 У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліція.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що за укладення договорів на виконання робіт та поставку товарів за бюджетні кошти та в подальшому підписання актів виконаних робіт суб’єкти господарювання повинні були надати посадовцям "винагороду" у розмірі 10 відсотків від загальної суми договору.

Правоохоронці встановили, що до корупційної "схеми" причетні один із заступників міського голови та ряд посадових осіб Бориспільської міської ради.Під час процесуальних заходів було задокументовані факти отримання посадовцями неправомірної вигоди та розподілу коштів між ними.

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Зараз у Бориспільської міськраді, а також за місцем проживання фігурантів проводяться обшуки.

Вирішується питання про вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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