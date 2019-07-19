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Все про:НАБУ (2023) Антикорупційна прокуратура (927) Роттердам+ (13)

 НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+"

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній (у Києві), задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+".

Про це повідомляє НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+", яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ", - повідомляє НАБУ.

Справу попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Зазначається, що розслідування особливостей впровадження та функціонування "Роттердам+" НАБУ здійснює з березня 2017 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує Раді схвалити нову формулу розрахунку ціни електроенергії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138460
 
   
 Топ коментарі
 
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не радуйтесь... Обычная предвыборная показуха, что бы Зе масса возрадовалась и снова проголосовала за партию клоуна...
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100% спектакль для зе дебилов. Свинарчуки сидят? С бронежилетами обоср#лись, с новыми лицами еще больше, полный провал в управлении государством.Надо зе дебилам по ТВ ящику мозг взбодрить.
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- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии ] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно, подитожил великий комбинатор (с)
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ПОКАЗУХА и ПИАР ВМЕСТЕ С ШОБЛОЙ ПОРОШЕНКО НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1083 УЖЕ В ПРОШЛОМ!!!
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Не кажи ГОП. Зеленая показуха только начинается, потому что успехов никаких, одни просеры. Надо отвлечь избирателя
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теперь началась ПОКАЗУХА и ПИАР для шоблы Бени и Зели)
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а ще:
зниження тарифів
збільшення соцвиплат
збільшення зарплатні
повернення Криму та Донбасу
ув'язнення олігархів
атнять і падєліть
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да, все то, шо твой хозяин мальдивский так и не сделал
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Так ведь нету уже ротердама+, зеленский же отменил, или как?
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відмінили, але тарифи, якогось хєра, не знизилися..... таке враження, що тільки назву відмінили
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их снизили. меткомбинатам коломойского. а остальные за это должны платить.
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формулу - отменили, а партнеры твоего хазяина Парашенко - остались



вот ими и занимаются.




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ну как сказать отменил, он хотел оставить, но не дали.
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ну наконец то тема отдушина для зебобиков. а то они уже заманались отгавкиваться в темах шифера
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а тебе есть куда бежать, стремный гомик?
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Почему не куда, есть - Россия примет, они своих не бросают.
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Пока Луценко у власти,все будут мешать и тормозить следствие.
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Ну поставит новая рада нового генпрокурора. Ты думаеш что-то изменится?-
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А вот и посмотрим,самому интерестно.Дело то при желании убойное..
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а как ГПУ может влиять на работу НАБУ? не смешите. Просто Сытник тож не сильно стремиться кого-то посадить и побороть коррупцию. а история с оборонкой показала, что он радостно ее готов крышевать, главное откат побольше
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надо же , а при петрушке только друг другу прослушку по кабинетам распихивали ...неужели работать таки начнут
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Вообще нет. Они слишком тупые, чтобы представлять какуе-то угрозу. А на шоу мы не сильно реагируем, то на вас расчитано.
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👏 Притому яка конкуренція! На один офіс - НАБУ, САП, напевне, й ДБР. Невже ми дожили до тих часів, коли на одного злочинця приходиться по декілька контор правоохоронців? Крім злочинності кінець?
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ні.їмо рошенки і з зе білів приколюємся НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1923 їх так вміло перед виборами разводят ,как котят, зате опісля нагнуть раком
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А з чого б це нервувати НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3277 ? ПреЗЕдент вже всіх пересаджав, Раду розпустив, зарплату підняв, війну закінчив...І схоже це у тебе зелений пердак рве бо всі у кого є мізки розуміють, що то все цирк та не більше - шоу для зелохторату, а то рейтенги падають перед виборами!
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Да они уже новые работы подыскивают, порохобото фермы после выборов закроют и пойдут они снова грузчиками, мойщиками и т.д. Думаю на последок Петя их еще и киданет оставив без последней зарплаты за проделанную "работу" ))
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так ротердам плюс то не карупція, сам Зе про то шуткував вони так стараються на пєцю хош шось найти, шо готові навіть ахметці нерви попсувати

У команді Володимира Зеленськогохочуть звільнити Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
Про це theБабель стало відомо зі своїх джерел у ГПУ.
За даними медіа, Матіоса просили написати заяву на відставку, але він відмовився. Також голова Офісу Зеленського Андрій Богдан просив міністра оборони Степана Полтораказвільнити Матіоса з посади, але він також відмовився..
"Полторак не хоче. Але сказав Луценкові, що до смерті з президентом воювати не буде", - зазначило джерело.
theБабель додає, що з Матіосом та Полтораком говорили вже після виклику речниці Зеленського Юлії Мендель на допит у ГПУ.https://gazeta.ua/articles/politics/_u-zelenskogo-hochut-zvilniti-matiosa-zmi/916558
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Полторак написал заяву на увольнение, ему как-то пофиг. Пускай ставленик зекоМанды занимается этой х*рней.
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Що ж це коється... На сивочолого гетьмана напирають з відусюд... Не інакше, як агенти Кримля!)
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если твой сосед Крузиком въе@ется в твою задрипанную Таврию, тебе на душе конечно будет приятно, но когда нужно будет одалживать деньги на ремонт, не весело. в понедельник цирковое представление закончится, а в твоем кармане как было пусто, так и будет. судьба такая-лох.
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запасся рошенками и смотрю на шоу для зебилов!
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запасайся лучше тушенкой и макаронами, а еще лучше (если есть такая возможность) "запасным аэродромом" где нибудь за границей.... Есть подозрение, что скоро в Украине жить станет невыносимо....
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Смешной цирк от зели . Народ , в понедельник они будут лобызать друг другу дёсна . Ну почему нашим людям нравится 28 лет бороться с граблями ?
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В понедельник всё это прекратится ,, жизнь потечёт в своём привычном русле . Эти " обыски" , в аккурат за день до выборов , - последний " козырь" зебилов , в надежде максимально мобилизовать свой лохторат . НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8551 .
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С этой же целью рассчитан , на радикальную часть избирателя , и этот вброс . И пофиг что Зеля заявляет на каждом углу что " нуно перестать стрелять ". НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5646 .

Президент України Володимир Зеленський може віддати армії наказ піти у наступ на Донбасі.
Про це заявив радник глави держави Микита Потураєв в інтерв'ю "Цензор", відео якого розміщено на YouTube.
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ты смотри, сегодня, за два дня до выборов, прям как прорвало - обыски на Богдане и в спортивном клубе 5 элемент, теперь еще вот тут. Зебобики аж из труселей выскакивают от приступов счастья а на самом то деле Вальдемар и его "новые лица" просто себе рейтинг пытаются таким образом приподнять...
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Давно пора взять за жабры порошенковских упырей.
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Только почему же Сытник за ДВА года так и не нашел никакой коррупционной составляющей в Роттердам+, что и вынужден был признать?
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Смеялись над Зелей,что он играет членом на рояле,эта была разминка,теперь он своим натренированным членом будет стучать по лбам потроха и его воров-шестерок,такой президент нам нужен!
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Так и сейчас смеются, глядя на этот цирк за день до выборов! Уж слишком явная предвыборная дрискотня. Фууу!
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своим натренированым членом он будет кормить вас ЗЕбилов
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дорогие шоколадники а ведь это уже начало а там и прокурор его буде и судьи как всегда власти песни поёт .как мне вас не жалко
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що це за вислів «компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"»??? Як може реалізовуватися обмеження ціни вугілля, що надходить на ТЕС???
Адміни, напевне не розібрались в термінології... Що куди прикріше - а прокурори взагалі тлумаки, якщо таку фігню змоорозили...
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ну, а зебілам, які тут напостячили фіг зна що - взагалі нема як дивуватися. Зебіли ж...
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Спектакль для быдломассы продолжается. Быдломасса хавает.
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розслідування особливостей впровадження та функціонування "Роттердам+" НАБУ здійснює з березня 2017 року - надо же!
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щас скажут что прошли сроки расследования уголовного дела и закроют его)))
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при Пете никаких обысков не было. бо Сытник в Козин любил ночью приезжать. А щас хозяин банковой сменился и надо ж как-то ему показать, что он теперь его преданный пес
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што!!! шыкаладная ризня - свиновальевая хатынь!
низабудим нипрастим! посягательство на мыролюбный сиваш++! правильно соевые?
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Зеленые пришли отнять и поделить, потому как работать не умеют и не хотят, а жить за что-то надо.
Но как же это выглядит неприкрыто мерзко за день до выборов. Не выдержали, прорвало
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Думаю стране скоро назовут Именем Украины имена этих добрых дядь которые так заботились о наших карманах!!!! НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3825
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При съёмках этой рекламной муйни не пострадает ни один коррупционер. Разве что с петей будет бодаться . Но это уже личная мстительная мелочность.
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Дубинский

Почему обыскивают Порошенко кстати, из-за обысков уже начали верещать про "політичний тиск", "путін напав" та "реванш" бізнес партнерів Порошенко?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=r2r4r2Xbecs
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Семен Семенченко
Ну можуть вони підняти настрій, коли сильно захочуть! НАБУ проводить обшуки в компанії ICU у справі "Роттердам плюс". ICU належить "банкіру Порошенка" Пасенюку, колишній голові Нацбанку Гонтаревій (що втекла в Лондон), Демчишину, що був міністром Порошенка . Там же працював Дмитро Вовк, якого Порошенко потім поставив на Комісію, що фактично і ввела "Роттердам плюс". Сенс дуже простий. Порошенко надав Ахметову право ввести Роттердам. Всі платежі за електроенергію, яку виробляли Ахметовські ТЕС, йшли на закупівлю вугілля на окупованих територіях. Вугілля брали по 25-50 доларів за тонну, а у вартість електроенергії закладали ціну вугілля 100-105$ за тонну (з доставкою з біржі Роттердама). Все пояснювалося "енергонезалежністю від агресора". На цьому Ахметов і ДТЕК отримували надприбутки. Ось ця ICU (в інтересах Порошенка) скуповувала єврооблігації кампанії Ахметова (вони через Роттердам плюс шалено росли в ціні). У підсумку: на "Роттердамі" отримали профіт понад 20 мільярдів гривень. Порошенко збагатився, російські найманці отримали гроші на навчання своїх дітей в Україні і на будівництво елітних будинків, ну і, звичайно, закупили ********** і амуніцію, щоб краще вбивати українських воїнів. Народ попав на тарифи і фінансування окупантів зі своєї кишені. Коли я починав Блокаду торгівлі на крові тієї морозної січневої ночі 2017 року, я вірив, що ми рано чи пізно доживемо до цих обшуків. Коли мене заливали лайном з телеканалу Ахметова "Україна", я вірив, що вони можуть вбити довіру до мене, але не зможуть заткнути правду. Дочекалися! Тепер головне, щоб вся наволоч сіла, а гроші повернули людям!

P.S. Репост будь ласка!


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Семен Семенченко

НАБУ по одній зі справ про розкрадання в оборонцi зараз приїхали обшукувати спортклуб Порошенка «П'ятий елемент». Там їх зустріли ті ж петюшки, які приходили захоплювати приміщення ДБР пару днів назад. Але найцікавіше було далі. В деякі приміщення їх взагалі не пустили, пояснивши що там не клуб Порошенка а ... почесне консульство Сейшельських островів. Почесним консулом цих островів був Свинарчук. І начебто ще залишається. В мене немає питань до Порошенка. Його місце в тюрмі. У мене питання до мільйонів людей, які всі ці роки не хотіли бачити, хто керує нашою країною під час війни. І які і зараз збираються виписати Порошенку "путівку в життя" до нового парламенту. Але всі ці питання - риторичні. І це сумно. I дуже ганебно...
Адже два Майдани, війна, волонтерський і добровольчий рух... як ви докотилися до ТАКОГО, люди?
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