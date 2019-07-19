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 Політика України
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Все про:НАБУ (2023) обшук (744) Порошенко (9478) Європейська Солідарність (77)

 Сьогоднішні обшуки НАБУ не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії

Партія "Європейська Солідарність" заявляє, що в останній день перед виборами відбувається зрежисована вистава, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті політсили.

"Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного стосунку ні до "Європейської Солідарності", ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається у присутності телекамер, які, очевидно, потрібні для організації політичної "картинки".

Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації.

Коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності". І мета цього - зупинити рух України до ЄС та НАТО.

Наголошуємо, ми завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені нашою коаліцією в парламенті і закони про які були підписані Петром Порошенком. Їхня діяльність має бути ефективною і відбуватися поза політичним впливом. Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участі у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138488
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо так натужно верещать підсвинки - слідчі дії мають пряме відношення щодо петі..
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Сцяться підкацапники Порошенка. До кривавого поносу сцяться.
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да, Пэдро ни разу не роттердамил (Вовк экс-менеджер Рошен) и ни разу не тырил на оборонке (Свинарчук - друг детства и бизнес-партнер). далее последуют расследования по НБУ и Фонду гарантирования вкладов, которые возглавляли люби-друзи.
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Хоть бы партия мародера не прошла в парламент. Держу кулаки.
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не пройдет. эта шайка свиномыролюбных реформистов всем составом пойдет в качановку или лукьяновку.
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Зебобики и пытают многократный оргазм, когда объявят что и Мертвечук вместе с Коломойским спасли Украину.
Поддерживая Слугу и ЗажОп, поддерживаете антиукраинский сброд.
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соевые. начинайте тошнить, о том, что свиновальц невиноват - онжыдети.
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Типичный приёмчик кремлёвских подлецов и украинского быдла - прямо перед выборами насрать на самого главного своего конкурента.
Понятно, что после выборов выяснится, что всё это брехня. Но кто об этом вспомнит. Своё дело, как было всегда, вонючее быдло сделает.
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Порошенко уже давно не президент, а в комментариях кремлёвское быдло продолжает верещать о нём, как недорезаные свиньи.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогоднішні обшуки НАБУ не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії
 
 
 
 
 
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