 Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Обміни не входять до моєї компетенції. Вважаю, що Кирилу Вишинському запобіжний захід має бути змінений без будь-яких попередніх умов. Тим паче, що він сам категорично проти обміну, а його захист переконаний, що підстав для тримання під вартою журналіста немає", - сказала Москалькова в п'ятницю.
У п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора "РИА Новости-Украина" Вишинського, якщо Росія одночасно звільнить українського кінорежисера Олега Сенцова.
"Якщо ми говоримо про добру волю, і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський у Києві журналістам.
Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.
Сенцова затримали в Криму в 2014 році. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. В РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного угруповання. Сенцов провини не визнав, всі обвинувачення заперечує.
там уже пора...проветривать и выносить)))) лишнего))))
Хотя с другой стороны, если Медведчук станет не принимаем в Украине - он и путлеру нах не нужен будет (Уловка - 22)
По информации закарпатских СМИ, закарпатская резиденция кума президента России Владимира Путина, Виктора Медведчука "Медвежья дубрава", будет открыта для общественности. Мародерства не будет, так как закарпатская община взяла под свой контроль дачу Виктора Медведчука. Одиозный пророссийский политик вряд ли решиться приехать в Украину, а тем более в Закарпатье. Где сейчас находится Медведчук, до сих пор неизвестно. Но его особняк в надежных руках - "Медвежью дубраву" заняли бойцы "Правого сектора" Закарпатья. сегодня на территории "Медвежей дубравы" было около 80 человек.
Комплекс Медведчука состоит из нескольких построек. Кроме главного, есть еще ряд хозяйственных. Как оказалось, Виктор Медведчук - большой любитель и ценитель искусства. У него множество произведений искусства - Золтан Шолтес, Адальберт Эрдели, Иосиф Бокшай. Также на территории закарпатской резиденции Медведчука есть своя ферма и сыроварня. А в гараже стоит автомобиль "Майбах".
Пункт №1 Постановление Гамбургского трибунала - моряков освободить !
а при чем тут Вышинский ??? Или по нему есть приговор международного трибунала?
Хотя, конечно, по-человечески, Сенцов и Балух должны быть первыми в списках на обмен - они этого заслужили.
Украіна повинна проявити стійкість у цьому питанні і наполягати на обміні . якщо москалі проти.то гехай сидить у тюрмі той Вишинський.
а вот вышинский...без базара и вокзала )))) бо так сказало москалькова...
и с чего это???
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"Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий..." - москалькова
Это РФия должна отпустить и наших моряков и наших заложников.
Матерый пропагандист, учитывая свою должность (главред издания РИА-Новости) представляет большую опасность для граждан Украины. Просто так его отпустить - это государственная измена. Обмен может быть только на равнозначную фигуру.
А его обвинение убеждено, что он должен пребывать не только под стражей но и присесть лет на 20-25.