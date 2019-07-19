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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобов'язання щодо 24 військовополонених українських моряків

Тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав представнику ФСБ Російської Федерації клопотання про особисте зобов'язання Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в московському СІЗО.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо відповіді", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити під її особисте зобов'язання 24-х військовополонених українських моряків, які перебувають у Російській Федерації

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобовязання щодо 24 військовополонених українських моряків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138537
 
 
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А в чому полягає це "особисте зобов'язання"?
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если их отпустят, то охранять их будут уже мусора Авакяня..., и привезут в Московию на суд в наручниках по первому требованию...
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В тому що це потрібно сьогодні, максимум завтра... до виборів. Після виборів ці моряки вже їм на.уй не потрібні.
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А в чём её личное обязательство выражается? Она передаёт в залог свои многочисленные активы в Крыму?
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Она обязалась лично привезти моряков на судилище, идиотизм зашкаливает.
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Денисова зрадниця України і путінська шлюха!
Є рішення міжнародного трибуналу і потрібно добиватися ух його виконання!
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Їм похєру, заради такого піару, вони на усе готови. ***** буде дурнем якщо профукає момент. Вже в понеділок, наші моряки нікому із нової влади не будуть потрібні.
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А если военнокомандующие снова прикажут им выполнять свой долг и скомандуют перемещения по территории Украины? Это же преступление передвигаться по территории Украины, но считаемой с недавних пор Россией своей?
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Мене вразило, як на прес-конференції Денісова доповідала українською, а коли кацапська генеральша Москалькова почала вимагати, щоб вона гаварила на йазике, то Денісова, як слухняна дівчинка перейшла на російську. Треба було ще вибачитись за неповагу до йазика Пушкіна та Достоєвського. Ось у таких дрібницях виявляється комплекс меншовартості у українців.
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Вообщем, что тетка эта будет делать, если они снова выполнят приказ? Она признает тем самым, что гочударство Украина вне закона и выполнять приказы Украины антизаконно? Если что, то она присмотрит, чтобы они не выполняли приказы в интересах Украины?
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Конституция Украины. Статья 60. Никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы
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Совсем баба рехнулась. Их должны отдать без каких либо претензий и условий. Есть решение арбитража. Ей этого не знать, а это уже зрада и по большому.
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это пи..ц
вся суета по морскому трибуналу коту под хвост.
вы это сделали зебилы.
первый шаг к признанию крыма российским
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Какие нах "личные обязательства"?!
Они ей законом не предусмотрены.
Тетка понты перед орками колотит, накачивая собственную значимость...
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