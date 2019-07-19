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 Політика України
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Все про:Зеленський (2157) парад (150) Саакашвілі Міхеіл (1310)

 Для військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі вважає, що Зеленському не потрібно було відмовлятися від проведення військового параду на День Незалежності.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Думаю, парад треба було проводити. Тому що для військових парад має інше значення. Більше, ніж премії, які можуть бути", - зазначив він.

Коментуючи відмову Зеленського від проведення параду, Саакашвілі припустив, що президент "просто хоче відрізнятися від усього, що було".

Експрезидент Грузії також наголосив, що відтоді, як залишив цей пост, паради в країні припинилися. "Я завжди проводив паради", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу

Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138468
 
   
 Топ коментарі
 
Здоровье подводит?

Ветераны войны с россией имеют законное право провести шествие в Киеве.
Или при Зе это можно только секс меньшинствам?
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Миша, ты что?
Опять в Польшу захотел в джете с мешком на голове ? Для военных парад – это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3720
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Не надо. Без преЗедента обойдутся и проведут сами военные.
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Миша, ты что?
Опять в Польшу захотел в джете с мешком на голове ?
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Парад буде після перемоги, а поки що йде війна! На параді немає що показувати, немає нових танків, нових БМП, нових ЗРК, все старе! Навіщо той парад проводити і знову показувати свою нікчемність! Краще без парадів, але з новими танками в передових підрозділах! Краще ті гроші що мають піти на парад направити на обладнання танків новим українським динамічним та активним захистом! В нас всі танки обвішані 30-річними блоками Контакт-1 які вже не спрацьовують під час влучання ворожих ракет та снарядів, а ми паради хочемо, як ідіоти! Паради будуть у звільнених містах Донбасу та Криму!
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згадай блазню парад в Москві в листопаді 1941-го - скільки ще до перемоги залишалося? А танки і гармати тоді навіть з музеїв забирали…
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А коли це буде? Бажано б було про парад запитати у самих військових. Парад потрібен, щоб х-ло бачило, що народ не здається. А кошти на обладнання можна здайти в іншому місці. Наприклад зменшити зарплати чиновникам. Вже новим, бо вони теж захмарні для воюючої країни. І маєтки у "нової" влади нічим не відрізняються від "попередників".
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Не надо. Без преЗедента обойдутся и проведут сами военные.
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Модератор, вимагаю розцінити повідомлення "Новосад" як заклик до непокори Верховному головнокомандуючому Збройних Сил України, чи повідомлення про підготовку військового перевороту, і відреагувати згідно з наданою вам інструкцією.
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Здоровье подводит?

Ветераны войны с россией имеют законное право провести шествие в Киеве.
Или при Зе это можно только секс меньшинствам?
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6-го июня Верховная Рада приняла закон об импичменте Президента.

Президент был обязан в течение 15-и дней подписать этот закон, но так и не сделал это, несмотря на напоминание Парубия.

Таким образом, с 22-го июня в Украине произошла узурпация власти: Президент отказался подписать закон согласно которому он может быть остранён от должности.

С 22-го июня органы государственной власти, включая армию и госбезопасность, могут отказаться выполнять приказы Президента.

Так что если на Банковую приедут БТРы и вынесут Зе под белы рученьки - это будет не переворот, а восстановление конституционного правопорядка.
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ну то за Законом Парубій мав би обійти Вето(нерозгляд-те саме вето) Президента...

але Парубій вже не збере стару Вр ніколи
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Это другой вопрос.
Зе мог подписать, а мог наложить вето, но он не сделал ни того, ни другого. Таким образом, он блокировал любые способы сместить его в законном порядке. Это называется узурпация власти (государственный переворот).
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Иди отсюда чмошник, у нас разрешено в стране проводить любые парады, даже для таких как ты недавно парад проводили радужный.
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молодая команда уже ищет альтернативу,понимая,что народный парад без них - это макание в парашу..
мусорскими Крещатик вряд ли блокировать станут,но могут согнать зевыборцив с зелёными шариками,чтобы устроить гулялово какое-нибудь..
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михуэль хочет экстренно за два дня подправить рейтинг своего духа старых рыл? Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5334не поздновато ли?
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По мажоритарці від його партії такий треш балотується, що позаздрять і риги.
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Миша прав , но пусть он валит домой и наводить порядок у себя в Грузии . Граждане Грузии , я не хотел Вас обидеть .
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на Мішіго там справу завели..Грузією керуює Іванишвілі--мілірдер
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Парад можно пеший проводить , а соляру нехер палить на первой передаче, соляру всю на учения и с резервистами бажано. Я
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оштрафовані з 22 серпня євробляхери проведуть парад тачок 24 на хрещатику і стоянку на майданчику для протестів перед офісом президента
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В серпні це питання вирішиться, ціна буде від 300 до 500 доларів, як в Грузії. Не може автосеконд коштувати дорожче нових авто. І весь російський автохлам після цього піде на звалище.
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може в серпні й вирішиться...і тоді виїдуть на парад ті, хто в недалекому минулому вже сплатив 10 млрд в бюджет на субсидії... 2 млрд мита на дизпаливо по трубопроводу з росії, то дуже мало для субсидій(читай - зменшення тарифів)
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Даже Карлсон понимает, что Парад нужен!!!

Но разве это может понять Кловун со своим Учением о Зеленой Сопле?
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парад нужен..., но не с этим главкомом....
С этим главкомом это будет унижение ВСУ....
В этот раз пускай просто пройдут ветераны АТО, добрбаты и волонтеры... - без официальных лиц с офиса Слуги...
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Я тоже не верю беглым президентам .
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Парад буде. Його буде проведено президентом Зеленським у 2021 році, на 30 річницю Незалежності України. Зараз він непотрібен. По великому рахунку, немає чого святкувати. Крім вигнання соєвої мразоти.
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От зря Зелюк облагодетельствовал галстукоеда Сааку гражданством. Ещё ни село, ни упало, а Батоно Михуил уже начинает потихонечку гнать на Выпердыша КолоМойши. То ли ещё будет.
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Для бидла у Зеленського ;Свати; і концерт ;Кварталу;.
А українці і без шмаркатої мавпочки парад проведуть.
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"Михо", а ты на параде где был? На трибуне, или в "парадной коробке"? Дебил, запомни:
"Для военных парад - что для лошади - свадьба... Голова в цветах, а жопа - в мыле...".
Кто "носил погоны" и реально учавствовал в параде, тот со мной согласится!...
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..ах , какие это были парады в Грузии ! Вы не были в Грузии ...

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Зе та його слуги скасували парад через ненависть та зневагу до Української армії та і взагалі до всього українського. Саакашвілі має рацію, про це натякнувши.
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А вы военных спросили? Для них парад - круглосуточные тренировки, жизнь в палатках, оторванность от семьи. В конце концов, сбитые ноги и премия 150 грн.
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Ага. Особенно этот подарок доставляет участникам парада,месяц тренеруясь на взлетает в Гостомеле.
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Михо ті если на ЗЕ будешь гнать, у тебя опять паспорт заберут.
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"Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил," - а теперь я в розыске.
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Зяма - это просто карикатура на главнокомандующего, хотя Петя-жиртрест не лучше..
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Уже есть инициативная группа ветеранов, военных которые организовывают парад собственными силами. Без техники, строем пройдут..
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минулого року я теж писав..--що техніки не потрібно...але як шкварчали язики на підорашинських каналах ,як їх шляк трафляв ,коли побачили на броні хрести..що аж порівнювали --"что єто фашисткіє крести" "хунта захватіла православний Кієв" Для військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1066
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Вообще-то я где-то несколько в этом вопросе понимаю зеленского: Киев - не Иерусалим, а "вэрховна зрада" - вообще не Кнессет. Вот если бы он в Израиле Парад запретил - его бы свои сильно ...покритиковали. А тут он хоть в глаза кому плюнет - отвечают "божья роса".
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Зе просто ще нічим не заслужив,щоб військові 'віддавали честь' йому на Параді
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Отдавать честь уклонисту Для військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7393 .!!! Какой военный ,пойдёт на такой позор . У меня лично , рука бы не поднялась .
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Согласна, уклониста нужно изолировать ,как можно дальше, пусть даст концерт 95 квартала в честь праздника , и сыграет на пианино на бис, виртуозно, как он умеет.
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відміна параду показує відношення дезертира до військових - очевидно невдовзщі побачимо як військові відносяться до нього
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Міша правий.
Але Зельке як і яніку паради непотрібні.
Він боїться своєї армії.
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Він ще боїться показати нашому ворогу яка наша армія стала міцна. Це комплекс малороса та сцикуна.
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Вот тут с Михо сложно не согласиться.
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при чем тут вообще эта "шмаркля"
типа вазелин хоть что то решает))))
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даже не знаю що і сказати про парад...у кожного своя правда і думка.... хай буде кожний на своєму місці. всім не угодиш! так подивитися картинку красиву я теж не проти...але я все пам"ятаю і на сьогодні теж знаю і бачу в який умовах багато несуть службу війскові.де живуть. на чому сплять і таке інше...пам"ятаю часи іловайська...як всі війскові негодували про проведення параду і даже звинуватили президента і владу в тому що на фронті люди гинуть і на іржавих бтр захищають країну..а вони мов все краще на параді вистроїли.а все потрібно на передовій...невже забули все це? так, час інший. але не все ще гаразд і комплект в армії. не треба бути такими (двулічними як кажуть...)я думаю це теж не на часі. краще б на ці і інші кошти зробити більше користі. дітям і сім"ям війсковим,загиблим, дати полікуватися,відпочіти, дати матеріальну допомогу, комусь з героїв відремонтувати домівки.квартири, декому на передовій щось обладнати умови несення служби ...ну якось так...*доречі мої дехто із знайомих АТОВЦІВ приймав в тому році участь в параді....ну це так щоб на мене хто ротяку свою погану раптом не роззявило...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі
 
 
 
 
 
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