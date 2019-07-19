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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:громадянство (567) паспорт (401) Путін (10177) Донбас (12544) подвійне громадянство (30) Клімкін (1475)

 Це послання Путіна не нам, а насамперед Заходу, - Клімкін про паспорти РФ на Донбасі

Глава МЗС заявив, що Україні потрібно надати європейським партнерам бачення своєї стратегії, "поки свій сценарій не почала нав'язувати Росія".

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це ж послання Путіна не тільки й не стільки нам, а насамперед Заходу. Причому саме напередодні наших виборів. І це послання дуже просте: "Давайте обговорювати федералізацію України. Робити це потрібно на наших умовах. Росія хоче контролювати щонайменше весь Донбас. І, врешті-решт, вся Україна є зоною нашого прямого впливу". Тобто все має йти за російським сценарієм, або саме російський сценарій Кремль підготує разом з Заходом і сам реалізує. За згоди Заходу. Протидія цьому існує. Але можлива і ефективна вона буде лише в разі нашої стратегічної та довірливої взаємодії з нашими друзями та партнерами. І бачення стратегії маємо надати ми. До того, як свій сценарій почне нав`язувати Росія", - розповів Клімкін.

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Це послання Путіна не нам, а насамперед Заходу, - Клімкін про паспорти РФ на Донбасі 01

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138514
 
   
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Яка "глибока" думка йолопа чугункіна. Это послание Путина не нам, а прежде всего Западу, - Климкин о паспортах РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 2526
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шо це за мужик? на мого сусіда таксиста схожий
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Так ти ж сам, Клімкін, агітував за легалізацію подвійного громадянства. Ось і виходить, що ти співучасник путіна з цими паспортами, тобто сєпорюга по факту.
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"Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу.-- а разве рашист предлагает паспорта гражданам Запада? - консерва кремлевская,,,
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Eto poslanyje stob ruskim zapad vydoval pasporta .Vet ne sekret sto mnogyje ruskije prosit pasporta na zapade tolko mnogim otkazyvajet
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западу апсалютно насрать на наші інтєрєси - їм главне шоп тіхо тут всі сиділи та поставляли рабів. А український суверинітет їм бєз разніци. Якшо ***** прибере Україну, то зникне клопіт того криму та дамбасу. Вони готові на такі жертви раді спокойствія і гарантірованих поставок нєфтєпродуктов
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Да это послание западу в котором показывается что российский паспорт это просто кусок бумаги а российское гражданство не имеет никакой ценности.
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В июле консульство Финляндии в Санкт-Петербурге выдало на 36 процентов больше виз, чем годом ранее. С января по июнь заявлений на получение виз от россиян было подано на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. ....как-то так...
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источник здесь https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/kolichestvo_vydannykh_rossiyanam_viz_poka_ne_otrazilos_na_prigranichnoi_torgovle/10883661
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