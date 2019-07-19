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 Політика України, За кордоном
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Все про:Аваков (1190) Італія (305) вирок (536) Марків (57)

 "Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков

У Марківа два паспорти. В Італії його судили як італійського громадянина. Але і від українського громадянства він не відмовився. А це накладає на нашу країну зобов'язання щодо відстоювання інтересів людини, що потрапила в біду.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Італія розцінює його як італійського громадянина, ми - як свого, українського. Громадянам Італії дозволено мати паспорт іншої держави, це не тягне за собою втрати італійського громадянства. Водночас іноземним громадянам, які отримують італійський паспорт, дозволено зберегти громадянство тієї країни, в якій вони народилися, якщо це дозволено її законодавством. Така ситуація і в нас - отримуючи іноземне громадянство, український громадянин зберігає своє, поки добровільно не вийде з нього", - зазначив Аваков.

Так, розповідаючи про те, як необхідно вибудовувати захист Марківа зараз, щоб домогтися пом'якшення вироку апеляційним судом, Аваков сказав, що "це питання має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте".

"За два роки судових розглядів італійські правоохоронці жодного разу не побували на місці трагедії. Їхній захист базується на брехливих свідченнях французького журналіста, а також на постах і фотографіях із соцмереж та інтернету. Під час допиту Марківа італійський прокурор показував йому для впізнання фотографії місцевості нібито в районі Карачуна, які він роздрукував з Google maps. Що може бути абсурдніше?" - сказав міністр.

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"Віталій Марків - жертва російської гібридної війни проти України. Дуже шкода, що Італія, яка послідовно підтримувала цілісність України та санкції проти РФ, повелася на цю дешеву провокацію. Переконаний, що вбивці Роккеллі мусять бути знайдені і покарані з усією суворістю закону. Але ж не ціною свободи українських солдатів, які захищають свою батьківщину", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "За лаштунками" ведеться дипломатична робота. Італійській владі багато разів пояснювали, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми, - Пристайко про справу Марківа

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138464
 
   
 Топ коментарі
 
Це когось може переконати? "Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков - Цензор.НЕТ 3273
"Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков - Цензор.НЕТ 3764
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італійці досить паскудні люди..... треба йти в Європейський суд
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"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"

из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского
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"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"

из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского
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Аваков має йти з посади, він просрав справу Марківа, не надав італійському суду потрібних фактів та матеріалів і побудував захист Марківа по ідіотському принципу, тіпа Марківа там не було! А потрібно було захищати Марківа як людину яка не може нести кримінальну відповідальність за виконання законних наказів та своїх службових обов'язків! Але ж тоді Авакова самого чекало кримінальне переслідування в Італії, в якій у Авакова є вілла, а Аваков не хоче щоб на нього італійська феміда покладала відповідальність за діяльність підрозділів МВС в ОРДЛО! Тому Марківа зливає сам Аваков! Марківу потрібно відмовитись від допомоги ідіота Авакова, який прикриває в суді свою товсту дупу, а не займаєтсья захистом свого солдата! Замість того щоб сказати в суді Італії що я віддавав накази як міністр МВС і я несу всю повноту відповідальності за все що робили мої солдати - Аваков тупо відморожується і намагається якимись ідіотськими ходами відмазати Марківа від злочина який Марків не вчиняв! Звичайно що така ідіотська позиція Авакова бісить італійську феміду, бо від путіна замовлення було саме на Авакова, щоб притягнути саме Авакова до відповідальності! путін організував цю аферу саме для того щоб звинуватити українську владу в європейських судах і отримати судові вироки для української влади, яка воювала без введення воєнного стану! На жаль ми бачимо що Аваков не прийняв виклик і не готовий чесно битись в судах з путіним, а хоче уникнути відповідальності підставляючи своїх підлеглих!
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Dust
"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"
из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского


Теж саме звучало і з вуст його найближчих поплічників...
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Он должен рашенскому бюджету проценты за пользование их кровавыми деньгами.

Вчерашняя информация. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно "нравятся" даты заключенных договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.

4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.

"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

Взять обязательство процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.
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італійці досить паскудні люди..... треба йти в Європейський суд
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Ото ЗЕ біл саме якраз і домовиться. Тааак домовиться, що Третій Рим буде в Торонто-столиця Канади.
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А может быть не надо ? После его переговоров опускают страну .
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https://www.pravda.com.ua/columns/2019/07/19/7221309/ - отличная статья, если кто хочет знать больше про "дело" Маркива, а не просто знать, что итальянский суд такой же продажный, как и украинский, а может и больше...
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нет... боюсь, не получится у преЗЕдента
только аргументами и фактами...и юридически-талантливо...подготовить апелляцию...
и забросать жалобами на противоправные действия самого журналиста, наплевавшего на свою безопасность и категорический запрет посольства Италии... полезшего на активную передовую, со стороны (!!!) террористов...(зная о возможных рисках и последствиях...)
только следственный эксперимент на местности (!!!) чтобы понять возможность или не возможность именно Маркива убить итальянца, выцепив его из толпы таких же... любопытных
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков
 
 
 
 
 
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