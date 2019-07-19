 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Насамперед для нас пріоритет – це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що, незважаючи на досить щільний робочий графік, він завжди готовий знайти час на корисні для України проекти й сідати за стіл переговорів для предметної розмови. "Якщо у нас співпадають бажання та бачення, якщо це "білий", чесний бізнес – ми готові", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заговорив англійською мовою і звернувся до іноземних інвесторів. ВIДЕО

Президент підкреслив, що готовий підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Фойо може сприяти забезпеченню контрактами українських державних або приватних підприємств, оскільки це - податки і робочі місця.

Зі свого боку головний виконавчий директор Principal Standard Group подякував за зустріч і зауважив, що для нього велика честь бути сьогодні тут, оскільки його дружина – українка і він з родиною живе і в Мексиці, і в Україні.

Фойо також розповів, що його спеціалізація – це телефонія та телекомунікаційні послуги, що актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку та підготовки до запуску 5G. Головний виконавчий директор Principal Standard Group підкреслив, що для нього є важливою позиція Президента щодо побудови конструктивної співпраці на засадах відкритості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій", - Зеленський зустрівся з представниками німецького бізнесу. ФОТО