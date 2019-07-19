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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Донбас (12544) Самопоміч (292) Сироїд (162)

 "Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду з приводу скасування особливого статусу Донбасу

Фракція "Самопоміч" зібрала 53 із 45 потрібних підписів народних депутатів і подала сьогодні подання до Конституційного Суду про визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію колаборантів і найманців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Самопоміч".

"Нагадаємо, ці закони парламент ще попереднього – VII скликання – ухвалив у вересні 2014 року за пропозицією президента Порошенка. "Це було зроблено на виконання угоди з дияволом – Мінських угод. І з порушенням закону – за зачиненими дверима і з вимкнутим табло в залі парламенту", – нагадує віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія.

Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували, але закон до сьогодні чинний. "Ми розуміємо, що наступний парламент може бути неспроможним протистояти особливому статусу так, як протистояла "Самопоміч" його закріпленню в Конституції. Тому ми звертаємося до Конституційного Суду, щоб ці закони визнати неконституційними і скасували їх", – наголошує Сироїд.

Як ідеться в поданні, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам незалежності, суверенітету, унітарності, а також праву на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, на переконання лідера "Самопомочі" Андрія Садового, автономія для Донбасу на російських умовах, закладених в Мінських угодах – це капітуляція, яка не принесе миру Україні.

Додамо, що Конституційний Суд продовжить розглядати конституційне подання навіть після завершення повноважень цього парламенту. Обрання нової Верховної Ради не є перепоною для ухвалення рішення Конституційним Судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138508
 
   
 Топ коментарі
 
особый статус должен быть - статус трудовых лагерей с потерей права голоса на лет 20, пусть берут лопаты и кирки и восстанавливают Донбасс, разминирывают территории, строят заново все заводы, которые порезали на метлом, и лет через 20 после сдачи экзамена по украинскому языку и истории мы их примем назад.
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правильно - відміняйте цю хєрню.....тоді вийде все по чесному - парламент прийняв, але КС визнав це неконституційним.....хоча б тому, що це, по суті, зміна устрою
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ничэго после 21 когда ЗЕ и партия регионов образуют коалицию будет весело.посмеемся
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Дійсно, що їхні переконання співпадають.
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и че сектанты тоже некоторый % избирателей . они тоже люди , с гними нужно говорить.. он пастор который крым сдал (или продал) вообще главный сектант и треть украинцев как бы патриотов от него в экстазе
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З деякими приматами не варто говорити, бо це втрата часу. Пастор не є сектантом, бо Баптисти є поважною церквою. Віра у Всевишнього не є злочином.
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Два тижні тому був у Чернігові. На вокзалі побачив "бігморду", а ящики поштові забиті цілими журналами - кандидат Рейко Марина... І лозунг: "Іду кошмарити Верховну Раду!"
А ви думаєте, вони туди працювать ідуть? П"ять років Соболєви "кошмарили, тепер вона збирається...
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38 годин тому я був у Чернігові і бачив ли опозиційний блок і ситу морду Гройсмана "Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду з приводу скасування особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 5144
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А я що, стверджував, що там інших "бігморд" не було? Мене лозунг шокував...
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Дійсно, що ви цього не стверджували. Але кілька разів проїхав Чернігів І не побачив Рейка Марина. Там окрім мною перерахованих був ще один кандидат, який не вказав свою партійну приналежність
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Я написав "два тижні тому". Це було на привокзальній площі, між залізничним та автовокзалом... Я що, несу відповідальність за періодичнічть зміни реклами? (А в журналах, з її пикою, дочка, на днях, банки пусті, передала - дружина готується до консервацій, а вони цілу зиму повні брали, пусті ніяк передать не могли...).
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Сыроыд может теперь болтаться по всем судам
Дело сделано
Украина избавилась от 70% угольной промышленности
где уголь был по 250 баксов

Это исторический этап
Винницким ворам просто повезло.
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Ви впевнені, що не було на вугілля політичної ціни?
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Я не знаю, что ві вкладіваете в слово политическая

как по мне єто просто грабеж

01.10.2014 Добра новина: шахти Донбасу вмирають. Вугілля дешевше купувати на світових ринках
Минулого року (2013р.) державні вугільні компанії видобули 17,4 мільйони тонн вугілля. Сума дотацій склала 1,5 мільярди доларів. За цю суму можна було б придбати за кордоном ТІ Ж САМІ 17 мільйонів тонн вугілля (точніше, 16,48 млн т). А потім - іще стільки ж за ринковою українською ціною в 55 доларів за тонну.

03.12.2014 Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.

10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (из 12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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У нас достатньо вугілля у Львівській та Волинській областях, просто потрібно перевести ТЕС на це вугілля. Але Ринату вигідніше контрабанда з Лугандонії...
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Конечно выгодно
ордловцы получают за уголь 50 баксов, а ТЭЦ платит угольным баронам 130-150

но не 250, как раньше

Но самое главное, что шахты на плаву, которые самые необходимые. Н.р. жирные угли Краснодона.
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Дайошь особливий всім областям! І повний суверенітет! І кожному околотку автономію і Президента!
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Самопоміч робить правильні дії. Тільки чому партія не зробила це раніше? А зараз це виглядає як запізнілий піар, тому що в оновлену Верховну раду Самопомочі вже швидше за все не потрапить.
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Давно надо было обжаловать этот абсурд с амнистией и особым статусом.Или на общих основаниях через следствие и суд,или оккупированые территории.Третьего не дано,если хотим сохранить гос-во Украина.
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Правильно.Но нужно весь пакет "минских договоров" отдать на экспертизу по юридической чистоте.Вызывают сомнения ВСЕ подписанные пункты.поскольку их подписывал Л.Кучма.который не прошёл ЗАКОННУЮ ПРОЦЕДУРУ легитимности в этих переговорах.это не личные переговоры президента Порошенко,это переговоры с участием ГОСУДАРСТВ и их представителей.Кроме того,не прошли законное согласовывание в парламенте и профильных комитетах вопросы и темы переговоров.Всё проходило в "закрытом режиме" не только от украинского общества,но и от ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ и ответственных комитетов...Весь процесс переговоров в Минске-"филькина грамота" от Порошенко и не является обязательной к исполнению
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду з приводу скасування особливого статусу Донбасу
 
 
 
 
 
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