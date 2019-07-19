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 Підозрюваного у жорстокому вбивстві киянки жителя Дніпра затримано під час спроби залишити столицю

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 52-річної киянки, тіло якої 18 липня з ознаками насильницької смерті і зв'язаними руками знайшли в квартирі у Святошинському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

"Поліцейські затримали зловмисника на території Дарницького залізничного вокзалу під час спроби виїхати в місто Дніпро. Затриманим виявився 42-річний житель Дніпропетровської області, який місяць тому познайомився з потерпілою через інтернет. За словами чоловіка, в ніч на 17 липня, перебуваючи в квартирі потерпілої, під час раптово виниклого конфлікту він завдав жінці численних ударів в різні частини тіла", - розповіли в пресслужбі.

Нині затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в одному зі спальних районів столиці виявили труп 52-річної жінки зі слідами насильницької смерті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138497
 
   
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