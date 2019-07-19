 ЦВК зареєструвала кандидата з подвійним громадянством, але закликає дати цьому правову оцінку, - Сліпачук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"ЦВК за рішенням суду зареєструвала представника президентської партії "Слуга народу" Олександра Куницького кандидатом у нардепи, але закликає дати правову оцінку реєстрації кандидата з подвійним громадянством", - сьогодні на брифінгу заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Коментуючи ситуацію з реєстрацією Куницького (169 округ), Сліпачук зазначила, що ця справа "пов'язана з незрозумілою для ЦВК подачею кандидатом різних відомостей про себе та про своє перебування на території України".

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За її словами, Куницький подав до Центрвиборчкому пакет документів на реєстрацію, в якому інформація не відповідає дійсності. Водночас Куницький заявляв про неодноразові довготермінові відрядження.

"Юридично документи не мали тієї ваги, які підтверджували б відрядження, чому ЦВК і звернула на них увагу. Ми давали можливість і партії, і кандидату надати нам всю необхідну інформацію", - сказала вона.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.