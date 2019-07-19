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 16 вересня суд у справі Вишинського почне заслуховувати свідків сторони обвинувачення, - адвокат Доманський

Захисник пропагандиста Кирила Вишинського Андрій Доманський заявив, що на засіданні суду 16 вересня розпочнуть заслуховувати свідків сторони обвинувачення.

Про це він сказав журналістам після засідання суду, передає Цензор.НЕТ.

"На наступному судовому засіданні сторона обвинувачення зобов’язана повністю забезпечити явку свідків. Після їхнього допиту це ще раз знівелює ще один ризик, який прописаний в цій постанові - про можливість впливати на свідків. Тому, я думаю, що 16 вересня ми повернемося до питання про заміну запобіжного заходу у випадку, якщо вона не буде замінена апеляційним судом", - сказав адвокат.

Він розповів, що сторона захисту також має свідків.

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Доманський відзначив, що їх близько дев'яти.

"Це перелік осіб, які були свого часу допитані і фігурують в обвинувальному акті ... це і професійні журналісти, і особи, зазначені в обвинувальному акті", - сказав він.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138542
 
 
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Що таке у диверсанта за "зрада" ? Він ворог,а ворогів ліквідують або беруть в полон. Перший варіант- кращий...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України16 вересня суд у справі Вишинського почне заслуховувати свідків сторони обвинувачення, - адвокат Доманський
 
 
 
 
 
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