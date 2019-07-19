 Є величезні недопрацювання з боку українського слідства. Я не хочу розповідати, що це "політичне замовлення" і "слід Росії", - Зеркаль про справу Марківа

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що бракує результатів слідства щодо вбивства італійського журналіста Роккеллі. Де? В Україні. Я не хочу йти шляхом, яким нині йдуть усі, включно з нашим послом в Італії, і розповідати, що це "політичне замовлення", "слід Росії" тощо. Оскільки я вважаю, що є серйозні недопрацювання з боку українського слідства. І якщо в адвокатів не було змоги надати інформацію про розслідування вбивства Рокеллі в Україні, то кидатися звинуваченнями лише в тому, що це "політична розправа", не можна", - розповіла вона, коментуючи рішення суду в Італії щодо українця, нацгвардійця Віталія Марківа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. ВIДЕО

"Ситуація сформувалася не сьогодні. Вона сформувалася ще 2015 року, коли італійці хотіли отримати інформацію, коли під час кожного візиту в Україну, кожного контакту пропонували разом працювати над слідством, а їх, як і родичів загиблого журналіста, просто ігнорували. Ще раз наголошую: якби в нас були результати розслідування вбивства італійського журналіста й українське слідство співпрацювало з італійським, то ймовірність переслідування й такого результату, який ми сьогодні отримали, була б набагато нижчою або навіть мінімальною. У кожнім разі, не було б такого відчуття політичного переслідування. Політичні ризики існують завжди, але у нас є протилежний приклад - щодо МН17, де наша співпраця відбувається в геть іншій атмосфері, де питання недовіри в разі їхнього виникнення знімаються завдяки тісній співпраці. Я вважаю, що тут є багато різних чинників. Можливо, російський там теж присутній. Але говорити, що це основний чинник, я не можу. Оскільки вважаю, що з нашого боку є великий провал", - резюмувала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.