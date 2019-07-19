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 Економіка
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Все про:арбітраж (105) Газпром (432) Нафтогаз (555) Нідерланди (431) Люксембург (26)

 Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" в спорі з "Нафтогазом"

Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відхилив скаргу "Газпрому" (РФ) щодо юрисдикції суду, підтвердивши свої повноваження у справі про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з пресрелізом НАК "Нафтогаз України", відповідне рішення суд ухвали 8 липня 2019 року.

Крім того, того ж дня рішення на користь "Нафтогазу" ухвалив і Окружний суд Люксембургу, який відхилив скаргу "Газпрому" і підтвердив арешти щодо російської компанії на території країни в межах примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України"$4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - за транзитним контрактом (45 днів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138493
 
 
 Топ коментарі
 
нет,пойди с горя удавись за расеюшку
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ну что, ждем, когда по "люстрации" от "слуги народа" снимут Коболева и откажутся от всех претензий к газпрому? мир-дружба-жвачка.
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Цензор , я не понимаю , мне надо радоваться ?
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Тобто Зєкоманда прийшла до влади в Україні саме вчасно, щоб врятувати "Газпром". Сумніваються в цьому все ті ж 73 відсотки.
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ну что, ждем, когда по "люстрации" от "слуги народа" снимут Коболева и откажутся от всех претензий к газпрому? мир-дружба-жвачка.
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Я смотрю в свой кошелек и думаю - а шо мне это дало? ....
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финны свое получат - через них СП2 пойдет, но нам за сбор клубники вряд ли добавят..
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А що кацапи тепер теж збирають полуницю в Фінляндії?
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Пошутить хотел? Ну-ну....приезжай посмотришь ...шутник хренов.
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Хозяин заплатил за клубнику - вижу, а где деньги Газпрома?
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Знаковое событие, очень болезненное для врага - кацапов.
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та погодите радоваться-печалиться))))...кобелев сейчас нам все объяснит....
сердцем понимаешь - что это не плохо, а может и хорошо...(ну раше врезали по какаше)

а умом...догадываешься что......ни сладко...ни кисло от этого пересічному
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаСуди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" в спорі з "Нафтогазом"
 
 
 
 
 
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