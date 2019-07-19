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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Медведчук (452) Путін (10177) Зеркаль (173)

 Путін давно мав зрозуміти, що Медведчук неефективний, - Зеркаль

Віктор Медведчук не може бути ефективним комунікатором між президентами України та Росії, оскільки не є нейтральним посередником і завжди переслідує тільки власний інтерес.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня" у відповідь на запитання про політику Віктора Медведчука як комунікатора українських лідерів із президентом РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу розписуватися ні за попереднього президента, ні за нинішнього. На мою думку, Медведчук завжди переслідує лише один інтерес - свій. Наскільки це продовжує влаштовувати того ж таки Володимира Володимировича, не знаю. Мені здається, що вже можна було зрозуміти, що Медведчук не дуже ефективний. Є й інший момент, що стосується цього персонажа. З тією ідеологічною платформою, з якою він заходить у парламент, Медведчук уже не може бути комунікатором. Він є чистим продовженням російської політики в рамках українського публічного порядку. Медведчук не є нейтральним посередником: він представляє інтерес іншої держави в Україні. Отже, має бути інший комунікатор між Зеленським і Путіним", - заявила вона.

Також читайте: "Не впевнений в ефективності Медведчука як перемовника", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138463
 
   
 Топ коментарі
 
І ще оця, щоб підтримати добру традицію:

Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7583
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Так Путін це і зрозумів. Тому вийшов на Коломойського і був запущений проект "Слуга народа".
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І ще оця, щоб підтримати добру традицію:


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а ты чего кукарекаешь? хоть пол дня на Майдане был?хоть копейку армии дал? Шуфрич боец. а когда потянут к мусорному баку любое бздливое зеленое ничтожество, оно само и на коленях, и целовать ноги, и раздвинет булки.
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Що таке? Ригоанала шкода? Ай-яй-яй, ц-ц-ц.
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глядя на зеленую мразь, любой регионал на их фоне красавчик.
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Так Путін це і зрозумів. Тому вийшов на Коломойського і був запущений проект "Слуга народа".
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протестую!...нет зелененького вилкула!
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Напис ВЧАСНО розірвав на дрібненькі клаптики

Путін давно мав зрозуміти, що Медведчук неефективний, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7668
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Дмитрий Быков:
"И чего галдите, как на вокзале,
повторяя свой антирусский бред?
Безусловно, сбили. Но вам сказали:
доказательств, что это Россия, нет.Заявили вслух, ничего не спрятав.
Основной источник довольно крут,
и хоть это как бы спецслужбы Штатов,
иногда, представьте, они не врут.Там ведётся пристальный счёт потерям,
цэрэушный вывод имеет вес;
вообще, мы Штатам ни в чём не верим,
но про "Боинг" правда, про "Боинг" йес.И чего бы пресс-секретарь Обамы
против нашей власти ни ляпнул вдруг,
- знают все, что сроду, что никогда мы,
что не мы, не "Боинг", не наш, не "Бук".И хоть мы противны целому свету,
мы привыкли к жизни в такой среде.
Доказательств, что это Россия, нету.
Если нету в Штатах, то нет нигде.…А ещё мерзавцы клевещут ныне,
выполняя даллесовский завет,
что от нас стреляют по Украине.
Доказательств, что это Россия, нет.Аргументы зыбки, а факты утлы.
Мы желаем мира, на том стоим.
Это к нам, должно быть, прорвались укры
и палят предательски по своим.Это их прорыв, а пиндосы рады
городить враньё и смущать умы.
Говорят, что мы передали "Грады".
Не в Донецк, не "Грады", не им, не мы.Наш ответ доносится из-под санкций,
из-под гор вранья и волны клевет.
Отвечаем искренне, по-пацански:
доказательств, что это Россия, нет.Да и прежний "Боинг", что сбил Андропов,
ненавистный штатовцам искони,
вероятно, жертвою был укропов,
и Рейхстаг, небось, подожгли они.Опровергнув злобно шипящих змиев,
заявляем гневно, Фоменко вслед,
что и Жанна д'Арк - это тоже Киев.
Доказательств, что это Россия, нет.А Россия - космос, Победа, кадры,
Енисей, культура, добро, балет.
Остальное - это соседи как бы.
Доказательств, что это Россия, нет.…Предо мной чумное лежит пространство,
беспросветно, обло, стозевно, зло,
непристойно, мстительно и пристрастно
и зловонной тиною заросло.Голосит, бормочет, болит, недужит,
поливает "Градом", лелеет "Бук",
никому не верит, ни с кем не дружит,
ни за что сажает, не помнит букв.Тут Христос бессилен, а свят Иуда,
кровянист закат, упразднён рассвет.
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это Россия, нет".Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5800


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теперь будет! мелкие зеленые шавки будут к Виктору Владимировичу бегать на поклон, получать разрешения и инструкции. нежданчик для фиКалоМойского. на всякую кошерную #опу найдется ключик.
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Ну не может путло признать , что есть ещё одно ***** .
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ху#ло дибіл, сподіватись на логічну поведінку від нього марна справа.
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не поспоришь... а кто зеленский ... сегодня читаю новости на счет его предложений обмена... его кацапы чуть ли не открытым тексом на х . посылают .. называя все его предложения абсурдом... за поставки газа тоже как с лохом разговаривают он только с рыльца слюну молча утирает... лишь некоторые сдеражано указывают ему место.... «Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора «Нафтогазу» умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре»
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путін та не буде вірити своєму куму? тому особливо не надійтесь.і Зе припруть потрохи до комунікації з медвепутіним
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Медведчук "неэффективен", как "переговорщик", но "очень эффективен", как "подрывной элемент" "пятой колонны"... А это, для Путина - важнее...
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Зеркаль ты конченая дура, ты сама столько запорола против рашки шо то шо ты консерва кацапья уже даже без сомнений.
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мертвячук может быть "украинским политиком" только при таком ***********, как пэтя попрошенко. надеюсь ЗЕбеня его выпнет из Украины. очень надеюсь. вместе со всей его шоблой прихлебателей, типа ублюдочного рабиновича.
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А я б москалів зобразив би двома простими словами: ОЗЛОБЛЕНІ НЕВДАХИ! Озлоблені бо вбивають всіх без розбору, серед яких 95% своїх. А невдахи тому що все що вони роблять призводить до зменшення їх імперії. Жалюгидні створіння!
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а им и не нужен коммуникатор, они на одной фене ботают мурчат ))))))))
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Найдите политика, который не преследует собственный интерес, может Зеркаль? Ой как сомневаюсь...
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Да радоваться нужно,что такой урод,как чук,представляет интересы засрашки в Украине,хватило бы ума у ботокса найти какого нибудь нового Кушарева или подраскрутить хитруна Литвина,то парламентские выборы выйграли бы пропутинские шавки.Чука нужно просто контролировать и конфисковывать его денежные потоки,пусть эта мерзкая харя представляет интересы ботокса и засрашки,это только хорошо.
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вопросы Порошенкуь о Медведчуке наверняка зададутся следователями и предполагаемый ответ вероятно таки подтвердится.Что касается Зеленского,то здесь,видимо,просто ещё расклад сил у Зеленского Д ОВЫБОРОВ и сформирования нового правительства (и МИДа в том числе) слаб-уж сильны карты у сегодняшних кремлеботов Украины.То есть,это дело короткого времени.Куда важнее сейчас выкинуть из процесса более важного врага Украины-Леонида Кучмы.Вот тот точно представляет интересы только клан своего зятя,коллаборациониста-олигарха Пинчука с его бизнесом,связанным с РФ и партнёрами Путина.
А присутствие Медведчука для Путина не является обременительным.Для Путина "Минский процесс"-отвлекающий процесс,созданный специально с помощью кремлёвских евроблях,чтобы отвести Украину от опасного для РФ пути надавливания на страны-подписанты "Будапештского меморандума.Медведчук для путина и был и есть неефективным 9не он,Медведчук,а его симпатюля-супруга Оксана марченко получила в подарок от Путина большое перспективное нефтерождение...).
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Вы там у себя в МЗС так и не поняли в какую игру играет Путин и какова при этом роль Медведчука. У нас всегда дипломаты были тупые, но во времена Климкина превзошли все рамки дебилизма, вдруг решили, что они умнее x#ла Путина, а Путин будет им подыгрывать.
Он х#ло но не идиот, а идиоты вы.
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Нам би свого часу такого x#ла в президенти...........
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Хлопці, щось ви так агресивно вимагаєте дати звіздюлей Медведчуку але з місця не зрушили. Особливо порохня, як найголосніші серед поцріотів. Якось треба тяготіти до послідовності- сказав "А", кажи вже і "Б". Рвеш тут рубаху то, підіть вже та дайте йому звіздюлєй.
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Насправді ***** пофіг, який там перемовник Медведчук. Йому головне аби він зміг конденсувати навколо себе якомога більше прихильників ***** серед українських чиновників. Насправді ***** пофіг, який там в Україні прапор і гімн доки українські чиновники притримуються курсу кремлядської політики і дають працбвати кацапському бізнесу та банкам в Україні. Тут немає ніякої особливої політики, все заточено тілки під отримання стабільних прибутків з України. Всі оці танці, як то війна, політика, кримінал, корупція... тільки для того аби керівництво країни не чіпало кацапський бізнес і відганяло будь який інший. Думаєте здирницькі побори на бляхи мали за мету покращити економіку України? Хрін вам, захистити ринок кацапського лайна. І так у всьому, війна взагалі не заважає кацапам розвивати свій бізнес в Україні, але потрібно прибрати загрозу.
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Зате жителі України в повній мірі зрозуміли неефективність та злочинну натуру маріонеточного режиму кровавого бариги.
В неділю казатимем "остаточне прощавай" підбарижникам.
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