 Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обміни не входять до моєї компетенції. Вважаю, що Кирилу Вишинському запобіжний захід має бути змінений без будь-яких попередніх умов. Тим паче, що він сам категорично проти обміну, а його захист переконаний, що підстав для тримання під вартою журналіста немає", - сказала Москалькова в п'ятницю.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора "РИА Новости-Украина" Вишинського, якщо Росія одночасно звільнить українського кінорежисера Олега Сенцова.

"Якщо ми говоримо про добру волю, і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський у Києві журналістам.

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Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. В РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного угруповання. Сенцов провини не визнав, всі обвинувачення заперечує.