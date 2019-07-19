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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Грузія (581) діти (1608) суд (5317) українці (1035)

 Тбіліський суд звільнив звинувачену в торгівлі дітьми українку

Тбіліський міський суд ухвалив рішення звільнити громадянку України Юлію Сусляк, обвинувачену в Грузії в торгівлі неповнолітніми. 36-річну жінку відпустили сьогодні, 19 липня, просто в залі суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online.

Як повідомив журналістам її грузинський адвокат Зураб Тодуа, його підзахисна вже залишила пенітенціарну установу. За його словами, Сусляк звільнили через нездатність прокуратури надати вагомі докази її вини, у зв'язку з чим слідче відомство заявляє про неможливість розслідування справи Сусляк у Грузії та намір передати українській прокуратурі всі матеріали для подальшого розслідування.

"Прокуратура вирішила клопотати про звільнення Сусляк, щоб уникнути відповідальності", - вважає адвокат.

За словами самої Юлії Сусляк, її справа була сфальсифікована зацікавленими особами і вона має намір завтра провести пресконференцію, де розповість про деталі справи.

"Моя справа повністю сфальсифікована, і я знаю, хто це зробив. Я співпрацювала зі слідством, мене вмовляли визнати провину, користуючись моїм незнанням грузинського законодавства, говорили, що мені нічого не загрожує. Тепер я розумію, що мене намагалися загнати в кут", - заявила Юлія Сусляк після того, як покинула СІЗО.

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Нагадаємо, Юлію Сусляк було затримано 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі. За інформацією МВС, вона разом із 10 дітьми прибула з Росії на початку квітня і мала намір перейти на територію самопроголошеної республіки Абхазія, де їх чекав її чоловік Юрій Сусляк.

5 червня Президент України Володимир Зеленський відправив уповноваженого з прав дитини Кулебу до Грузії, щоб вирішити питання повернення дітей в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138478
 
 
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Неожиданный поворот, да? Тут тебе и фальсификации, и Абхазия с поджидающим мужем, и торговля своими(!) детьми... Хрен понять, честно говоря. Мне тока одно известно: я бы ни единого своего кота не продал, ни за какое бабло. А тут... мутняк какой-то.
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Если фигурирует Абхазия, то ее с мужем точно надо лет на 50 в тюрячку упечь.
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Какие 10 детей в 36 лет? То усыновлённые или опека, точно не помню. Из Абхазии в Турцию без проблем их переправить, ну и далее на Ближний восток
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Ну, в теории- легко таки настрогать 10 детей, к 36 годам. А как там всё на самом деле- действительно мутно, если даже правительственный борт задействовали.
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