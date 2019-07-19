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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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Все про:НАБУ (2023) допит (475) Гладковський (85)

 Гладковський-старший не прийшов на допит у НАБУ, він перебуває за кордоном

В очолюваній ним корпорації "Богдан" стверджують, що Олег Гладковський заздалегідь попередив детективів про свою відсутність і обіцяє зустрітися з ними після повернення в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на пресслужбу корпорації "Богдан", інформує Цензор.НЕТ.

"Відразу після повернення в Україну, в разі необхідності, Олег Гладковський з'явиться у детектива НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Гладковський був запрошений для участі як свідок у слідчому експерименті в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент"

Як повідомлялося, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який очолював з серпня 2014 року по березень 2018 року міжвідомчу комісію з питань ОПК при РНБО, а також з червня того ж року по березень 2019 року міжвідомчу комісію з питань ВТС та експортного контролю, був звільнений указом президента від 4 березня після виходу розслідування програми "Наші гроші" від Bigus Info.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проекту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138536
 
 
 Топ коментарі
 
А шо таке,Поросята побігли,вже не смішно?Петро теж у бігах,по подворотням шастає,на допити не йде,може картату ковдру шукає?
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Совершает сделку по покупке жилья поближе к фабрике Рошен в Расейском Липецке
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Отвечаьь придется и за воровство в армии, и за воровство в Богдан. По полной.
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ваЗЕлиноиды - запускайте свою шарманку про свинарчуков и про веснапридепорасаджати)))))
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Рома, там ваших пакуют. Компы изьяли с платежами, там твои данные. Беги.
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какие там могут быть данные разве что ? БОТ №238469827589027035708927345
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Ти мабуть серед "еліти" самий дуркуватий?
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Так ведомости зарплатные изъяли, нервничают. Ещё налоги платить со штрафами из-за незадекларированных доходов.... Петушонцы они такие шуганые стали...
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Странно что и у Поросенко и у Свинарчука резко появились дела за пределами страны.))
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А шо таке,Поросята побігли,вже не смішно?Петро теж у бігах,по подворотням шастає,на допити не йде,може картату ковдру шукає?
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ну так пєця раз 5біжиьт,чи то 10. після першого туру, потім після 2го, потім після інавгурації урода, потім типу в страсбург. і кожен раз з самальотом бабла спі..женого свинарчукамі. *** буду
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Коли зміниться генпрокурор та буде прийнято закон про зняття недоторканності - нас чекає друга хвиля еміграції. Гладковский-старший не пришел на допрос в НАБУ, он находится за границей - Цензор.НЕТ 517
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їм є на що іммігрувати, а тобі є із чим тут залишитись?
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Ти побачив радість у моєму коментарі? Тоді ти помилився.
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Неадекватність нової влади, усі ці піар кроки ведуть як раз до того, що недоторканність не відмінять. Який дурень за це проголосує, якщо в країні відбувається "бєспрєдєл", а замість правосуддя політична доцільність?
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А, ось ти до чого. Я - не Ванга. Майбутнього не знаю. Поживемо - побачимо.
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Не обов'язково бачити майбутнє, достатньо не бути сліпим сьогодні.
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В мене є дуже специфічна і дивна як для українського народу пропозиція, наврядчи вона підійде, але все ж - давайте думати перед тим, як щось робимо чи обираємо.
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Одеяло уже не поможет, саван в самый раз будет.
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Ще один доказ шо Петро і його банда сцикливі потвори.
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як не дивно сцикліві потвори масово у команди Зе. вони ховалися від війни у розпал, давали кансерьти в маскве та на карпаратівах олігархів, поки дехто країну спасав. але бидло в нас завжди невдячне.і вова його скоро накаже! буду пити саке і любуватися як нова пречесна влада буде грати в усі отвори своїх виборців, а ті пищатимуть і кричатимуть праклятий парашенка, до чего страну давьол
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Поки дехто крав у армії,та гнобив народ тарифами,брав відкати,та компенсації та дотації з бюджету,а тепер побігли як дикі свині,і Петро головний хряк по переду всіх))
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о да.поки одні захищали країну в ато, поки мусили покидати свої домівки із за сусідів любителів русскага міра- інші під російський шансоншик і попсу уставалі ат вайни в парках з пакетами їжі та бухла, робили фото з курортів анталії греції єгипту та кляли зубажіння, їздили в європу та кляли пєцін безвіз. і це все робили в мирних містах,без обстрілів, без розтяжок... в той самий час поки мої друзі воювали, відбивали в окупантів кожен метр нашої землі, ховали своїх побратимів ...от ці тварюки невдячні, бидломаса вибрала чергового урода, авнокомандуючого, бо бачте він чесний, а бєня то ніякий не барига а бізнесмен...от тільки в армії тра нгу це недоробло під назвою авнокомандувач Зе вважають недорозумінням і сциклом...але я прекрасно знаю коли виноситимуть чергового урода те бидло шо вибрало це авно вчергове устанєт, буде дивитися свої свати та кляти майданівців які наскакали їм проблеми
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В розыск его Свыняку вместе с Леркой Гонтаревой.А для начала можно и уголовное дело открыть,а имущество арестовать.
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Коли на дворі ставлять мангал, то порося починає й мишей ловити, й на чужих гавкати!
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хрю хрю европейские ценности , хрю хрю перед законом все равны , хрю хрю европейская солидарность , хрю хрю
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петя и свин за границей...совпадение? не думаю!
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А де наш "сивочолий гетьман і батько нації"? День добігає кінця - а на Цензорі з самого ранку жодного слова про нього.. Ще й досі по Стразбургу швендяє?
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Так сегодня по ящику не видел ни одной предвыборной песьей агитации! Неужели свынопотам слился?
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порохнявые! ваши свиньи начали разбегаться имея еще своего "прокурора"! представляю какой будет драп "евроинтеграторов" и строителей будок сразу после выборов!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Куда ж ты денешься милок, земля то круглая.
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vriatly jesly tot poprosyt politiceskogo ubezyce .Nam oni neotdavali masenikov banka daze ucytyvaja sto vmeste EC.Otdali tocnej posle 5 let,a te sbezali s angliji posle resenyje suda
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Теперь надо молиться за здоровье Гладковского. Если заболеет, то надолго останется лечиться у зарубежных докторов. Болезни непредсказуемы. Шел человек здоровый и счастливый, услышал про повестку и ...слег на носилки под клетчатое одеяло, а если богатырь - на инвалидную коляску. И потом годами лечится от напавшего недуга.
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какая неожиданность...прям как Порошенко-сразу раз и в "заграницы" ))
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А почему у Гладковского не забрали загранпаспорт ?
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Не зря Зеленский сказал что просить денег у Европы не будет а будет просить выдачи всех беглецов )) У етих ворюг денег на 10 бюджетов страны, можно всю страну отстроить, отдать МВФ долги и еще останется.
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Гройсман тот то же нос по ветру держит.Поразил его вчерашний прямой эфир на плюсах.Оказывается к Пете он ни какого отношения не имеет.Тот его использовал по-черному,договорняки разные организовывал,мочилово оппонентов и политических союзников,устраивал схемы коррупционные в Укроборонпроме и организовывал самую большую БОТОФЕРМУ в стране.Во как дело повернулось,что Гройсман от Пети бежит как от прокаженного и в прямом эфире разоблачает.Вот ссылочка прямого эфира.https://liveam.tv/pravo-na-vladu-18-07-2019.html
Выступление Гройсмана с 35:00.Про схемы Порошенко с 54:50.Про ботофермы с 1:03:54.Приятного просмотра.
Странно что Цензор об интервью действующего премьер-министра молчит.Наверное новость рядовая.Ведь самая большая ботоферма страны здесь на форуме Цензора.
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А сам Ліксєічь хоч з того Страшбурга повернувся? Гладковський-старший не прийшов на допит у НАБУ, він перебуває за кордоном - Цензор.НЕТ 9830 Бо чутки різні ходять...


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Вся ОПГ во главе с мальдивским мародером должна сидеть на нарах.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоГладковський-старший не прийшов на допит у НАБУ, він перебуває за кордоном
 
 
 
 
 
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