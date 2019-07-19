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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР

Російське окупаційне командування активізувало заходи з примушення особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ подавати документи на оформлення російських паспортів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, частина військовослужбовців, призваних з числа місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ, внаслідок розчарування в перспективах т.зв. "русского мира" та з огляду на посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань громадськості на позитивне вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Також повідомляється, що на зниження рівня зацікавленості в оформленні російського громадянства вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їхнього звільнення з військової служби після закінчення контрактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138496
 
 
 Топ коментарі
 
Krychek‏ @Krychek5 1 ч.1 час назад

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась экстази на Ибице. Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали. Россияне на отдыхе. Ничего необычного. Лучше бы оставили у бабушки в деревне.

Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР - Цензор.НЕТ 5835
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Настає Кінець громадянській війнй.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агрессора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
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Ну теперь наши будут крамсать уже задокументированых кацапов
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******** на пам'ять:
Краще так: Ох ******* ми *******
******* какашки
Нема у нас мозку
А тики одна звивина
Да та від хурашки Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР - Цензор.НЕТ 6968 Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР - Цензор.НЕТ 6968 Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР - Цензор.НЕТ 6968
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Никто их не заставляет - они сами теперь мечтают смыться в парашу. То их потом заставят подписать контракт и отправят в Сирию, чи Сомали - так и сгинут, ибо не нужно было Родину предавать.
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Krychek‏ @Krychek5 1 ч.1 час назад

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась экстази на Ибице. Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали. Россияне на отдыхе. Ничего необычного. Лучше бы оставили у бабушки в деревне.

Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР - Цензор.НЕТ 5835
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Как-то не верится, что даунбасская ватка разочаровалась...
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карлик позвонит карлику и попросит не выдавать. если что, пожалуется Бубаканову, и к мамке в Кривой, плакать.
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Ну і що тепер будуть робити з, - "Московія не є учасником конфлікту".
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Настає Кінець громадянській війнй.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агрессора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
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до сраки дверца.
Как бы не заставляли, все эти бумажки при желании (или нежелании) спускаются в туалет в течении 2 секунд. Тут люди не главное (которым насильно всучили документ)...
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Настає Кінець громадянській війні.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агресора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
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Статистика упростится , убито пять граждан рф и ранено трое.
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Путєн допомогає слугам не нашого народу аргументацією для прийняття Закону про подвійне громадянство . Репетуватимуть :" Тамжєнашнарт" .
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Мин.обороны - Вам не надоело всякую чуш нести?Какое усиление проукраинских настроений?Какое заставляют паспорта получать?Что Вы плетете?А гражданских,что тоже заставляют?А вы знаете,что там тысячные очереди как за паспортами ордлы,так и паспортами мокшан?Или,что получили указание вдолбить,что там наши люди и понять и простить предателей?
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Легалізовують ордло з рашистською військовою базою плюс захист військових злочинців ві покурання
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКомандування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР
 
 
 
 
 
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