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Все про:Бориспіль (255) відкат (37) Нацполіція (7858) чиновник, урядовець (488)

 У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання хабарів посадовими особами Бориспільської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліція.

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 01

Досудовим розслідуванням було встановлено, що за укладення договорів на виконання робіт та поставку товарів за бюджетні кошти та в подальшому підписання актів виконаних робіт суб’єкти господарювання повинні були надати посадовцям "винагороду" у розмірі 10 відсотків від загальної суми договору.

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановили, що до корупційної "схеми" причетні один із заступників міського голови та ряд посадових осіб Бориспільської міської ради.Під час процесуальних заходів було задокументовані факти отримання посадовцями неправомірної вигоди та розподілу коштів між ними.

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У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 03

Зараз у Бориспільської міськраді, а також за місцем проживання фігурантів проводяться обшуки.

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 04

Вирішується питання про вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138529
 
   
 Топ коментарі
 
А слабо так в Харькове?
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Баканову не дозвонился, позвонил Авакову?
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А где барыга бисквитную фабрику поставил? Не в Борисполе случайно?
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Баканову не дозвонился, позвонил Авакову?
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секретаря ловили, который посмел вякать против сцаря, а поймали других?...как то неудобно вышло. Но для пиара сойдет.
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В харькове всё правильно. Там человек с кошерной фамилией рулит.
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сейчас столько "кошерных" с другими фамилиями,что и не поймешь кто из них "кошерней" У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5695
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Вчера Винник концертом агитировал за поплавского- колхозника, тоже наверное не за просто так, "волчицы" со всего района кипятком брызгали, проехать было не возможно.
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А где барыга бисквитную фабрику поставил? Не в Борисполе случайно?
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При Парашенко такого не было. А если шо-то и было так он НИЗНАЛ )))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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