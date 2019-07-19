 "Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду з приводу скасування особливого статусу Донбасу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Самопоміч".
"Нагадаємо, ці закони парламент ще попереднього – VII скликання – ухвалив у вересні 2014 року за пропозицією президента Порошенка. "Це було зроблено на виконання угоди з дияволом – Мінських угод. І з порушенням закону – за зачиненими дверима і з вимкнутим табло в залі парламенту", – нагадує віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.
Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія.
Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували, але закон до сьогодні чинний. "Ми розуміємо, що наступний парламент може бути неспроможним протистояти особливому статусу так, як протистояла "Самопоміч" його закріпленню в Конституції. Тому ми звертаємося до Конституційного Суду, щоб ці закони визнати неконституційними і скасували їх", – наголошує Сироїд.
Як ідеться в поданні, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам незалежності, суверенітету, унітарності, а також праву на місцеве самоврядування.
Нагадаємо, на переконання лідера "Самопомочі" Андрія Садового, автономія для Донбасу на російських умовах, закладених в Мінських угодах – це капітуляція, яка не принесе миру Україні.
Додамо, що Конституційний Суд продовжить розглядати конституційне подання навіть після завершення повноважень цього парламенту. Обрання нової Верховної Ради не є перепоною для ухвалення рішення Конституційним Судом.
А ви думаєте, вони туди працювать ідуть? П"ять років Соболєви "кошмарили, тепер вона збирається...
Дело сделано
Украина избавилась от 70% угольной промышленности
где уголь был по 250 баксов
Это исторический этап
Винницким ворам просто повезло.
как по мне єто просто грабеж
01.10.2014 Добра новина: шахти Донбасу вмирають. Вугілля дешевше купувати на світових ринках
Минулого року (2013р.) державні вугільні компанії видобули 17,4 мільйони тонн вугілля. Сума дотацій склала 1,5 мільярди доларів. За цю суму можна було б придбати за кордоном ТІ Ж САМІ 17 мільйонів тонн вугілля (точніше, 16,48 млн т). А потім - іще стільки ж за ринковою українською ціною в 55 доларів за тонну.
03.12.2014 Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (из 12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
ордловцы получают за уголь 50 баксов, а ТЭЦ платит угольным баронам 130-150
но не 250, как раньше
Но самое главное, что шахты на плаву, которые самые необходимые. Н.р. жирные угли Краснодона.