 Суд продовжив розгляд справи пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На засіданні суд має визначиться із запобіжним заходом для пропагандиста Вишинського.
Вишинського доставлено в зал суду.
Після оголошення позицій захисту та обвинувачення судді пішли в нарадчу кімнату.
Прокуратура просить суд продовжити йому термін тримання під вартою на 60 днів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.
Якщо цього кацапського прихвостня відпустять, то це буде не просто ганьба, це буде смачний плювок всім українцям.
ну медаль "за взятие крыма" уже имеет.
еще путин наградит медалию "За расстрел майдана".
тупое киевское было.
жадное
продажное
ревалюцыя дастоинства-все слили
ахахаха
Але з цією владою - шансів ніт.