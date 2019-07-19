 Для військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Думаю, парад треба було проводити. Тому що для військових парад має інше значення. Більше, ніж премії, які можуть бути", - зазначив він.
Коментуючи відмову Зеленського від проведення параду, Саакашвілі припустив, що президент "просто хоче відрізнятися від усього, що було".
Експрезидент Грузії також наголосив, що відтоді, як залишив цей пост, паради в країні припинилися. "Я завжди проводив паради", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.
Опять в Польшу захотел в джете с мешком на голове ?
Ветераны войны с россией имеют законное право провести шествие в Киеве.
Или при Зе это можно только секс меньшинствам?
Президент был обязан в течение 15-и дней подписать этот закон, но так и не сделал это, несмотря на напоминание Парубия.
Таким образом, с 22-го июня в Украине произошла узурпация власти: Президент отказался подписать закон согласно которому он может быть остранён от должности.
С 22-го июня органы государственной власти, включая армию и госбезопасность, могут отказаться выполнять приказы Президента.
Так что если на Банковую приедут БТРы и вынесут Зе под белы рученьки - это будет не переворот, а восстановление конституционного правопорядка.
але Парубій вже не збере стару Вр ніколи
Зе мог подписать, а мог наложить вето, но он не сделал ни того, ни другого. Таким образом, он блокировал любые способы сместить его в законном порядке. Это называется узурпация власти (государственный переворот).
мусорскими Крещатик вряд ли блокировать станут,но могут согнать зевыборцив с зелёными шариками,чтобы устроить гулялово какое-нибудь..
Но разве это может понять Кловун со своим Учением о Зеленой Сопле?
С этим главкомом это будет унижение ВСУ....
В этот раз пускай просто пройдут ветераны АТО, добрбаты и волонтеры... - без официальных лиц с офиса Слуги...
А українці і без шмаркатої мавпочки парад проведуть.
"Для военных парад - что для лошади - свадьба... Голова в цветах, а жопа - в мыле...".
Кто "носил погоны" и реально учавствовал в параде, тот со мной согласится!...
Але Зельке як і яніку паради непотрібні.
Він боїться своєї армії.
типа вазелин хоть что то решает))))