 "Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.
"Італія розцінює його як італійського громадянина, ми - як свого, українського. Громадянам Італії дозволено мати паспорт іншої держави, це не тягне за собою втрати італійського громадянства. Водночас іноземним громадянам, які отримують італійський паспорт, дозволено зберегти громадянство тієї країни, в якій вони народилися, якщо це дозволено її законодавством. Така ситуація і в нас - отримуючи іноземне громадянство, український громадянин зберігає своє, поки добровільно не вийде з нього", - зазначив Аваков.
Так, розповідаючи про те, як необхідно вибудовувати захист Марківа зараз, щоб домогтися пом'якшення вироку апеляційним судом, Аваков сказав, що "це питання має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте".
"За два роки судових розглядів італійські правоохоронці жодного разу не побували на місці трагедії. Їхній захист базується на брехливих свідченнях французького журналіста, а також на постах і фотографіях із соцмереж та інтернету. Під час допиту Марківа італійський прокурор показував йому для впізнання фотографії місцевості нібито в районі Карачуна, які він роздрукував з Google maps. Що може бути абсурдніше?" - сказав міністр.
"Віталій Марків - жертва російської гібридної війни проти України. Дуже шкода, що Італія, яка послідовно підтримувала цілісність України та санкції проти РФ, повелася на цю дешеву провокацію. Переконаний, що вбивці Роккеллі мусять бути знайдені і покарані з усією суворістю закону. Але ж не ціною свободи українських солдатів, які захищають свою батьківщину", - наголосив Аваков.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского
"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"
из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского
Теж саме звучало і з вуст його найближчих поплічників...
Вчерашняя информация. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно "нравятся" даты заключенных договоров.
Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.
4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.
"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.
Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".
Взять обязательство процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.
только аргументами и фактами...и юридически-талантливо...подготовить апелляцию...
и забросать жалобами на противоправные действия самого журналиста, наплевавшего на свою безопасность и категорический запрет посольства Италии... полезшего на активную передовую, со стороны (!!!) террористов...(зная о возможных рисках и последствиях...)
только следственный эксперимент на местности (!!!) чтобы понять возможность или не возможность именно Маркива убить итальянца, выцепив его из толпы таких же... любопытных