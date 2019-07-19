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 Політика України
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Все про:Німеччина (1240) МЗС (1825) Зеркаль (173)

 Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН Анки Фельдгузен

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра закордонних справ України заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль (міністр Павло Клімкін перебуває у відпустці) прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдхузен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У ході зустрічі з цієї нагоди 19 липня було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною. Олена Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України, порушеної внаслідок російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародної спільноти нашій країні у протидії агресору. Наголошувалося на вагомій практичній допомозі Уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - йдеться в повідомленні відомства.

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Зеркаль окремо ознайомила Фельдгузен з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії як агресора й висловила впевненість, що Німеччина продовжуватиме підтримуватиме зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень поважних судових інстанцій.

"Говорячи про енергетичній сфері, Зеркаль наголосила на важливості подальшої співпраці з Урядом ФРН задля ефективної імплементації директив Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі.і", - зазначили в МЗС.

Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого, зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси.

Зеркаль побажала Послу ФРН успішної діяльності в Україні й висловила впевненість, що попередній досвід дипломатичної роботи Анки Фельдгузен в нашій державі сприятиме її ефективній роботі.

Нагадаємо, що Анка Фельдгузен з 2010 року по липень 2015-го била постійним заступником посла ФРН в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138519
 
 
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Я почему-то думал что верительные грамоты сопля принимать должен.
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""Говоря об энергетической сфере, Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе", - отметили в МИД.
Источник:https://censor.net.ua/n3138519"

И кто в Украине президент?
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Вискочок у нас хоч відбавляй, то Клімкін вискоче, то Зеркаль, то Геращенко, то Порошенко в Європах!! !! Соя не розуміє що таке субординація, лізе як свиня в багно...
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До чого цей коментар? Зеркаль - в.о. мінстра зовнішньополітичного відомства. Це її обов'язок - зустрічати новопризначених послів. До речі, Зеркаль нещодавно представляла інтереси Україні у Стокгольмському арбітражі. Вискочок до таких судових процесів не допускають
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А наша Оленка така няша. Нечасто чиновниці бувають такими симпатичненькими
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И уж совсем не часто симпатичные бывают умными!))) а точнее - редчайшие случаи!
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Гарна парочка, але наша Оленка Зеркаль краща
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Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении поддержки нашей стране в противодействии агрессору/Зеркаль видит поддержку в том,что "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ. /Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы.
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