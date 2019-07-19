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 Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили схему поставок неякісних продуктів для потреб Міністерства оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що для формування "Недоторканого Запасу продовольства" Збройних сил України комерційна структура поставила майже 180 тонн м’ясних консервів загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Після встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання для уникнення відповідальності посадові особи ЗСУ вступили у змову з підприємцем для заміни харчової продукції на якісну. Водночас непридатні для вживання консерви посадовці планували використати для харчування особового складу ЗСУ, зокрема у районі проведення операції об’єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року перевірки в підрозділах ООС забракували 150 тонн неякісних продуктів, - Міноборони

Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ 02

У ході спецоперації співробітники СБ України запобігли загрозі спричинення шкоди життю та здоров’ю військовослужбовців ЗС України, а також задокументували факт розтрати бюджетних коштів оборонної сфери в особливо великих розмірах.

Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів причетних до протиправної діяльності.

Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ 03

Також читайте: У 169-му центрі ЗСУ "Десна" 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400

Слідчі дії відбувались у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138515
 
   
 Топ коментарі
 
За пару дней до выборов Баканов выложит все архивное, даже чужое?

Юрій Бірюков
26 хв. ·

Так. А можно как-то определиться? Партию из 180 тонн бракованной тушенки нашел:


1) Год назад сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)

2) ДБР - месяц назад

3) СБУ - сегодня

Многострадальная партия тушенки.
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за рішенням суду - згодувати все постачальникам Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6974
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за рішенням суду - згодувати все постачальникам Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6974
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писец- тогда кто будет заменять у зебила апарашина
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Ты диб-л думаешь эта схема была сделана в течении последнего месяца?
Молчала б уж !!!!!
Тут петя и его генкрысы накосячили по полной!
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у порохобобів головне гучніше пукнути про зраду і неважливо що в лужу. Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 149
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якщо це їх фірма, то нехай жеруть.....але, наразі, імен не називають, тому зачекаємо
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Дружкам ПЕтра Кононенко, Ахметову, Свинарчукам и т.д передавать нельзя...Поедут консервы как помощь сепарам...Из бы вместе с ********* закатать в коробки от этих консерв...
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Цю продукцію забракували співробітники МО ще в минулому році. Відповідно до договору підлягає заміні. І все ніякого криміналу, просто господарський кодекс. СБУ через рік найшли те, що вже давно викрито.
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За пару дней до выборов Баканов выложит все архивное, даже чужое?

Юрій Бірюков
26 хв. ·

Так. А можно как-то определиться? Партию из 180 тонн бракованной тушенки нашел:


1) Год назад сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)

2) ДБР - месяц назад

3) СБУ - сегодня

Многострадальная партия тушенки.
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Прекрасно, виявляється знайшли рік тому...і?. Питання хто і коли за це відповість, чи не так? Чому знайшли рік тому і ніхто не поніс відповідальності досі? Чи поніс?
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В тексті посту є пряме посилання на сторінку співробітника МО, підлеглі якого і виявили цю тушонку рік тому.
Ви маєте можливість поставити питання безпосередньо йому.

сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)
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Соціальні мережі - не моє.
Головне, втім, хто домігся справедливого розгляду справи і покарання винних.
Якщо СБУ приписує собі здобутки інших - це ганьба. Якщо ж цього разу відбудеться розслідування та покарання винних - то це свдчитиме, що вони виконали свою роботу.
Бо "знайти", "викрити" та т.і. - це лише перший крок. Ми бачили як навіть наручники одягали з помпою. І чим це закінчувалося? Відпускали і ще виплачували компенсації.
Спостерігаємо, чим закінчиться цього разу.
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вот это капец
замены некачественной на качественную - это приступление уже.
и растрата.
А что там кто планировал - то одна бабка сказала
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А що, шаурму на НЗ ще не закладали? Ото було б клас...
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чушь какая-то. чистой воды хозяйственный спор
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конечно хозяйственный. Ни один слуга не будет кушать испорченные продукты, только хозяева.
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должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную

Источник: https://censor.net.ua/n3138515

кто-то может объяснить, почему это называется сговором ?
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при этом некачественную хотели скормить солдатам...
А что тогда менять на качественную?
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что значит хотели?
Трындеть не мешки ворочать.

Где факты??
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так надо работу новой СБУ показать еще до дня тишины, неужели непонятно?
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дегенераты не понимают того, о чем пишут. меньше смотри кино. параш по Украине нет лет 25-30. в 90х были кое где на КПЗ в р-нах области. но выносили и спали возле них такие как ты обсосы. авторитеты везде авторитеты.
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Тільки розстріли врятують цю країну. Іншого шляху нажаль не має.
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рыло подними на 2 комментария выше своего высера.
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По любому свинарчуки с порошенком копыта мокнули .
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у тебе в башке уживается грешное с праведным? синарчуки, консервы, и все что тебе напихали, вместе тянет на 1 млрд грн, это обычная лапша для быдла Г+Г. а твой пархатый кумир с хозяином кинули Приват на 170 млрд грн. и карликовый сифилитик вывел в офшор 42 млн $. настучи хоть пару фраз на эту тему.
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Прекрасная альтернатива на основе сои.
Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1573
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Чему удивляться- вчера в прямом эфире Гройсман заявил- Порошенко и кум Путина Медведчук друзья и партнеры, разговаривают и видятся почти каждый день.
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
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А кум Медведчука чомусь в "Слузі народу"... Напевно Порошенко його туди засунув.
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нет кума Медведчука в "Слуге нарда", смени методичку.
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яйця протухли ше в Каліфорнії (С)Джек Ландон
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Если все так - где был ПОРОХ? Я пока не хочу вникать ! Смотрим! Цирк какой то!!
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вопросы задаешь а вникать не хочешь...
странный ты.
почитай каменты выше, уже все разложено.
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"Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ." - чем дальше в лес, тем больше дров, армию курировал и крышевал воровство Рошен, с каждым днём растёт база данных его "патриотических" заслуг перед народом Украины,скорее всего, к моменту суда шоколадный Мародёр наберёт много криминальных статей, и его на долго отправят на нары.
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Хотелось бы деталей - на основании чего консервы признаны "некачественными", какая стоимость за штуку и т.п.
А то, зная наше законодательство, любой продукт можно признать "некачественным".
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а то пока все эти "сенсации" смахивают на те же которыми лохторат пугали перед выборами Президента, которые после выборов куда-то "растворились" и никаких уголовных дел.
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Нагодувати тією тушонкою всіх зебілів - хоч може менше зебанутих стане...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВиявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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