyu-**********-dogovoru-pro-lng-terminal
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Думал будем варить текилу и шить сомбреро,а оказывается мексикосы могут наладить связь и подвинуть путинские киевстары и эмтээсы - зашибись,молоток Зеля.
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Лукашенко, не помню откуда приехал, из страны третьего мира, но заявил, что он считает достижением, если привезёт из какой-то страны договор на миллион долларов, а когда закончил про этот миллион, то создалось впечатление, что ВВП Беларуси скоро будет больше, чем в США...
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Интересно кто теперь послом в Мексике будет? Я думаю Корбан.
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Головний по поставкам мусить бути більше досвідченим в цих питаннях. В самий раз гєпа після "люстрації"
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Ага, які там інвестиції, якщо зебіли вимагають (поки що вимагають - ГПУ, приміром, посилає нах) наїзду на бізнесменів, якщо ті йдуть в політику проти них?

Якщо інвестиції від цього мексиканця - то зрозуміло, що це "карманний" інвестор. Тому що нормальний інвестор з такими закидонами не прийде.
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Ех, трохи раніше з Єль Чапо требо було перетерти...
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Хмм...Мексика!! Они еще не догадываются какие сокровища у них в стране...
Радует одно...нашли наконец-то...пирамидон. Хи! Но никто не задает себе вопроса как он мог быть снят с пирамиды!!! Кхе, кхе.... Кахи...со ВСЕХ!! пирамид. Теперь понятно как они фокусировали пирамидальную антену?
Речь идет о золотой вершине пирамиды. Ученые считают, что это находка сначала располагалась на усыпальницы матери Пепи II, является одной из последних представителей правящей династии Древнего Египта. Находка была сделана на север от гробницы Пепи I. Рядом с этим местом также находится усыпальница Анкхнеспепи II, его жены, информирует enovosty.com/news.Размер золотой верхушки древней пирамиды составляет 1,1 метра в длину и 1,3 метра в высоту.!!!Ученые предположили, что эта часть усыпальницы была отделена от остальной неизвестными грабителями???
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Если на улицах появится Буррито и Тахо , значит инвенстиции пошли .
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Согласен с многими, немного смешно. Президент европейской страны с населением в более 40 миллионов человек, тратит время на бизнесмена у которого оборот $3.4 миллиона, то есть уровень лавочник+.
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Та. Вищий рівень. Нові поставки кокаїну намічаються, чи що.
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Щось ця компанія в Гуглі не особливо світиться,якась дрібнота на рівні штату. та й про що розмова ? Вова йому про інвестиції,а він-про дружину-українку і про те,чим займається. По ходу,чуваку заплатили за згоду потерпіти в кабінеті бурмотіння гнусявого шибздика.
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Ну,щож? Треба тепер чекати свого "Меркадера" в Киіві. Льодоруб чи топор в Украіні найти,як два пальці... Зеленський хоча б подумав, що за цим чуваком стоіть?! Там не тільки кокаін, там спецслужба якась тягнеться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо. ФОТО
 
 
 
 
 
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