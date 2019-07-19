 Викрито схему привласнення в інтересах найманців РФ комунального майна в Києві, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб з використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, що розташований на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці.
Надалі незаконно відчужене нерухоме майно, яке переважно міститься в історичному центрі міста реалізовувалось афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори оборудки.
За результатами проведених заходів, організатору схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.
У межах кримінального провадження будуть накладені арешти на незаконно відчужене майно та ініційовані судові позови органів прокуратури з метою повернення його у комунальну власність.
в долев курсе?
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
на данецких сайтах тоже есть ента новость -
разоблачена схема присвоения в интересах киевских наемников..... коммунального имущества в данецке