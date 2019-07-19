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 Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета, - журналістка Бабинець

Колишнього генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Раніше Шокін розповідав ЗМІ, що вбивство Шеремета може бути пов'язано з убивством Гонгадзе.

Про це написала в Facebook журналістка-розслідувачка Ганна Бабинець, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, днями слідчі у справі вбивства Павла Шеремета допитали колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. Два тижні тому Шокін розповів Странє.юа, що замовником вбивства є український високопосадовець і що справа Шеремета пов'язана зі справою Гонгадзе", - написала Бабинець.

"Сподіваюся, колишній генпрокурор відповідає за свої слова і розуміє, що гратися з вбивствами журналістів заради відбілювання власного іміджу не варто. Зараз слідчі перевіряють сказане Шокіним під час допиту", - додала вона.

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Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета, - журналістка Бабинець 01

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138544
 
 
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Я как то не склонен отбрасывать эту версию..у нас в Украине допустимо все и вся.......
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О вытащили чучело из нафталина! Засуньте его обратно в ящик, от него пользы как от использованного кондома. Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета, - журналистка Бабинец - Цензор.НЕТ 1928
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Так же,как от Пискуна.Чем он запомнился,кроме того,что трижды снимали и восстанавливали. Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета, - журналистка Бабинец - Цензор.НЕТ 5743
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Очень правдоподобно. Это могло быть покушением на гражданскую жену Шеремета, а закончилось смертью Шеремета.
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Шокина надо беречь.Этот старый лис ой как пригодится своей информацией на бывших начальников.Главное что бы не повторил путь в небо Чечетова,или "самоубийства" из охотничьего ружья Семенюк-Самсоненко.Человек он неженатый,подруга у него молодая,хорошо пожить еще хочет,и поэтому сдаст всех и к бабке не ходи.
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смерть дедушки очень легко замаскировать под смерть от естественных причин...я бы за ним негласную слежку организовал.
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