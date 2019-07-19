 Підозрюваного у жорстокому вбивстві киянки жителя Дніпра затримано під час спроби залишити столицю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

"Поліцейські затримали зловмисника на території Дарницького залізничного вокзалу під час спроби виїхати в місто Дніпро. Затриманим виявився 42-річний житель Дніпропетровської області, який місяць тому познайомився з потерпілою через інтернет. За словами чоловіка, в ніч на 17 липня, перебуваючи в квартирі потерпілої, під час раптово виниклого конфлікту він завдав жінці численних ударів в різні частини тіла", - розповіли в пресслужбі.

Нині затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в одному зі спальних районів столиці виявили труп 52-річної жінки зі слідами насильницької смерті.