 Службова перевірка дій поліцейських під час конфлікту в "Барабашово", коли постраждав харківський оператор Макарюк, не виявила підстав для дисциплінарних стягнень, - поліція

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Віталій Гузь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Остаточне рішення ухвалить Державне бюро розслідувань, відповідні матеріали ми направили. Вони ухвалять рішення: якщо є склад злочину - вони будуть допитувати і повідомляти про підозру", - повідомив Гузь на брифінгу в п'ятницю.

Він також зазначив, що підстав для дисциплінарних стягнень за підсумками перевірки немає.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий самий запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.