 Є величезні недопрацювання з боку українського слідства. Я не хочу розповідати, що це "політичне замовлення" і "слід Росії", - Зеркаль про справу Марківа

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що бракує результатів слідства щодо вбивства італійського журналіста Роккеллі. Де? В Україні. Я не хочу йти шляхом, яким нині йдуть усі, включно з нашим послом в Італії, і розповідати, що це "політичне замовлення", "слід Росії" тощо. Оскільки я вважаю, що є серйозні недопрацювання з боку українського слідства. І якщо в адвокатів не було змоги надати інформацію про розслідування вбивства Рокеллі в Україні, то кидатися звинуваченнями лише в тому, що це "політична розправа", не можна", - розповіла вона, коментуючи рішення суду в Італії щодо українця, нацгвардійця Віталія Марківа.
"Ситуація сформувалася не сьогодні. Вона сформувалася ще 2015 року, коли італійці хотіли отримати інформацію, коли під час кожного візиту в Україну, кожного контакту пропонували разом працювати над слідством, а їх, як і родичів загиблого журналіста, просто ігнорували. Ще раз наголошую: якби в нас були результати розслідування вбивства італійського журналіста й українське слідство співпрацювало з італійським, то ймовірність переслідування й такого результату, який ми сьогодні отримали, була б набагато нижчою або навіть мінімальною. У кожнім разі, не було б такого відчуття політичного переслідування. Політичні ризики існують завжди, але у нас є протилежний приклад - щодо МН17, де наша співпраця відбувається в геть іншій атмосфері, де питання недовіри в разі їхнього виникнення знімаються завдяки тісній співпраці. Я вважаю, що тут є багато різних чинників. Можливо, російський там теж присутній. Але говорити, що це основний чинник, я не можу. Оскільки вважаю, що з нашого боку є великий провал", - резюмувала Зеркаль.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Зеркаль абсолютно неправа.
Украина не должна была выяснять кто убил журналиста.
Это Италия должна была доказать, что виновен Маркив
Но Сабаков пожлобился на на адвокатов
1. Убийство было в Украине ведь мы часть захваченного Донбасса не отрицаем как территория Украины..
2. Если действительно родственники Рокелли (оставляю за скобками как он попал туда кто его туда довез и почему) и правоохранительная система Италии обращалась к Украине ГПУ о сотрудничестве и заинформацией а мы крутилои носом...то явно мягко говоря недальновидное поведение...
3.Вынеся судом присяжных 24 года лишения своболды Марнкиву Италия как раз и ДОКАЗАЛА (с ее точки зрения и оценок доазателств и фактов) что Маркив причастен..
4. Думаю Маркив -это только ключик-- для серии грмких международных процессов против уже органов юстиции Украины ГПУ МВД СБУ и та далее да да СЧБУ кто уна возглавлял по Закону АТО на тот момент СБУ и к МИД короч не удивлояюсь сериям исков в ЕСПЧ и даже попыток загнать дело в ГААГУ Украину...как страну агрессора...
Кто-то тут лжет...и скорее генпрокуратура...
чи може мы їх..... ?
Это ж не второй тур, соеголовые!
Все будут голосовать за своих и только вы - против всех.
подумаЕмо, обов'язково подумаЕмо
Я вот, не поленился, прочитал и ПОДУМАЛ - за барыгу НИКОГДА!
Так что, спасибо за совет.
Давай, до свиданья.
Дубль-один - моряки.
Цікаво, чи цей нюанс спливав на суді. Якщо так, то він цілком міг вплинути на вирок (адже вирок виносили, як пишуть, присяжні).
Вот и все.
Это как раз было доказано согласно документам, предоставленным Украиной в самом начале. Потому по поводу участия в НВФ обвинения были сняты.
Эмм...а наша генпрокуратура утверждает прямо противоположное, что это итальянцы игнорировали все предложения вместе работать над следствием, игнонировали предложения приехать и провести следственный эксперимент на месте убийства и тд.
Кто врет?
один Богдан Т чего стоит.
Какое следствие в зоне боевых действий?
Она лично поедет допрашивать свидетелей в лугандоне? Собирать доказательства?
Есть презумция невиновности! И итальянское расследование них-я не доказало!