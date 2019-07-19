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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста

Уповноважений при президенті РФ з прав людини Тетяна Москалькова вважає, що головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського мають відпустити без попередніх умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обміни не входять до моєї компетенції. Вважаю, що Кирилу Вишинському запобіжний захід має бути змінений без будь-яких попередніх умов. Тим паче, що він сам категорично проти обміну, а його захист переконаний, що підстав для тримання під вартою журналіста немає", - сказала Москалькова в п'ятницю.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора "РИА Новости-Украина" Вишинського, якщо Росія одночасно звільнить українського кінорежисера Олега Сенцова.

"Якщо ми говоримо про добру волю, і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський у Києві журналістам.

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Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. В РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного угруповання. Сенцов провини не визнав, всі обвинувачення заперечує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138469
 
 
 Топ коментарі
 
твой клоун и есть ватник, а порохоботом для почитателей клоуна является любой думающий человек, даже если он никогда не поддерживал порошенко. Думай-те Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста - Цензор.НЕТ 855
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Ну вот маски сброшены... Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 6677 на колени Зеленский Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 5182 целуем туфля Фуйло.... Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 390
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Добрую волю (как сказало Путин) со стороны Украины по отношению к Вышинскому, уже трактуют как обязанность перед Рашкой.
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ватники и порохоботы злорадствуют
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твой клоун и есть ватник, а порохоботом для почитателей клоуна является любой думающий человек, даже если он никогда не поддерживал порошенко. Думай-те Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста - Цензор.НЕТ 855
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а к вам извиняюсь как обращаться ... зеАнус ?
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Мовою ултиматумів путін буде розмовляти в себе вдома. Вишинського потрібно перевести в такі ж умови як і Сенцова, на карцер, хай ще пару років посидить, якщо не подохне.
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пытаются опустить.Ещё нет его реакции.От народа есть-"Нах-это прямо и потом чуть направо" )
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так а что была реакция или писюньковый пианист выступил с заявление что два хмыря бойко и медведчук представляют на пероговорох Украину с его ведома или оно решило пока дерьма в рот набрать
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Менять режиссёра на г**нюка даже в Кремле отказываются.
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.. А над ним янычар с мечем.. и через каждые полчаса мечем ВЖИК.... Вот ток он целый день и ныряет...
Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста - Цензор.НЕТ 8491
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він ще відпустить цього сєпара, щоб показати свої добрі наміри і готовність на подальші прогини....
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чем же этот вышинский так ценен для *****?
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Новый гебельс больше всего ценит медийных вояк....
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Выстрел из автомата убивает, или ранит, одного... Атомная бомба - десятки тысяч... А перо медиабрехуна - поражает миллионы...
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то ми тут на хворумє вєлікойє дєло совєршайєм!!!
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"ogobo", что-то я не понял... На форуме, вообще-то, люди общаются... А они ртом разговаривают, а не ЗАДНИЦЕЙ...
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куда тебе, зубожилое, про пуйло рассуждать! сиди не кукарекай. это твой новый хозяин. смотрящий дядя Витя, а твой зеленый кумир-прислуга, как всегда.
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та не... хотелось бы...чтоб уже.... в кремлевской стене...с почестями..
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эту падаль в кремлевскую стену? хотя да там хоть под присмотром... а то уж слишком много желающих.. даже в его шайтанате.. помочиться на яму где эту тварь зароют
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та оно ж о мавзолее мечтает))))
там уже пора...проветривать и выносить)))) лишнего))))
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ну что,президент,договорился с козломордыми?
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та повяжите вы уже Медведчука с Бойко, и будет реально на кого обменивать.

Хотя с другой стороны, если Медведчук станет не принимаем в Украине - он и путлеру нах не нужен будет (Уловка - 22)
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так отож...нащот последнего предложения Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 7455
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можно було в 14 повязать але краще лохів роттердамити

По информации закарпатских СМИ, закарпатская резиденция кума президента России Владимира Путина, Виктора Медведчука "Медвежья дубрава", будет открыта для общественности. Мародерства не будет, так как закарпатская община взяла под свой контроль дачу Виктора Медведчука. Одиозный пророссийский политик вряд ли решиться приехать в Украину, а тем более в Закарпатье. Где сейчас находится Медведчук, до сих пор неизвестно. Но его особняк в надежных руках - "Медвежью дубраву" заняли бойцы "Правого сектора" Закарпатья. сегодня на территории "Медвежей дубравы" было около 80 человек.

Комплекс Медведчука состоит из нескольких построек. Кроме главного, есть еще ряд хозяйственных. Как оказалось, Виктор Медведчук - большой любитель и ценитель искусства. У него множество произведений искусства - Золтан Шолтес, Адальберт Эрдели, Иосиф Бокшай. Также на территории закарпатской резиденции Медведчука есть своя ферма и сыроварня. А в гараже стоит автомобиль "Майбах".
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Зе, виконай свою передвиборчу обіцянку- розсміши *****.
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на нет и суда нет, смотри пункт №1.

Пункт №1 Постановление Гамбургского трибунала - моряков освободить ! Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 2724
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А что так? Без условий как наших моряков? Полностью согласен. Тем более есть правовое основание не держать моряков под стражей, а отпустить на Родину.
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====Без условий как наших моряков? Полностью согласен....===

а при чем тут Вышинский ??? Или по нему есть приговор международного трибунала?
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Должны? Кто ей что должен? Ага, дурных нэма
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А чому б не затримати цю Москалькову..та не поміняти на Сєнцова но її?
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то й пофік з окупантами бандитами, які збивають цивільні літаки не можна цивілізовано..тут всі методи доречні)
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з волками можна дише по волчі ...тому треба мати достатній та якісний обмінний фонд
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====Вышинского должны отпустить без предварительных условий, ===

Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 8846
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Отправьте ей фотографию Вышинского и его кал в спичечной коробочке
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Moряков должны отпустить без дополнительных условий
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Как бы популярнее объяснить этой дамочке, что мы им ничего не должны? Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 7778
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Вот даже фамилия у этой гниды мерзкая, на принадлежность указывающая. Шо тут говорить?
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хамить т совать нос в чужие дела - это очень по москальовски
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Все ватаны которые обслуживают кремель и лично на карлика убивают Украинцев разрушают экономику - невиновные и заслуживают только поощрение...так что по версии х#йла нужно извиниться и компенсировать неустойку.
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Сенцов, Кольченко, Балух, Чирний - крымчане. Для Путина обменять их - это как бы признать, что Крым - украинский, ИМХО. Этих ребят вытащить будет очень сложно. Может, стОит договариваться об обмене других наших - Сущенко, Карпюка, Клыха и др.?
Хотя, конечно, по-человечески, Сенцов и Балух должны быть первыми в списках на обмен - они этого заслужили.
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Как раз за Вышинского стоит требовать именно крымчан - не Сенцова, а всех сразу, ибо тут похожая ситуация - Вышинский имеет двойное гражданство и крымчанам насильно навязали второе кацапское.
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Вы правы - так надо было бы сделать. Пробовать все варианты, чтобы вытащить как можно больше наших. Всё зависит от того, насколько этот Геббельс важен кремлёвскому фюреру.
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Москалькова иди лесом как зайдешь прямо а потом налево
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Держать эту тварь до последнего, потому что чем то он ценен для казломордых. На остальных им начхать, а за этого надо наших вытаскивать.
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Звідки вона це узяла.
Украіна повинна проявити стійкість у цьому питанні і наполягати на обміні . якщо москалі проти.то гехай сидить у тюрмі той Вишинський.
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Да не вопрос вообще, осудить на 15 лет и отпустить... после отбытия наказания.
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Если вышинского и других такого рода пи#аров отпустят посто так, то нынешнее руководство Украины во главе с Зеленским это просто шушара..., которых надо пи#дить везде где только увидишь. А таких как Шефир надо отлавливать и подвешивать за одну ногу в низ головой и пусть подыхают. Я понимаю что это жестоко, но по другому нельзя
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Taк уже выпустили Савченко и Рубана. Этого мало чтобы рассматривать как госизмену ?
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Зеленский и вся его зеленая шушара со всеми его советниками хамят и пытаются умничать и при этом еще и хитрят. Суды отпускают всяких олигофренов вроде Савченко, а народ ничего не подозревает. По крайней мере большинство. Но посмотрим что оно будет дальше
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Дальше... Либо они сольют Украину агрессору, либо их режим рухнет ввиду экономической несостоятельности.
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Я скажу лишь что Зеленский и все его советники хитрят и пытаются надурить народ, может быть это мало кто замечает, но ни к чему хорошему это не приведёт. Может быть народ просто устал и не хочет замечать то что их вновь дурят
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Зеленский заявил , что Киев готов освободить Вышинского, если Россия освободит Сенцова. /Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе/ Что они ни делают, не идут дела,Видно в понедельник их мама родила.Видно в понедельник их мама родила,Что они ни делают, не идут дела!
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т.е. моряков наших как-то не кошерно отпустить...по решению международного трибунала...
а вот вышинский...без базара и вокзала )))) бо так сказало москалькова...
и с чего это???
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нет...но требуют без всяких условий и оговорок...
/
"Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий..." - москалькова
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вот тут бы взять Вальдемару да и ответить Москальковой: "я вам ничего не должен!" Но перед этим желательно перед ней на рояле чем-нибудь сыграть, для усиления эффекта Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста - Цензор.НЕТ 5762
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Россия сказала, что мы должны освободить Вышинского в качестве доброй воли. Мы сказали окей, но в обмен на Сенцова. И что было сделано неправильно?
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То, что они хотят получить Вышинского за просто так, а наших заложников оставить у себя - хитровыделанные.
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Так никто и не собирается отдавать за просто так.
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Предпочитаю анализировать факты, а не предположения.
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Надо пойти на встречу и вышинскому, и этой ментярше.Оставить его под арестом и впаять лет пятнадцать.Вот когда все уравняется посмотрим, как заговорит и этот предатель, и его фсбэшная крыша.
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Мы РФии ничего не должны. И что там считает москалькова никому не интересно.
Это РФия должна отпустить и наших моряков и наших заложников.
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Зеленский, ты слышал приказ? Выполнять, аппорт !
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Москалиха должна взять в р*т без каких либо условий.
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Кирилл Вышинский - это российский диверсант, один из самых ценных агентов фсб. Награжден кацапами несколькими медалями за свою самоотверженную "службу", в том числе медалью "за возвращение Крыма".
Матерый пропагандист, учитывая свою должность (главред издания РИА-Новости) представляет большую опасность для граждан Украины. Просто так его отпустить - это государственная измена. Обмен может быть только на равнозначную фигуру.
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а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет. Источник: https://censor.net.ua/n3138469.

А его обвинение убеждено, что он должен пребывать не только под стражей но и присесть лет на 20-25.
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Кацапи як завжди в своєму репертуарі "іхтамнєт" , а "хдє доказатєльства" , тепер появилось "аніневінавати" .
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Да счасс ...! А ху ху не хо хо видра кацапська ?
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