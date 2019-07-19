 Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобов'язання щодо 24 військовополонених українських моряків

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо відповіді", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити під її особисте зобов'язання 24-х військовополонених українських моряків, які перебувають у Російській Федерації
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.
Є рішення міжнародного трибуналу і потрібно добиватися ух його виконання!
вся суета по морскому трибуналу коту под хвост.
вы это сделали зебилы.
первый шаг к признанию крыма российским
Они ей законом не предусмотрены.
Тетка понты перед орками колотит, накачивая собственную значимость...