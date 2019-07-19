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 Економіка, Суспільство
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 Ринкові ціни і профіцит виробництва електроенергії приведуть до зниження вартості електроенергії, - Волинець

Профіцит виробництва електроенергії в Україні дозволяє здійснювати її експорт, а також надає можливості для зниження цін на електроенергію для промисловості.

Таку думку висловив глава Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, виступаючи на круглому столі "Нова модель ринку електроенергії. Виклики для промисловості" 18 липня, повідомляє УНІАН.

"Ми маємо величезні надлишкові генеруючі потужності. Ми можемо мати і маємо профіцит виробництва електроенергії. Саме ринкові відносини і конкуренція та профіцит потужності мають дати можливість для зниження ціни на електроенергію", - наголосив Михайло Волинець. На його думку, сьогодні настав час створити ринкові відносини в енергетичній сфері, відкривши ринок електричної енергії, де сьогодні ціни нижчі, ніж у Євросоюзі.

"Ми зараз маємо шукати резерви і наші можливості. Наприклад, тут прозвучало, що ціни на електроенергію в Україні вищі, ніж у Європі. Це не так. Насправді, ціни нижчі, ніж у Європі. Я б хотів відзначити можливості експорту електроенергії з України в Європу, адже в нас профіцит, у нас є можливості та великі потужності. Промислові підприємства могли б продавати надлишки електроенергії, що дозволить зменшити ціну на електроенергію", - зазначив Михайло Волинець.

Як раніше повідомлялося, 1 липня в Україні було запущено новий ринок електроенергії, який працює на сучасній конкурентній європейській моделі. За підсумками торгів у липні директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов повідомив, що ціна на ринку "на добу вперед" впала на 30%, що свідчить про високу конкуренцію на новому ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138462
 
   
 Топ коментарі
 
О каком рынке они блеют. У нас нет рынка энергоносителей от слова совсем. У нас монополия на них.
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Это недопустимо! Ахметов без штанов останется)
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Ну во первых у нас нет рынка у нас МОНОПОЛИЯ
Во вторых по факту ваш рынок который ввели привел к повышению тарифов, для бизнеса! что сделал бизнес думаю объяснять не надо!! А монополисты никогда цены не снижают, просто потому что им это не нать они же монополисты!!
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О каком рынке они блеют. У нас нет рынка энергоносителей от слова совсем. У нас монополия на них.
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точно так же который год профицит производства зерновых и их экспорт позволяет снизить цены на хлеб внутри Украины...
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Да и рыночные цены на газ ухх как вниз поперли с 2014.
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ага, хліб уже як при брєжньові - по шіснацять
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Это недопустимо! Ахметов без штанов останется)
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Каким боком цена на электроэнергию в Европе к Украине ? Не надо делать вид , что в Украине живут бараны .
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пріЗЄдєнські вибари показали шо тут 99% поголов'я - вівці
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а при пеці такого не було а то путэн нападе Рыночные цены и профицит производства электроэнергии приведут к снижению стоимости электроэнергии, - Волынец - Цензор.НЕТ 6909 набагато краще дерибанити лохів разом з рахметовим прикриваючись патріотичними гаслами
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Ну во первых у нас нет рынка у нас МОНОПОЛИЯ
Во вторых по факту ваш рынок который ввели привел к повышению тарифов, для бизнеса! что сделал бизнес думаю объяснять не надо!! А монополисты никогда цены не снижают, просто потому что им это не нать они же монополисты!!
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Так зачем импортируете электрику?
Вообще бредятина полная
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Проблема в тому що, світ починає боротися з глобальним забрудненням атмосфери.
Група великих інвесторів, які керують капіталами в обсязі понад 34 трильйони доларів, до лідерів 20-ти найбільших економік світу з вимогою негайно вжити заходів для боротьби зі зміною клімату.
Лист підписаний 477 інвесторами, що представляють майже половину світового інвестиційного капіталу із зверненням про «невідкладність рішучих дій» в боротьбі з наслідками зміни клімату.

Урядам рекомендується строго дотримуватися поставлених цілей в рамках Паризького угоди до 2020 року, припинити субсидування добування вугілля та іншого палива з метою виробництва електроенергії і поліпшити фінансову звітність, пов'язану зі зміною клімату.Джерело
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елєктрічєство для поголов'я стає недоступним. Переходимо на каганці, свічки, лучіни
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а в прошлій статті про електроринок писали шо цени нєізбєжно вирастут
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаРинкові ціни і профіцит виробництва електроенергії приведуть до зниження вартості електроенергії, - Волинець
 
 
 
 
 
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