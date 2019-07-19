 Це послання Путіна не нам, а насамперед Заходу, - Клімкін про паспорти РФ на Донбасі

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це ж послання Путіна не тільки й не стільки нам, а насамперед Заходу. Причому саме напередодні наших виборів. І це послання дуже просте: "Давайте обговорювати федералізацію України. Робити це потрібно на наших умовах. Росія хоче контролювати щонайменше весь Донбас. І, врешті-решт, вся Україна є зоною нашого прямого впливу". Тобто все має йти за російським сценарієм, або саме російський сценарій Кремль підготує разом з Заходом і сам реалізує. За згоди Заходу. Протидія цьому існує. Але можлива і ефективна вона буде лише в разі нашої стратегічної та довірливої взаємодії з нашими друзями та партнерами. І бачення стратегії маємо надати ми. До того, як свій сценарій почне нав`язувати Росія", - розповів Клімкін.

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Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.