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 Службова перевірка дій поліцейських під час конфлікту в "Барабашово", коли постраждав харківський оператор Макарюк, не виявила підстав для дисциплінарних стягнень, - поліція

Службову перевірку дій співробітників поліції, які несли службу на території ТЦ "Барабашово" (Харків) під час конфлікту, коли було побито оператора місцевої служби теленовин Вадима Макарюка, завершено, її матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Віталій Гузь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Остаточне рішення ухвалить Державне бюро розслідувань, відповідні матеріали ми направили. Вони ухвалять рішення: якщо є склад злочину - вони будуть допитувати і повідомляти про підозру", - повідомив Гузь на брифінгу в п'ятницю.

Він також зазначив, що підстав для дисциплінарних стягнень за підсумками перевірки немає.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий самий запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138498
 
 
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А в цьому хтось сумнівався, ОЗУ аваківська у себе злочинів не виявить..Подонки
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у рюкзАкова другие интересы. страна утонула в его спирте, по 200 гр за 5л, ну и выборы зеленого плохо пахнущего.
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Мусора, да ещё и в том городе, где правит Гепа, да были ещё и виноваты в чём-то.....я вас умоляю.... Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция - Цензор.НЕТ 3801
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Стоим мы со спецназом тихо в подворотне, обсуждаем Гетте..... а тут журналист с камерой.....
Вдруг хрясь, разбивает ее себе об голову, а потом мордой об асвальт бьется!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСлужбова перевірка дій поліцейських під час конфлікту в "Барабашово", коли постраждав харківський оператор Макарюк, не виявила підстав для дисциплінарних стягнень, - поліція
 
 
 
 
 
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