 Чисельність населення України становить 42,04 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за січень-травень 2019 року народилося 126,7 тис. дітей, тоді як у січні-травні 2018 року цей показник становив 137,8 тис.

За перші п'ять місяців цього року було зафіксовано природне зменшення населення - 260,9 тис. осіб, тоді як за аналогічний період минулого року природне зменшення становило 254,2 тис. осіб. При цьому кількість тих, хто приїхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав з країни на 11 тис. 842 людини, за січень-квітень 2018 року цей показник становив 9616 осіб.

Крім того, відзначається істотне перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих - 49 новонароджених.

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Дані з розрахунку чисельності населення охоплюють всі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Дані з природного і міграційного руху населення сформовані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2018 рік кількість населення в Україні зменшилася більш ніж на 200 тис. осіб.

Згідно з прогнозом Інституту демографії соціальних досліджень НАНУ, населення України до 2030 року скоротиться на 6,8% - до 39,5 млн осіб, при цьому частка працездатного населення знизиться на 12% - до 24 млн, основною причиною є відплив працездатного населення за кордон.

Навесні 2014 року, після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні, чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку не рідше ніж один раз на десять років.