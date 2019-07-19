 Путін давно мав зрозуміти, що Медведчук неефективний, - Зеркаль

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня" у відповідь на запитання про політику Віктора Медведчука як комунікатора українських лідерів із президентом РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу розписуватися ні за попереднього президента, ні за нинішнього. На мою думку, Медведчук завжди переслідує лише один інтерес - свій. Наскільки це продовжує влаштовувати того ж таки Володимира Володимировича, не знаю. Мені здається, що вже можна було зрозуміти, що Медведчук не дуже ефективний. Є й інший момент, що стосується цього персонажа. З тією ідеологічною платформою, з якою він заходить у парламент, Медведчук уже не може бути комунікатором. Він є чистим продовженням російської політики в рамках українського публічного порядку. Медведчук не є нейтральним посередником: він представляє інтерес іншої держави в Україні. Отже, має бути інший комунікатор між Зеленським і Путіним", - заявила вона.

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