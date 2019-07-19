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 Події, Київські новини
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 Викрито схему привласнення в інтересах найманців РФ комунального майна в Києві, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабний механізм привласнення в Києві комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб з використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, що розташований на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці.

Надалі незаконно відчужене нерухоме майно, яке переважно міститься в історичному центрі міста реалізовувалось афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори оборудки.

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За результатами проведених заходів, організатору схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.

У межах кримінального провадження будуть накладені арешти на незаконно відчужене майно та ініційовані судові позови органів прокуратури з метою повернення його у комунальну власність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138520
 
 
 Топ коментарі
 
аякже, це ж територія України, а судді в нас пожиттєві...
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Барыга и Боксёр обязательно не только в курсе,но и в доле.
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я думаю такое "счастье" не только в Киеве...
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а в нас хіба діють рішення судів з окупованих територій? що за маячня?
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аякже, це ж територія України, а судді в нас пожиттєві...
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Ну справки об образовании, смерти, купли-продажи и тд же действуют. Так же со слов Парашенка и действуют бухгалтерские отчеты с предприятий работающих на окупированных территориях. Почему и судебные решения не действуют?
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Барыга и Боксёр обязательно не только в курсе,но и в доле.
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Чему удивляться- вчера в прямом эфире Гройсман заявил- Порошенко и кум Путина Медведчук друзья и партнеры, разговаривают и видятся почти каждый день.
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
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Ну, "павстанцам" потрібно ж десь жити і десь "харчіться"...
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Разоблачена схема присвоения в интересах наемников РФ коммунального имущества в Киеве, - СБУ

на данецких сайтах тоже есть ента новость -

разоблачена схема присвоения в интересах киевских наемников..... коммунального имущества в данецке
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВикрито схему привласнення в інтересах найманців РФ комунального майна в Києві, - СБУ
 
 
 
 
 
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