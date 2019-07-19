EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  9662  106
Все про:дипломатія (386) Зеленський (2157) звільнення (588) Чалий (137) дипломати (223)

 Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України

Президент України Володимир Зеленський звільнив 11 послів України в низці країн.

Відповідні укази №530/2019 - №540/2019 опубліковані на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема звільнені:

Валерій Чалий з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом;

Ярослав Коваль з посади Надзвичайного і Повноважного i Повноважного Посла України в Королівстві Марокко;

Тарас Кузьмич з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Главу "Укртрансбезпеки" Ноняка відсторонено від виконання обов'язків, - Зеленський

Валерій Александрук з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Бенін та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом;

Петро Литвин з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія;

Олексій Шовкопляс з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом;

Борис Гуменюк з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр;

Валентин Шевальов з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туркменістані;

Читайте також: Зеленський звільнив Артеменка з посади члена Нацради з телерадіомовлення

Тетяна Іжевська з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом;

Юрій Дюдин з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Парагвай, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республіці Уругвай та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Чилі за сумісництвом;

Сергій Пасько з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138532
 
 
 Топ коментарі
 
надеюсь, это сделано не с целью сорвать переговоры по поставкам американского оружия и катеров в Украину, которые вел Чалый в последние годы...
 показати весь коментар
 
дефективный, пойми: Чалый плохо отмазывал беню от ФБР.. это плохо для слуги урода)
Зато Чалый отлично работал для Украины - сотни миллионов военной помощи США - заслуга его и Пороха, как и безусловная поддержка Украины - со стороны США. И это тоже плохо - для Бени и его слуги урода...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Как бы не хуже, гражданская война, нас уже стравили , осталось зебене довести до силовых конфликтов, и выставить оккупанта - миротворцем.
 показати весь коментар
 
Зеленский решил сменить послов из-за того, что они слишком долго занимают эти должности /посол в Израиле и пересидел , и результат работы від'ємний : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Но не уволен. Ближний восток-дело тонкое.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України
 
 
 
 
 
 вгору