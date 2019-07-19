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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Мотор_СІч (12) СБУ (4522) тероризм (2090) фінансування (536) Донбас (12544) найманці РФ (829)

 Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Оперативники спецслужби в межах досудового розслідування встановили, що посадові особи відокремленого підрозділу групи - "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, під час здійснення господарської діяльності розробили і реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і так званої "ДНР", повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті оборудки до "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов’язкових платежів"", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБ України задокументували, що, зокрема, за 2015 рік "Сніжнянським машинобудівним заводом" до бюджету "ДНР" сплачено понад 32 мільйона російських рублів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрольним пакетом "Мотор Січ" заволоділи іноземці, щоб перенести виробництво, передати технології та ослабити Україну, - СБУ

"Заводом також здійснювалася передача на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званого "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків", - додали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138492
 
   
 Топ коментарі
 
Слушайте больше Гиркина, а еще лучше Первый Канал России. Там говорят как раз то о чем вам приятно слышать. ,
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Как же мы переживаем по поводу Петровых воров, которые затаят обиду. Еще мы за Свинарчуков, Кононенко, Ахметова не переживали Пусть дует со своей бандой воров в Липецк, так его место.
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а заводы ахметки , фирташа работающие в Крыму - это что , или они в ООН налоги платят , сбу работает по принципу : ты туда не смотри , ты сюда смотри
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Наступает фаза два. Новая власть создает себе врагов.
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Новая власть еще не везде.
Очень много чиновников, заточенных под пороха.
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Не везде, а уже занимается тем же, чем слон в посудной лавке. Люди они обидчивые существа и теперь затаят обиду.
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Как же мы переживаем по поводу Петровых воров, которые затаят обиду. Еще мы за Свинарчуков, Кононенко, Ахметова не переживали Пусть дует со своей бандой воров в Липецк, так его место.
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Одни кацарылые троли, все ники с цифрами.Хорошо порох кацапам яйца прищемил ,до сих пор вспоминают ,чаще чем зелю.
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Сам ты кацап. Цифры в нике, если авторизоваться через, например, твиттер. Так шо смотри, а то путлер нападет.
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Не переживайте.
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Все "обидчивые" могут набрать в рот дерьма и плюнуть им на портрет Президента.Если не попустит,-то суицид , обязательно получится.
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А Богуслаев не враг? Тут же нечего и "создавать". Его ссср создал.
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А Пороха Америка на парашюте сбросила...
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І - що?.......... Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1754
А купувати вугілля з ДНР під виглядом "африканського" можна?
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"Хозяин Донбаса" , тов. Ахметов , краще знає як заробляти гроші...а ригіоналів , на хвилиночку , ще ніхто не відміняв.
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Неврали видимо дыркин и безлер когда говорили, что потрошиная гнида финансирует террористов лугандона. 2015 год, а вскрылось только сейчас - грыцак прикрывап?
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Слушайте больше Гиркина, а еще лучше Первый Канал России. Там говорят как раз то о чем вам приятно слышать. ,
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Надо слушать токо Питра Аліксєєвіча!! Ниразу не соврал!!
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Нужно слушать тех, кто независим от России. Россия это всегда брехня. Если у нас на цензоре или на ютубе под роликами Зеленского боты уже на украинском заговорили, то они пойдут на всё, чтобы добиться своего. Отличие одно - кто любит Украину и кто нет.
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нам вчера рассказали как порохатый будочник "любит" Украину, надежно, шоб уже самые упоротые не сомневались, одна только конченная рошеноботва вора нахваливает
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Небось "перший руський" дивитеся , обережніше , пропаганда РФ- вбиває (200-ті на Донбасі)...
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держи срань рошеновская, прямой эфир, вчера, тебе питерский куратор этого не показал ??? хотя накой оно мудаку срузгому ???? https://www.youtube.com/watch?v=HguyGCNJbq0
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Такого города нету, спишь на работе? Денег не дадут.
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Так я и слушаю - врагов тоже нужно слушать. Так недавно дыркин ныл, что потери огромные у террористов на Донбассе, а пополнения сопли и тут же кучма с бессмертным срочно договорились про перемирие, шоб террористы видимо пополнились и раны зализали. Чи наверное то просто совпадение? Двадцать какое там.
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Та пісець..... Розстріляти нах ! За законами воєнного часу.
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Из радиоприемника надрывным голосом звучит "Идет война народная, священная война".
В это время пара пухлых ручонок жадно пересчитывают свою долю наличными.
Шел 2015 год.
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а заводы ахметки , фирташа работающие в Крыму - это что , или они в ООН налоги платят , сбу работает по принципу : ты туда не смотри , ты сюда смотри
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Петя и порохосвины утверждают что все предприятия на окупированных территориях платят в бюджет Украины Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 7125
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платили до блокады, которую устроила "самодрочь".
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А в Снежном есть налоговая инспекция Украины? Какой у них выбор был?
Освободите Снежное и будут платить в украинский бюджет.
А то само собой разумеющийся факт подается как очередная торпеда в Богуслаева.
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Его за его оборутки только и торпедировать осталось , в прямом спысле 533 калибром.
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Продовжую логічний ланцюжок:а в Сніжному є військкомат України? То куди ж людям йти служити як повістка прийшла ( а народна міліція от під боком, тут же і мгб) , ну і так далі.Якось так виходить, що ніби війна, але ж там куди не плюнь - " все наші люди", тому фінансують аж гай шумить.Подвійна пенсія в республіках вже бонус місцевій ваті за вибір 2014 року.
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А прихований сепаратист Богуслаєв був звичайно не в курсі цього всього хороводу?
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Кто б сомневался. Кому война - а кому мать родна.
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Но что интересно ни слова в новости о том, кто эти таинственные субъекты предпринимательской деятельности (ау, Богуслаев!) осуществлявшие бестоварные операции с "машиностроителями" Домбабве. И кого действительно нужно было бы подвесить за яйца, а потом все равно расстрелять.
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Не зря предатель Богуслаев ездит на Валаам на встречи с путлером и даже не прячется.
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І Педя парашенко ну точно був не в курсі, ну стопудово 😅
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сбу демонстрирует профпригодность... Смари, зеля, как мы умеем... Как в анекдоте - а на третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет стены Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1300
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Секундочку! а что же Богуслаев ?

для начала статья была здесь на Цензоре от Бутусова и вот Баканов раздуплился и себе в заслугу. Но про Богуслаева ни слова...
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Кажется мне не вернется мародер из Европ, за 1 срок наворотил лет на 15 за решеткой
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Повторишь через 5 лет, посмеёмся
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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Это завод богуслаева, а эта **** цуже давно и не скрывает свою ватность и к путину на поклон ездила.
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подумай, идиот. завод построили 50 лет назад при СССР. моторы тут, а вертолеты и самолеты там. даже если бы Украина, неожиданно, стала производить собственные, то МСич работал бы на 3% мощности, 500 человек вместо 20 тысяч. в 2012 МО РФ вела переговоры о производстве модернизированных двигателей, для замены на всех машинах, и производстве 5 тысяч для новых вертолетов. вопрос-как себя должен вести Богуслаев? как себя вел бы ты (образно) на его месте, если за 200 грн в тарифе, 73% готовы сосать обрезанную зеленую морковку
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Тебе кто разрешал из спама вылазить кацапорошеновский огрызок
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Что скажите свинодроты? Говорите боевики платили налоги в бюджет Украины? И еще только заикнитесь что Мародер об етом не знал.
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"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" уплатил более 32 млн российских рублей."
Вот более подробная статья о состоянии на этом заводе: https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28969599.html
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Мотор січ, авіаперевізник. конкурент МАУ, в якомусь сенсі, принаймні, з Запоріжжя регулярні рейси здійснює, та й ціни адекватні, а не як в МАУ з Дніпра. То тепер бєня руками держави буде конкурентів знищувати?? А шо, і зеленський ручний, допоможе також.. Отак..
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При чем тут авиакомпания, богуслаев на Китай и рашку отрабатывает по критическим технологиям,это срок за госизмену.
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Ага, и продавцов американских процессоров за пределы США - тоже за решётку.
Ку-ку! 21-й век за окном. Мир глобален...
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Я бредовей бреда чем твой ещё не читал
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ты дефектнутый рошенобот, берешь значит проц и копируешь, удачи...
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до чого авіакомпанія?? Мабуть до того, що рейдер бєня знову позмагається за монополію на ринку авіаперевозок. Скоро витисне лоукостерів, а потім і українські авіакомпанії. А потім знову зробить ціни на квитки МАУ неадекватними. Ось до чого тут авіакомпанія. Засобів вбити конкурента багато, і "сєпарська" маячня - цілком може бути одним з тих засобів. Нечистоплотним і не шляхетним, але дієвим. рейдер-коломойський ніколи не боявся забруднити руки, бо вони в нього і так брудні, наче в кишенькового крадія.
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Ты разграничай, где рейдерство а где госизмена и оборонка во время войны.Одно дело наступить в дерьмо , а другое на мину, ногу назад не пришьёшь.
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от же этот беня казел, заставил моторсич сепаров кормить !!!! а порошенко это всю хрень разрешил??? или он некомпетентный идиот и ничего не понимал ???
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з якого це часу зелеботи почали вірити заявам "прикормленого порошенко" СБУ??
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сразу как от туда сепаро-рошеновское руководство и смотрящих выкинули, и заметь СБУ просто расцвело, сепаров с дыры нам тут же начало возить на тюрьму
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почитай обязанности президента, инфузория. Или ты хотел как в рашке диктатуру?

Благодаря пете ты имел возможность выбрать свою соплю во власть и благодаря пете Украина спокойно пережила выборы во время войны, спокойно передал власть но вы все, как тупая биомасса, этого не понимаете и не поймете, никогда.
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Этим заводом владеют все но только не Украина - прибыль идёт на 7 офшорных счетов, а также комплектующие поставляются для армии агрессора и окупанта - для пидаро-скотопараши.

Богуслаева давно ждёт тюрьма.



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А когда гос-во Украина,пятый год,разрешает вывозить, наличкой,порядка 60млрд.грн.в год в ордло,где она меняется,в гос.банках лднр,на рос.рубли - это как называется?
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директор мотор січі, і його помічники ідуть на вибори до вр за повної підтримки партії слуга народу. але лохам показують серіал порох барига
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MNd4qWOdtDc
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Этож наши люды..... наши пидпрыемства..... воны налогы платять в Украину!!!!!
Да петюнчик, грося, луцик и т.д.......?
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я на днях увидел фотки в фейсбуке моего давнего фотографа на свадьбе (известная в городе личность) и он, к моему удивлению, ходил всей своей кодлой с шариками шмария рассказывая какое для него сакральное число "17" и это в 100% проукраинском городе в центре Украины, у меня челюсть отвисла и это очень мягко сказано.

что теперь, забрать у него бизнес, прибить к столку и плеваться каждое утро? В Украине нет законных механизмов к подобным действиям, к сожалению...

p.s. президент всем перечисленным не занимается, также как и премьер и прокурор. Это работа авакова и его привхостней.
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Ну если они этим не занимаются - то и нечего вонять на всю Украину и обвинять других в подрыве экономики и работе на кремль!
И как это нет..... Предприятия на окупированной территории просто не могут быть украинскими априори!!!!!
Это как если бы под Берлином во 2 мировую шили форму армии СССР, а Сталин убеждал народ шо то наши предприятия и они платят налого в бюджет!!!! И надо туда платить зарплату, посылать материалы и т.п.
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Да!!!!
Если не понял - позови кого то из взрослых! Пусть объяснят!
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Не надоело еще Украине играться с преступниками, пособниками террористов и оккупантов?

Когда украденное у государства стратегическое предприятие вернут законному владельцу или хотя бы контрольный пакет акций???
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А почему бы и нет , с Лугандоном воюет не вся Украина , а только небольшая часть граждан , Киев же до сих пор не бомбят, вот когда начнут падать снаряды , тогда поймут , что Параша главный враг
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Безтоварні операції оплачувалися безгрошовими горшима.
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А что ПРОИЗВОДИТ этот "Снежнянский машиностроительный завод" ?
Лопатки для турбин, без которых они не крутятся?
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почему бы не вернуть в собственность государства это коммуняцкую клоаку???
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что то я заметил ,что поубавили пыл своноботы. Толи минстець не выделяет средства , толи упали духом что мальдивская свинья не пройдет в Раду .Пройдет , не бздите . но его думаю и оттудова достанут . ПЕС будет с ОППОжепой в коалиции , хватит уже лицемерия .
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"что-то" научись для начала писать, неуч безграмотный а потом уже приступай пробовать мыслить и понимать.

p.s. тупой лохторат и таких, к сожалению... большинство.... увы
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ты тупая свинособака не гавкай .лучше поставь свечку .за здравие Поросенки - проекта Кремля ! Когда у смерда нет аргументов, оно цеплятся губами за Х( за правописание ) .
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я уже понял, что батя не научил тебя грамотности а вот цепляться губами за Х - мамка научила? Гуляй, зедаун, твой ник я тоже запомнил.
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ты само следи за своим правописанием обрати внимание бык на знаки препинания . Держи Х и не отвлекайся плагиатор .ты ЗЕ - Дибил !
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!?????? КАК ТАК-ТО??????

p.s. может в СБУ разогнать там 90% аппарата и отделов? оставить только силовой а на освободившиеся места посадить журналистов которые работают на 10 голов эффективнее? Не тем людям мы "донатим" со своих налогов... не тем!
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зебилы безграмотные, почитайте обязанности президента, перед тем, как говнить "папередников". Или вы хотели как в рашке диктатуру?

Благодаря вами ненавистном пете вы имел возможность выбрать свою соплю во власть и благодаря пете - Украина спокойно пережила выборы во время войны! он спокойно передал власть признав поражение хотя мог завертеть что угодно! Но вы все, как тупая биомасса, этого не понимаете и не поймете, никогда.
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То в бюджет брацкого агрєсора податки сплачувати можна, а в бюджет тамженаших сєпараристів ні? Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1744
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГрупа компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ
 
 
 
 
 
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