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 Політика України
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Все про:ЦВК (712) Сліпачук (55) Слуга народу (126) Куницький Олександр (5)

 ЦВК зареєструвала кандидата з подвійним громадянством, але закликає дати цьому правову оцінку, - Сліпачук

У Центральній виборчій комісії просять дати правову оцінку реєстрації кандидата з подвійним громадянством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"ЦВК за рішенням суду зареєструвала представника президентської партії "Слуга народу" Олександра Куницького кандидатом у нардепи, але закликає дати правову оцінку реєстрації кандидата з подвійним громадянством", - сьогодні на брифінгу заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Коментуючи ситуацію з реєстрацією Куницького (169 округ), Сліпачук зазначила, що ця справа "пов'язана з незрозумілою для ЦВК подачею кандидатом різних відомостей про себе та про своє перебування на території України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

За її словами, Куницький подав до Центрвиборчкому пакет документів на реєстрацію, в якому інформація не відповідає дійсності. Водночас Куницький заявляв про неодноразові довготермінові відрядження.

"Юридично документи не мали тієї ваги, які підтверджували б відрядження, чому ЦВК і звернула на них увагу. Ми давали можливість і партії, і кандидату надати нам всю необхідну інформацію", - сказала вона.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138547
 
 
 Топ коментарі
 
Пасія грановського у відчаї щодо політичного майбутнього свого співмешканця..
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Цирк на дроти.... суд выносить не правомерное решение....вынуждает ЦИК нарушить Закон....и ЦИК просит у суда дать правою оценку этому.....
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ЗЕБЕня ликвидировал в Украине Закон в пользу политической целесообразности

если по Закону нельзя, но очень хочется - то можно: распустить Раду, зарегестрировать кандидата....
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Пасія грановського у відчаї щодо політичного майбутнього свого співмешканця..
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Правова оцінка...

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Судя по этому случаю, судебной системы в Украине нет. Спасибо, Пэдра! И слава ваЗЕлину!
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Мурза! Щоб була система,треба іі створити. Поки Порох відновлював армію та цілісність держави, суди Януковича-Портнова залишались не чипаними. Тепер ось результат. Народ мусив би вирішити це питання сам, але хіба з таким народом щось зробиш. Якщо ім брехня та фантазіі миліші за правду, то про які суди іде річ.є поговірка: йому сци в глаза,а він тобі,Божа роса! А Порошенко- не восьмирукий семикрил,і не шестиногий восьмиход! Тай повноважень у Президента Украіни в кадрових справах майже "0"!
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Цирк на дроти.... суд выносить не правомерное решение....вынуждает ЦИК нарушить Закон....и ЦИК просит у суда дать правою оценку этому.....
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ЦИК просит не у суда. А вообще непонятно у кого.
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Ахахаха! Зря сосала? ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку, - Слипачук - Цензор.НЕТ 9796
ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку, - Слипачук - Цензор.НЕТ 6414
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ЗЕБЕня ликвидировал в Украине Закон в пользу политической целесообразности

если по Закону нельзя, но очень хочется - то можно: распустить Раду, зарегестрировать кандидата....
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" Підітремось Законодавством !" зекоманда
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Зеля с командой, если что, уедут жить на историческую родину.
А нам жить - здесь.
Думай-те)
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пора составлять "зеленые списки", пока эти супчики на виду
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самопомич, свобода, голос- проекты ФСБ!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину и спасти украину от русского мира!!
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Игорь - иди в жоппу,кацапыдлык лаптерылый !
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Правильно... В списках, мажоритарно- ПРУТЬ вороги нашоі державності. Тобіш государственности. Схоже там ціла купа диверсантів та колоборантів. В новій ВР САМУ ДЕРЖАВНУ МОВУ МОЖУТЬ ЗНАТИ ЛИШЕ ПРОЦЕНТІВ 15-20. Іншим на неі та і взагалі на державу- з великого бугра насця..ть!
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Бред какой то. Так можно или нельзя?
Если нельзя, то как ЦИК вообще мог зарегистрировать кандидата с двойным гражданством?
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Для ЦИКа главное, чтобы было гражданство Украины. Остальное - не их вопрос.
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Ничего подобного. ЦИК уже прекрасно и без проблем убирал кандидатов с украинским гражданством, но которые не соответствовали законным требованиям.
Так что, мы наблюдаем просто анархию.
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Підстілка грановського, порохоботка ще щось коментує.
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Анархия для всех, или только зеленорылых?
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Правову оцінку вже дав гідрант - аби не Грановський.
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Слипачук, держи жирного своего крепко за бейцы . а то свалит без тебя . ты ему уже не нужна будешь .
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слипачука не волновал звягильский на протяжении 25-ти лет ?
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Суд даст правовую оценку... председателю ЦИК, которая есть подстилкой основного конкурента на выборах в ВР против Куницкого, которая принимает решение в пользу своего сожителя Грановского (кореша Порошенко)
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Наш ЦВК- це не державна стала контора. При Пороху там до виборів 21 квітня було все серйозно, правильно, поважно,толково. А після 21 квітня - там всі зглузду зіхали начебто. Це вже не ЦВК,а якесь ТІСТО. Ліпи, що хочеш!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала кандидата з подвійним громадянством, але закликає дати цьому правову оцінку, - Сліпачук
 
 
 
 
 
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