 Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що для формування "Недоторканого Запасу продовольства" Збройних сил України комерційна структура поставила майже 180 тонн м’ясних консервів загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.
Після встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання для уникнення відповідальності посадові особи ЗСУ вступили у змову з підприємцем для заміни харчової продукції на якісну. Водночас непридатні для вживання консерви посадовці планували використати для харчування особового складу ЗСУ, зокрема у районі проведення операції об’єднаних сил.
У ході спецоперації співробітники СБ України запобігли загрозі спричинення шкоди життю та здоров’ю військовослужбовців ЗС України, а також задокументували факт розтрати бюджетних коштів оборонної сфери в особливо великих розмірах.
Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів причетних до протиправної діяльності.
Слідчі дії відбувались у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Молчала б уж !!!!!
Тут петя и его генкрысы накосячили по полной!
Юрій Бірюков
26 хв. ·
Так. А можно как-то определиться? Партию из 180 тонн бракованной тушенки нашел:
1) Год назад сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)
2) ДБР - месяц назад
3) СБУ - сегодня
Многострадальная партия тушенки.
Ви маєте можливість поставити питання безпосередньо йому.
сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)
Головне, втім, хто домігся справедливого розгляду справи і покарання винних.
Якщо СБУ приписує собі здобутки інших - це ганьба. Якщо ж цього разу відбудеться розслідування та покарання винних - то це свдчитиме, що вони виконали свою роботу.
Бо "знайти", "викрити" та т.і. - це лише перший крок. Ми бачили як навіть наручники одягали з помпою. І чим це закінчувалося? Відпускали і ще виплачували компенсації.
Спостерігаємо, чим закінчиться цього разу.
замены некачественной на качественную - это приступление уже.
и растрата.
А что там кто планировал - то одна бабка сказала
Источник: https://censor.net.ua/n3138515
кто-то может объяснить, почему это называется сговором ?
А что тогда менять на качественную?
Трындеть не мешки ворочать.
Где факты??
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
странный ты.
почитай каменты выше, уже все разложено.
А то, зная наше законодательство, любой продукт можно признать "некачественным".