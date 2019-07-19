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 Політика України
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Все про:суд (5317) Вишинський (119)

 Суд продовжив розгляд справи пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж (оновлено)

Подільський районний суд Києва розпочав засідання у справі про державну зраду пропагандиста, керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні суд має визначиться із запобіжним заходом для пропагандиста Вишинського.

Вишинського доставлено в зал суду.

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Після оголошення позицій захисту та обвинувачення судді пішли в нарадчу кімнату.

Прокуратура просить суд продовжити йому термін тримання під вартою на 60 днів.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138504
 
 
 Топ коментарі
 
по тексту опечатка, читать: "пропагандона Вышинского"... далее по тексту.
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Хм .. кацапня сказала що обмін вишинського на Сенцова неможливий. А москалькова заявила, що зрадника мають відпустити просто так. І тут як по замовленню - суд обирає запобіжний захід. Як казав Кисельов - совпаденіє?
Якщо цього кацапського прихвостня відпустять, то це буде не просто ганьба, це буде смачний плювок всім українцям.
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Боюсь, що за словосполучення "пропагандист Вишинський" після 21 липня у редакції "Цензор.нет" будуть неприємності. Та й форум "Цензора" буде мати вигляд перфокарти (моє покоління знає, що це таке), де будуть лише пропуски замість одиничок і хрестики замість ноликів
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по тексту опечатка, читать: "пропагандона Вышинского"... далее по тексту.
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Судді повинні випустити - наказ Москви.
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Хм .. кацапня сказала що обмін вишинського на Сенцова неможливий. А москалькова заявила, що зрадника мають відпустити просто так. І тут як по замовленню - суд обирає запобіжний захід. Як казав Кисельов - совпаденіє?
Якщо цього кацапського прихвостня відпустять, то це буде не просто ганьба, це буде смачний плювок всім українцям.
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интересно, какую компенсацию за незаконное задержание вынесут? и это еще до парламентских, а потом начнется то, о чем писал портнов, патриотов будут отлавливать или просто убирать, а ватники все будут на свободе, а самые токсичные в парламенте
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Побачимо, чи дадуть пропогандону термін.
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Та расстреляйте вы его уже изверги, но не мучайте.
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Боюсь, що за словосполучення "пропагандист Вишинський" після 21 липня у редакції "Цензор.нет" будуть неприємності. Та й форум "Цензора" буде мати вигляд перфокарти (моє покоління знає, що це таке), де будуть лише пропуски замість одиничок і хрестики замість ноликів
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НА КАЦАПСКИХ САЙТАХ ПИШУТ ЧТО ОН ДОЛЖЕН ВЫЙТИ В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ видимо что то знают
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*******, конечно отпустят. Коломойскому все грехи уже отпустили. То чего этого не отпустят. После 22-го точно отпустят.
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Суд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского.

ну медаль "за взятие крыма" уже имеет.

еще путин наградит медалию "За расстрел майдана".

тупое киевское было.

жадное

продажное

ревалюцыя дастоинства-все слили

ахахаха

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Розстріляти б ворога народу Вишинського за рецептом теж Вишинського як скаженого собаку... оце була б єхидна гримаса історії.
Але з цією владою - шансів ніт.
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Що вони розглядають?!! 15 років і до побачення рассея.
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я в госпитале лежал с пацаном из 51 первой еще, он в плену был, я никогда незабуду как он к еде относился, он мед собирал, заснуть не мог пока ненатешится едой, я бы эту мразь каждый день бил пока ссатся он под себя неначал а потом отправил бы к его пидородрузьям на бамбас пешкодралом на позиции тварь мразь чтоб ты жил и твои дети в саратове или воронеже
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд продовжив розгляд справи пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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