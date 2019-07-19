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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Рішення Європарламенту продемонструвало солідарність ЄС з Україною, - в МЗС прокоментували ухвалену резолюцію

Україна вдячна новообраним депутатам Європейського парламенту за рішучу вимогу до Російської Федерації звільнити всіх українських політичних в'язнів і моряків, а також за рішучу підтримку санкцій політики Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна вдячна Європейському Парламенту за схвалення потужної резолюції із засудженням триваючої агресії Росії проти України та вимогою до Кремля звільнити понад 100 українських політичних в’язнів, що їх Росія незаконно утримує на своїй території, а також в окупованому Криму та Донбасі", - заявляють в МЗС.

Окремо євродепутати засудили агресивні дії РФ проти України в районі Керченської протоки та захоплення 24 українських моряків, а також невиконання Москвою наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року.

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"Знаковим є те, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив на невизнанні російської окупації Криму та будь-якої правочинності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян та придушення прав людини", - йдеться в коментарі.

"Ми вітаємо рішучу підтримку з боку новообраних європейських депутатів санкційної політики ЄС проти РФ та заклик до запровадження нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до введення щодо Росії додаткових економічних обмежувальних заходів", - заявили в МЗС.

Рішення Європарламенту продемонструвало незмінну солідарність ЄС з Україною у її боротьбі проти російської агресії та активну підтримку європейською спільнотою зусиль України зі звільнення наших громадян з російського полону.

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Нагадаємо, вчора, 18 липня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, де закликав звільнити українських політв'язнів. Депутати виступили з осудом грубого порушення Росією прав людини і норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії і в окупованому Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138525
 
 
 Топ коментарі
 
Хто у нас презедент? Чому барига виконує обов"язки гаранта?
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Харанту некогда, ему на страну посрать. У него ВЫБОРЫ.
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"Розвалимо рашку резолюціями" - склад Європарламенту новий, а лозунги та ж самі.
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"Розвалимо рашку резолюціями" - склад Європарламенту новий, а лозунги та ж самі.
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Хто у нас презедент? Чому барига виконує обов"язки гаранта?
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Харанту некогда, ему на страну посрать. У него ВЫБОРЫ.
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И на это некогда сходить. Это же не в море под камеры купаться.

"Американські морпіхи вшанували пам'ять загиблих захисників України на закритті навчань "Сі Бриз-2019".
Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию - Цензор.НЕТ 754
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Він не виконує, він від НАБУ ховається!
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Не потрібно сприймати бажане за реальне.
Те що в ЄС як і в США, подвійні стандарти це - факт.
І вони дуже часто кажуть одне, а насправді роблять інше. І в першу чергу дбають про свою вигоду.
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Пока членограй тряс сиськами на одесском пляже и катался по Киеву на Тесле Богдана, Порошенко в Страсбурге отстоял национальные интересы Украины и сделал все возможное и невозможное для сохранения и усиления санкций против страны-агрессора. Вот кто настоящий Президент Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию - Цензор.НЕТ 9079
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Резолюции и обеспоконнность !!! - круто.... а па-раше..... нас-рать !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення Європарламенту продемонструвало солідарність ЄС з Україною, - в МЗС прокоментували ухвалену резолюцію
 
 
 
 
 
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