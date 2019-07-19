 Кандидат у нардепи Прокопів судиться з телеканалом

Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №211 Володимир Прокопів судитиметься з телеканалом "1+1" через поширення недостовірної інформації. Про це він повідомив у Facebook, передає РБК УКраїна.
Згідно з позовом Прокопіва, неправдиві відомості про нього було оприлюднено 15 липня 2019 року. У телеефірі його звинуватили в підкупі виборців і використанні нечесних виборчих технологій. Відповідний судовий позов у розмірі 5 млн гривень уже зареєстровано.
Прокопів запевнив, що поширена каналом інформація не відповідає дійсності. На його думку, відео може бути "сфабрикованим" для так званого "чорного піару".
Він зазначив, що такими діями телепроєкт завдав шкоди його діловій репутації, честі та гідності. Саме тому Прокопів захищатиме своє ім'я в суді.
"Неприпустимо для досягнення своїх цілей ображати десятки людей і впливати на результати виборів, використовуючи брудні маніпуляції. Треба виходити до людей, розповідати, що ти зробив і що плануєш. А не ховатися за партійним брендом", - зазначив Прокопів.
Також ініціативна група громадян, чиї персональні дані були опубліковані, подали колективний позов про захист честі та гідності. Крім того, написали заяву в Національну поліцію про злочин проти рівноправності залежно від їхніх політичних переконань.
Позов і заяву подано на одного з кандидатів у народні депутати від Голосіївського району, який оприлюднив персональні дані сотень людей і звинуватив їх у підкупі.
Один уже судился.
Александр Грановский
5 липня о 12:50 ·
В 2015 г я украл у жены в Турции 5 детей и вывез их в неизвестном направлении. Во всяком случае, журналисты канала 1+1 были в этом совершенно убеждены и даже не поленились выпустить сюжет на эту тему. Канал, 1+1, сюжет, на эту тему, выпустили, не поленились, прайм тайм... Чести ж сколько, а.
А что здесь такого, вы спросите. Ну бывает, в конце концов. Кто ж 5 детей не крал в своей жизни...
Понятное дело, я, мягко говоря, "удивился" посмотрев этот ролик. Речь шла об Александре Грановском из г Одесса, схожесть с именем которого мне принесла не мало бед, честно говоря. Но ведь телезрители не просто так "удивились" вместе со мной. В сюжете (он ниже в письма по ссылке) очень наглядно журналисты показывают мои фотографии (тогда во мне было на 25 кг больше чем сейчас), а не другого одесского Александра.
Мои действия? Будучи вполне уравновешенным человеком, я официально в письменном виде обратился в редакцию с просьбой заменить снимки и извиниться. Не представляете какое количество угроз и проклятий я выслушал от неизвестных мне разгневанных мамочек и в фейсбуке, и просто по телефону, который все они случайно в одночасье раздобыли. Было не сильно приятно, откровенно говоря.
В ответ - дуля с маком. Ладно, подумал я и пошел в суд. Пошел защищать честь и достоинство. Казалось бы, что может быть логичней и проще в подобной ситуации. Больше того, судиться я умею, подумал я тогда. Мне даже трудно было представить, что я могу такой суд проиграть. Как? Карл, как можно проиграть этот иск?
Никак ведь.
Я специально прикладываю к этой публикации решение суда 1 инстанции. Я проиграл. Нет проблемы вовсе. Никакой. Нету и все. Ничего не показывали. Грановский сошел с ума. На этот раз не одесский, а автор этих слов. Была и ссылка, и свидетели в лице моих коллег из парламента, а проблемы не оказалось. Подал иск в 15, в 16 проиграл в 1 инстанции, а буквально несколько дней тому и в апелляционном суде. Скорость, между тем, рассмотрения дела тоже обнадеживает.
Чего это я вдруг сейчас разразился. Начиная со вчерашнего дня, контрацептивы местного производства из окружения кандидата от партии "Слуга Народа" по округу 169 в Харькове начали в СМИ раздавать эту новость 2015 г выпуска, чтоб непременно читателю и, думаю, скоро и телезрителю напомнить о событиях тех далеких дней.
Кушайте на здоровье
https://www.youtube.com/watch?v=4JzstNERwkI
Склепали эту историю пару лет назад, а сейчас опять вытащили в эфир, чтобы "утопить" первого Грановского, который идет по одному округу с кандидатом от "слуги народа", известным Куницким.
Вот такие честные "плюсы" и их расследования.
Что с детьми второго Грановского я не знаю, нужно искать информацию.