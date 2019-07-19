 Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, частина військовослужбовців, призваних з числа місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ, внаслідок розчарування в перспективах т.зв. "русского мира" та з огляду на посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань громадськості на позитивне вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.
Також повідомляється, що на зниження рівня зацікавленості в оформленні російського громадянства вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їхнього звільнення з військової служби після закінчення контрактів.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Краще так: Ох ******* ми *******
******* какашки
Нема у нас мозку
А тики одна звивина
Да та від хурашки
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась экстази на Ибице. Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали. Россияне на отдыхе. Ничего необычного. Лучше бы оставили у бабушки в деревне.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агрессора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
Америка?
ги
Как бы не заставляли, все эти бумажки при желании (или нежелании) спускаются в туалет в течении 2 секунд. Тут люди не главное (которым насильно всучили документ)...
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агресора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."