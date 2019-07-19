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 Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Подільський районний суд Києва продовжив до 19 вересня термін утримання під вартою пропагандиста, керівника інформагентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше на засіданні адвокати Вишинського подали клопотання про зміну запобіжного заходу своєму підзахисному з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Прокурори виступили проти задоволення клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання і закликали суд продовжити Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту.

У підсумку, суддя продовжила пропагандисту Вишинському утримання під вартою до 19.09.2019.

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Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 16 вересня.

Правоохоронці забрали Вишинського із залу суду в наручниках. Він буде доставлений автозаком у Лук'янівське СІЗО.

Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 01
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 02
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 03
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 04
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 05
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 06
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 07
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 08
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 09
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138523
 
 
 Топ коментарі
 
это правильно. чем наглее москальковы там всякие тем прочнее кацапское чмо должно сидеть. Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября - Цензор.НЕТ 9147
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Нормальный ответ мордастой кацапской генеральше.
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москалькова спесь поубавила? а то...расквакалась...
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это правильно. чем наглее москальковы там всякие тем прочнее кацапское чмо должно сидеть. Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября - Цензор.НЕТ 9147
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Все равно отпустят...при зебобиках такие сидеть не будут.....
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Нормальный ответ мордастой кацапской генеральше.
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А якого чорта цього пропагандона просто не осудити,і нехай собі сидить. В чому проблема?
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Формально вообще то - не за что. Просто попал под раздачу. Сейчас, всё что он писал год назад, свободно звучит с экрана 112 канала и НьсВана.
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Так , а чё, там баланда , ****** , скрепы одним словом. Он и сам выходить не хочет.
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Пусть сидит,может получиться эту гниду на Сенцова обменять.
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москалькова спесь поубавила? а то...расквакалась...
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Пропоную арештувати Дубінсково і обміняти його на Сєнцова.
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А шо ж такое? Кононенко дал команду и сюда срать?
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25 років впаяти пітору, а тоді думати про обмін
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"..вы собигаеться руботать журнагистов в Украине.." Смиявсь з кагтавого дурака=))
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Если бы не продлили, то получили бы толпу отморозков под зданием суда и выбитые стёкла.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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