 Сьогоднішні обшуки НАБУ не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті політсили.

"Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного стосунку ні до "Європейської Солідарності", ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається у присутності телекамер, які, очевидно, потрібні для організації політичної "картинки".

Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації.

Коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності". І мета цього - зупинити рух України до ЄС та НАТО.

Наголошуємо, ми завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені нашою коаліцією в парламенті і закони про які були підписані Петром Порошенком. Їхня діяльність має бути ефективною і відбуватися поза політичним впливом. Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участі у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям".

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