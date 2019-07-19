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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеркаль (173) Марків (57)

 Є величезні недопрацювання з боку українського слідства. Я не хочу розповідати, що це "політичне замовлення" і "слід Росії", - Зеркаль про справу Марківа

Звинувачувати Італію в політичній розправі над українським військовослужбовцем Віталієм Марківим не можна, оскільки Україна не зробила нічого для того, щоб встановити причину загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що бракує результатів слідства щодо вбивства італійського журналіста Роккеллі. Де? В Україні. Я не хочу йти шляхом, яким нині йдуть усі, включно з нашим послом в Італії, і розповідати, що це "політичне замовлення", "слід Росії" тощо. Оскільки я вважаю, що є серйозні недопрацювання з боку українського слідства. І якщо в адвокатів не було змоги надати інформацію про розслідування вбивства Рокеллі в Україні, то кидатися звинуваченнями лише в тому, що це "політична розправа", не можна", - розповіла вона, коментуючи рішення суду в Італії щодо українця, нацгвардійця Віталія Марківа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні кожен із нас - Віталій Марків!" - звернення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ. ВIДЕО

"Ситуація сформувалася не сьогодні. Вона сформувалася ще 2015 року, коли італійці хотіли отримати інформацію, коли під час кожного візиту в Україну, кожного контакту пропонували разом працювати над слідством, а їх, як і родичів загиблого журналіста, просто ігнорували. Ще раз наголошую: якби в нас були результати розслідування вбивства італійського журналіста й українське слідство співпрацювало з італійським, то ймовірність переслідування й такого результату, який ми сьогодні отримали, була б набагато нижчою або навіть мінімальною. У кожнім разі, не було б такого відчуття політичного переслідування. Політичні ризики існують завжди, але у нас є протилежний приклад - щодо МН17, де наша співпраця відбувається в геть іншій атмосфері, де питання недовіри в разі їхнього виникнення знімаються завдяки тісній співпраці. Я вважаю, що тут є багато різних чинників. Можливо, російський там теж присутній. Але говорити, що це основний чинник, я не можу. Оскільки вважаю, що з нашого боку є великий провал", - резюмувала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138471
 
 
 Топ коментарі
 
а кто реально мог ему помочь? матиос здесь вовсю старался садить добровольцев и обливать их грязью.
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"презумпция невиновности"

Зеркаль абсолютно неправа.
Украина не должна была выяснять кто убил журналиста.
Это Италия должна была доказать, что виновен Маркив


Но Сабаков пожлобился на на адвокатов
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"презумпция невиновности"

Зеркаль абсолютно неправа.
Украина не должна была выяснять кто убил журналиста.
Это Италия должна была доказать, что виновен Маркив


Но Сабаков пожлобился на на адвокатов
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НЕТ ВЫ НЕ ПРАВЫ..
1. Убийство было в Украине ведь мы часть захваченного Донбасса не отрицаем как территория Украины..
2. Если действительно родственники Рокелли (оставляю за скобками как он попал туда кто его туда довез и почему) и правоохранительная система Италии обращалась к Украине ГПУ о сотрудничестве и заинформацией а мы крутилои носом...то явно мягко говоря недальновидное поведение...
3.Вынеся судом присяжных 24 года лишения своболды Марнкиву Италия как раз и ДОКАЗАЛА (с ее точки зрения и оценок доазателств и фактов) что Маркив причастен..
4. Думаю Маркив -это только ключик-- для серии грмких международных процессов против уже органов юстиции Украины ГПУ МВД СБУ и та далее да да СЧБУ кто уна возглавлял по Закону АТО на тот момент СБУ и к МИД короч не удивлояюсь сериям исков в ЕСПЧ и даже попыток загнать дело в ГААГУ Украину...как страну агрессора...
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На адвокатов как раз не пожлобились - наняли ведь хорошего адвоката.
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а кто реально мог ему помочь? матиос здесь вовсю старался садить добровольцев и обливать их грязью.
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21 липня вони ще раз зроблят НАС Есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. Я не хочу рассказывать, что это "политический заказ" и "след России", - Зеркаль о деле Маркива - Цензор.НЕТ 588



чи може мы їх..... ?
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В этот раз у вас снова все через ....
Это ж не второй тур, соеголовые!
Все будут голосовать за своих и только вы - против всех.
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ага ))
подумаЕмо, обов'язково подумаЕмо Есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. Я не хочу рассказывать, что это "политический заказ" и "след России", - Зеркаль о деле Маркива - Цензор.НЕТ 6584
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По теме есть, что сказать?
Я вот, не поленился, прочитал и ПОДУМАЛ - за барыгу НИКОГДА!
Так что, спасибо за совет.
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человек,который даже в жирном шрифте использует капслок не будет думать никогда.ибо ему важнее высказаться,а не думать
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с чего это ты решил прощаться? Есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. Я не хочу рассказывать, что это "политический заказ" и "след России", - Зеркаль о деле Маркива - Цензор.НЕТ 8719я с тобой и не здоровался
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а с каких это пор лахтинские голосуют на выборах в ВР?
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Тебе этого никогда не понять, ибо ты - соеголовый порохобот.
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Если подумать - то стоит поддержать партию Голос - тогда в стране будет нормальная рабочая коалиция, а Петя и Мертведчук будут себе сидеть в оппозиции.
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Дипломы за сало купили, что вы теперь от них ждёте?
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"Мы своих не бросаем" - дубль-два.
Дубль-один - моряки.
Есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. Я не хочу рассказывать, что это "политический заказ" и "след России", - Зеркаль о деле Маркива - Цензор.НЕТ 8295
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Олена, Олено! І ти туди ж. От, нема там кавапського сліду. Нема. І край! Таки нема?
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Ну, вона не так сказала. Але якщо дійсно їхні слідчі та родичі зверталися, а наші їх послали, то це ганьба...

Цікаво, чи цей нюанс спливав на суді. Якщо так, то він цілком міг вплинути на вирок (адже вирок виносили, як пишуть, присяжні).
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Украинское следствие просто пришло не к тем выводам к которым хотелось Италии.
Вот и все.
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Зерцаль перекидає з хворої голови на здорову. Як різниця яким чином здох той італійський гоблін. Відповідальність в першу чергу лежить на вас, дипломатах. Ніяких рекомендацій до ВРУ щодо відповідного реагування на свавілля Італії від вас не поступало. Здається, навіть їхнього посла ніхто не викликав на килим.
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Реально укр. следствие запросто могло обелить Маркива, нужно было просто детально расписать законность действий всех украинских властей и героев, не состоявших на гос. службе, указать, кто и на каком законном основании вооружался, допускался стрелять во врагов народа, кто чем командовал и как все это контролировалось гос. органами, тогда итальянцы точно поверили бы. что Маркив не член НВФ, как и его оппоненты по другую сторону, а державный служащий, действующий строго по закону, даже вывешивая в своей в своем жилище флаг со свастикой.
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"тогда итальянцы точно поверили бы. что Маркив не член НВФ"

Это как раз было доказано согласно документам, предоставленным Украиной в самом начале. Потому по поводу участия в НВФ обвинения были сняты.
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Откуда информация, что "по поводу участия в НВФ обвинения были сняты"?
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Осюда же с Цензора - откройте подборку статей по теме Маркив.
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Это смахивает на ссылку на полное собрание сочинений Маркса, очень легко найти в 50 томах любое утверждение. Какие материалы входят в "подборку статей" и как их найти все. не упустив нечаянно ни одной?
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" когда итальянцы хотели получить информацию, когда во время каждого визита в Украину, каждого контакта предлагали вместе работать над следствием"

Эмм...а наша генпрокуратура утверждает прямо противоположное, что это итальянцы игнорировали все предложения вместе работать над следствием, игнонировали предложения приехать и провести следственный эксперимент на месте убийства и тд.
Кто врет?
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А для чого це було виносити в медіа ?. І якось дивно звучить , що Московія лишень капеличку , дотична до політичного процесу над Марківим. Там же не лишень італієць загинув а і "перекладач" з Московії. До того ж італієть не був журналістом як таким а Фрила́нсером,фріла́нсер[1] (англ. freelancer - «вільний митець») - вільнонайманець, який сам шукає собі проекти, може одночасно працювати на декілька фірм.
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Простіше кажучи , найманець на свій страх і ризик приїхав в Україну зрубити бабло , але потрапив в халепу. Взагалі , чому Україна і українці мають нести відповідальність за мудило яке поїхало в зону бойових дій , там що хтось зобовязаний оминати його і прикривати від куль?.
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Пани Зеркаль высказала профисиональную точку зрения, и видно от возмущения. Чтоб дошло до Зели через бутусова по другому видно не получается.А перед нами бисер метать нечего
один Богдан Т чего стоит.
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В том, что парню дали 24 года виновны два человека: Аваков и Енин.
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ну там же суд присяжных, итальянские медиа создали картинку, общественное мнение сформировалось, присяжные показали большой палец в низ с оглядкой на это общественное мнение, это заказное дело, однозначно, кто там продвигал эту *****, берлускони или еще кто, не важно, мы должны защищать своих, даже если у Маркива двойное гражданство.
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Ніхто там не розбирався . А палець вниз показали за звичкою , яка вїлась ще з часів Римської імперії під час гладіаторських боїв. Паскудство ситуації в тому , що один захищав свою рідну землю , себе і рідних від окупанта а другий приїхав за адреналіном і зрубити бабло. Плюс сюди, маєм факт колективної відповідальності, тому що навряд чи можливо доказати що саме Марків винуватий в загибелі італійця..
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До того ж Зеркаль , чомусь свідомо викинула той факт , який напряму свідчить про замовність процесу - суддя дав не 17 років , як вимагала прокуратура , а аж 24 роки. Якщо відробляти замовлення так відробляти на повну .
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Какой диб-м она мелет!
Какое следствие в зоне боевых действий?
Она лично поедет допрашивать свидетелей в лугандоне? Собирать доказательства?
Есть презумция невиновности! И итальянское расследование них-я не доказало!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ величезні недопрацювання з боку українського слідства. Я не хочу розповідати, що це "політичне замовлення" і "слід Росії", - Зеркаль про справу Марківа
 
 
 
 
 
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