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 Суспільство
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Все про:Молдова (470) суд (5317) суддя (953) ДБР (378)

 ДБР порушило справу про можливе незаконне вивезення судді в Молдову

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через держкордон України в Молдову.

Про це повідомило ДБР у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в ЗМІ.

"За поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави. Зараз відбувається досудове розслідування, зокрема, перевірка оприлюднених фактів", - йдеться в повідомленні ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: ч.2. ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища) та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Зазначимо, імовірно, йдеться про підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, який утік з України у вересні 2016 року. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. У березні 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. Детективи Національного антикорупційного бюро передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало на хабарі $100 тис. голову РДА в Рівненській області, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138466
 
   
 Топ коментарі
 
труба на говно исходит в стремлении хоть как-то ещё серануть на "бывшее руководство государства" ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову - Цензор.НЕТ 550
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порошенко вивозив свого ручного суддю в Молдову, щоб там заховати від українського слідства, щоб суддя не розповів слідству як десятиліттями приймав замовні рішення по вказівкам порошенка! А це злочини проти правосуддя і за це порошенку буде довічний термін!
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А це - те ж саме, але вже з УП.. Відчуйте різницю.. ДБР порушило справу про можливе незаконне вивезення судді в Молдову - Цензор.НЕТ 6108
ДБР перевіряє, чи допомагав Порошенко втікти до Молдови судді Чаусу

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/19/7221352/
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Він його в Молдові за старою звичкою з'їв ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову - Цензор.НЕТ 2390
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- Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед - тронулся!(c)
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Вы там вообще с ума посходили со своими ВАЗзелинами и Трубами... Этот судья был пойман на взятке с поличным его освободили под подписку о не выезде - а он тупо свалил в Молдову... где молдаване его изловили и это самый судя долго и нудно судился чтобы избежать экстрадиции в Украину...
...а после всей этой эпопеи, понасаженный Аваковом в кресло главы ДБР Труба (он даже в конкурсе не участвовал) открывает уголовное дело на тех кто поймал и пытался судить взяточника? Ндддяяя, даже у ***** такого не бывает...
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порошенко вивозив свого ручного суддю в Молдову, щоб там заховати від українського слідства, щоб суддя не розповів слідству як десятиліттями приймав замовні рішення по вказівкам порошенка! А це злочини проти правосуддя і за це порошенку буде довічний термін!
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труба на говно исходит в стремлении хоть как-то ещё серануть на "бывшее руководство государства" ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову - Цензор.НЕТ 550
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А оно (Порошенко - оно?) "бывшее" - было очень хорошее?
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Я щось пропустив, і в Україні вже абсолютна монархія?
Оце так пердімонокль!
...
Про всяк випадок: керівництво держави - це не лише президент.
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Ничего удивительного. Такие ценные кадры запрещено экспортировать. А спрос-то есть!
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Парашенко провел такие замечательные рехвормы что молдоване обзавидовались и решили и себе такого судью украсть
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чим далі тим цікавіше. дбр вже не знає шо придумати.невже портнов всьо видохся? тепер будь який вісник засрапілля може написати шо пєця допоміг голові ради вкрасти млин, і дбр буде перевіряти цей злочин
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А це - те ж саме, але вже з УП.. Відчуйте різницю..
ДБР перевіряє, чи допомагав Порошенко втікти до Молдови судді Чаусу

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/19/7221352/
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Кримльовська фейка. Це очєвідниє політічєскіє прєслєдованія шановного патріота.
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Вчора ток-шоу було "Право на владу. Там Гройсман копоті давав. Особливо про порошенка. І про велику кількість створених них троле-ферм також. ДБР порушило справу про можливе незаконне вивезення судді в Молдову - Цензор.НЕТ 8238
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"По распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства. Сейчас происходит досудебное расследование, в частности, проверка обнародованных фактов", - сказано в сообщении ГБР. Источник: https://censor.net.ua/n3138466
это ещё раз доказывает предвзятость и прогнилость правоохранительной системы
как,только новый през,так все сразу под него и ложаться - позорище этому скоту трубе и его шобле недоумков
да,чауса лично порох вывозил)))ну, не дыбилы?
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А что, сам этот Чаус сидит? Нет!? Тогда не морочьте голову
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