 Ринкові ціни і профіцит виробництва електроенергії приведуть до зниження вартості електроенергії, - Волинець

Таку думку висловив глава Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, виступаючи на круглому столі "Нова модель ринку електроенергії. Виклики для промисловості" 18 липня, повідомляє УНІАН.

"Ми маємо величезні надлишкові генеруючі потужності. Ми можемо мати і маємо профіцит виробництва електроенергії. Саме ринкові відносини і конкуренція та профіцит потужності мають дати можливість для зниження ціни на електроенергію", - наголосив Михайло Волинець. На його думку, сьогодні настав час створити ринкові відносини в енергетичній сфері, відкривши ринок електричної енергії, де сьогодні ціни нижчі, ніж у Євросоюзі.

"Ми зараз маємо шукати резерви і наші можливості. Наприклад, тут прозвучало, що ціни на електроенергію в Україні вищі, ніж у Європі. Це не так. Насправді, ціни нижчі, ніж у Європі. Я б хотів відзначити можливості експорту електроенергії з України в Європу, адже в нас профіцит, у нас є можливості та великі потужності. Промислові підприємства могли б продавати надлишки електроенергії, що дозволить зменшити ціну на електроенергію", - зазначив Михайло Волинець.

Як раніше повідомлялося, 1 липня в Україні було запущено новий ринок електроенергії, який працює на сучасній конкурентній європейській моделі. За підсумками торгів у липні директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов повідомив, що ціна на ринку "на добу вперед" впала на 30%, що свідчить про високу конкуренцію на новому ринку.