 Зеленський обговорив інвестиції в Україну з мексиканським бізнесменом Фойо. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Насамперед для нас пріоритет – це реальні інвестиції в Україну. Ми дуже відкриті. Ми готові захищати будь-яку чисту, справжню інвестицію в Україну", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що, незважаючи на досить щільний робочий графік, він завжди готовий знайти час на корисні для України проекти й сідати за стіл переговорів для предметної розмови. "Якщо у нас співпадають бажання та бачення, якщо це "білий", чесний бізнес – ми готові", - сказав він.
Президент підкреслив, що готовий підтримати налагодження співпраці, якщо компанія Фойо може сприяти забезпеченню контрактами українських державних або приватних підприємств, оскільки це - податки і робочі місця.
Зі свого боку головний виконавчий директор Principal Standard Group подякував за зустріч і зауважив, що для нього велика честь бути сьогодні тут, оскільки його дружина – українка і він з родиною живе і в Мексиці, і в Україні.
Фойо також розповів, що його спеціалізація – це телефонія та телекомунікаційні послуги, що актуально в контексті розвитку в Україні мобільного зв’язку та підготовки до запуску 5G. Головний виконавчий директор Principal Standard Group підкреслив, що для нього є важливою позиція Президента щодо побудови конструктивної співпраці на засадах відкритості.
ты зашкварился на шарие - твоем любимчике, и теперь - в бессильной злобе - пытаешься отмазаться, закосив под дурачка". Ржака, но тебе имитировать не нужно..
З.Ы. Очередной лыжный инструктор?..
И РВЕТСЯ К БЮДЖЕТНЫМ ДЕНЬГАМ. - урвать а не вложить
А есть потомки индейцев и их смесей с европейцами. Этих большинство, и учиться они не очень хотят. Предпочитают выполнять тяжелую физическую или заниматься преступной деятельностью.
🤔
По сведениям из интернета численность персонала компании 17 человек, годовой оборот $3.4M (копейки), сфера деятельности: обеспечение слияний, поглощений, юридические консультации в сфере бизнеса и инвестиций. В общем в лучшем случае ничего не значащая мелочь, а в худшем какие-то сомнительные дельцы в области коммерческих махинаций.
Не стоило Зеленскому так себя позорить, рекламируя свою встречу с мелким дельцом из Мексики.
Какие переговоры? Я аж вижу, как трамп или меркель перетирают контракт с каким-нибудь коммерсом.
"Если у нас совпадают желания и видение, если это "белый", честный бизнес - мы готовы", - сказал он.
"Если это белый, честный бизнес"... ****, шо он городит?...
Европа от неадеквата отвернулась, ибо поняла, что или зависимость или оно психически нездорово.
Приходится тулить 73% неадекватов кинишку про афигенейшего бразильскава мецената.
Думается, что настала пора создать петицию о проверке состояния здоровья этого.... клоуна.
Лижний інструктор: Reuters з'ясував біографію підписанта договору про LNG-термінал
https://ua.korrespondent.net/business/economics/1434510-lizhnij-instruktor-reuters-zyasuvav-biografiyu-**********-dogovoru-pro-lng-terminal
Або це - https://www.youtube.com/watch?v=mcIUbRuPvVE
Якщо інвестиції від цього мексиканця - то зрозуміло, що це "карманний" інвестор. Тому що нормальний інвестор з такими закидонами не прийде.
Радует одно...нашли наконец-то...пирамидон. Хи! Но никто не задает себе вопроса как он мог быть снят с пирамиды!!! Кхе, кхе.... Кахи...со ВСЕХ!! пирамид. Теперь понятно как они фокусировали пирамидальную антену?
Речь идет о золотой вершине пирамиды. Ученые считают, что это находка сначала располагалась на усыпальницы матери Пепи II, является одной из последних представителей правящей династии Древнего Египта. Находка была сделана на север от гробницы Пепи I. Рядом с этим местом также находится усыпальница Анкхнеспепи II, его жены, информирует enovosty.com/news.Размер золотой верхушки древней пирамиды составляет 1,1 метра в длину и 1,3 метра в высоту.!!!Ученые предположили, что эта часть усыпальницы была отделена от остальной неизвестными грабителями???