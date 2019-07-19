 Путін давно мав зрозуміти, що Медведчук неефективний, - Зеркаль

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня" у відповідь на запитання про політику Віктора Медведчука як комунікатора українських лідерів із президентом РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Я не можу розписуватися ні за попереднього президента, ні за нинішнього. На мою думку, Медведчук завжди переслідує лише один інтерес - свій. Наскільки це продовжує влаштовувати того ж таки Володимира Володимировича, не знаю. Мені здається, що вже можна було зрозуміти, що Медведчук не дуже ефективний. Є й інший момент, що стосується цього персонажа. З тією ідеологічною платформою, з якою він заходить у парламент, Медведчук уже не може бути комунікатором. Він є чистим продовженням російської політики в рамках українського публічного порядку. Медведчук не є нейтральним посередником: він представляє інтерес іншої держави в Україні. Отже, має бути інший комунікатор між Зеленським і Путіним", - заявила вона.
Що риги зуйня, що зеко-***** зуйня.
"И чего галдите, как на вокзале,
повторяя свой антирусский бред?
Безусловно, сбили. Но вам сказали:
доказательств, что это Россия, нет.Заявили вслух, ничего не спрятав.
Основной источник довольно крут,
и хоть это как бы спецслужбы Штатов,
иногда, представьте, они не врут.Там ведётся пристальный счёт потерям,
цэрэушный вывод имеет вес;
вообще, мы Штатам ни в чём не верим,
но про "Боинг" правда, про "Боинг" йес.И чего бы пресс-секретарь Обамы
против нашей власти ни ляпнул вдруг,
- знают все, что сроду, что никогда мы,
что не мы, не "Боинг", не наш, не "Бук".И хоть мы противны целому свету,
мы привыкли к жизни в такой среде.
Доказательств, что это Россия, нету.
Если нету в Штатах, то нет нигде.…А ещё мерзавцы клевещут ныне,
выполняя даллесовский завет,
что от нас стреляют по Украине.
Доказательств, что это Россия, нет.Аргументы зыбки, а факты утлы.
Мы желаем мира, на том стоим.
Это к нам, должно быть, прорвались укры
и палят предательски по своим.Это их прорыв, а пиндосы рады
городить враньё и смущать умы.
Говорят, что мы передали "Грады".
Не в Донецк, не "Грады", не им, не мы.Наш ответ доносится из-под санкций,
из-под гор вранья и волны клевет.
Отвечаем искренне, по-пацански:
доказательств, что это Россия, нет.Да и прежний "Боинг", что сбил Андропов,
ненавистный штатовцам искони,
вероятно, жертвою был укропов,
и Рейхстаг, небось, подожгли они.Опровергнув злобно шипящих змиев,
заявляем гневно, Фоменко вслед,
что и Жанна д'Арк - это тоже Киев.
Доказательств, что это Россия, нет.А Россия - космос, Победа, кадры,
Енисей, культура, добро, балет.
Остальное - это соседи как бы.
Доказательств, что это Россия, нет.…Предо мной чумное лежит пространство,
беспросветно, обло, стозевно, зло,
непристойно, мстительно и пристрастно
и зловонной тиною заросло.Голосит, бормочет, болит, недужит,
поливает "Градом", лелеет "Бук",
никому не верит, ни с кем не дружит,
ни за что сажает, не помнит букв.Тут Христос бессилен, а свят Иуда,
кровянист закат, упразднён рассвет.
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это Россия, нет".
ботаютмурчат ))))))))
А присутствие Медведчука для Путина не является обременительным.Для Путина "Минский процесс"-отвлекающий процесс,созданный специально с помощью кремлёвских евроблях,чтобы отвести Украину от опасного для РФ пути надавливания на страны-подписанты "Будапештского меморандума.Медведчук для путина и был и есть неефективным 9не он,Медведчук,а его симпатюля-супруга Оксана марченко получила в подарок от Путина большое перспективное нефтерождение...).
Он х#ло но не идиот, а идиоты вы.
В неділю казатимем "остаточне прощавай" підбарижникам.