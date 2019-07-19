 Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета, - журналістка Бабинець

Про це написала в Facebook журналістка-розслідувачка Ганна Бабинець, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, днями слідчі у справі вбивства Павла Шеремета допитали колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. Два тижні тому Шокін розповів Странє.юа, що замовником вбивства є український високопосадовець і що справа Шеремета пов'язана зі справою Гонгадзе", - написала Бабинець.

"Сподіваюся, колишній генпрокурор відповідає за свої слова і розуміє, що гратися з вбивствами журналістів заради відбілювання власного іміджу не варто. Зараз слідчі перевіряють сказане Шокіним під час допиту", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луценко: коло підозрюваних у вбивстві Шеремета зменшилося

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Дивіться також: "Я зрозуміла, що цю справу просто не розкриють. Ось і все", - мати Павла Шеремета. ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".