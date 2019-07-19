 НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+"

Про це повідомляє НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+", яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ", - повідомляє НАБУ.
Справу попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Зазначається, що розслідування особливостей впровадження та функціонування "Роттердам+" НАБУ здійснює з березня 2017 року.
Хотелось бы и положительных результатов от той активности
зниження тарифів
збільшення соцвиплат
збільшення зарплатні
повернення Криму та Донбасу
ув'язнення олігархів
атнять і падєліть
твій хазяїн кацапський насипе
ги
вот ими и занимаются.
У команді Володимира Зеленськогохочуть звільнити Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
Про це theБабель стало відомо зі своїх джерел у ГПУ.
За даними медіа, Матіоса просили написати заяву на відставку, але він відмовився. Також голова Офісу Зеленського Андрій Богдан просив міністра оборони Степана Полтораказвільнити Матіоса з посади, але він також відмовився..
"Полторак не хоче. Але сказав Луценкові, що до смерті з президентом воювати не буде", - зазначило джерело.
theБабель додає, що з Матіосом та Полтораком говорили вже після виклику речниці Зеленського Юлії Мендель на допит у ГПУ.https://gazeta.ua/articles/politics/_u-zelenskogo-hochut-zvilniti-matiosa-zmi/916558
Президент України Володимир Зеленський може віддати армії наказ піти у наступ на Донбасі.
Про це заявив радник глави держави Микита Потураєв в інтерв'ю "Цензор", відео якого розміщено на YouTube.
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Адміни, напевне не розібрались в термінології... Що куди прикріше - а прокурори взагалі тлумаки, якщо таку фігню змоорозили...
низабудим нипрастим! посягательство на мыролюбный сиваш++! правильно соевые?
Но как же это выглядит неприкрыто мерзко за день до выборов. Не выдержали, прорвало
Почему обыскивают Порошенко кстати, из-за обысков уже начали верещать про "політичний тиск", "путін напав" та "реванш" бізнес партнерів Порошенко?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=r2r4r2Xbecs
Ну можуть вони підняти настрій, коли сильно захочуть! НАБУ проводить обшуки в компанії ICU у справі "Роттердам плюс". ICU належить "банкіру Порошенка" Пасенюку, колишній голові Нацбанку Гонтаревій (що втекла в Лондон), Демчишину, що був міністром Порошенка . Там же працював Дмитро Вовк, якого Порошенко потім поставив на Комісію, що фактично і ввела "Роттердам плюс". Сенс дуже простий. Порошенко надав Ахметову право ввести Роттердам. Всі платежі за електроенергію, яку виробляли Ахметовські ТЕС, йшли на закупівлю вугілля на окупованих територіях. Вугілля брали по 25-50 доларів за тонну, а у вартість електроенергії закладали ціну вугілля 100-105$ за тонну (з доставкою з біржі Роттердама). Все пояснювалося "енергонезалежністю від агресора". На цьому Ахметов і ДТЕК отримували надприбутки. Ось ця ICU (в інтересах Порошенка) скуповувала єврооблігації кампанії Ахметова (вони через Роттердам плюс шалено росли в ціні). У підсумку: на "Роттердамі" отримали профіт понад 20 мільярдів гривень. Порошенко збагатився, російські найманці отримали гроші на навчання своїх дітей в Україні і на будівництво елітних будинків, ну і, звичайно, закупили ********** і амуніцію, щоб краще вбивати українських воїнів. Народ попав на тарифи і фінансування окупантів зі своєї кишені. Коли я починав Блокаду торгівлі на крові тієї морозної січневої ночі 2017 року, я вірив, що ми рано чи пізно доживемо до цих обшуків. Коли мене заливали лайном з телеканалу Ахметова "Україна", я вірив, що вони можуть вбити довіру до мене, але не зможуть заткнути правду. Дочекалися! Тепер головне, щоб вся наволоч сіла, а гроші повернули людям!
P.S. Репост будь ласка!
НАБУ по одній зі справ про розкрадання в оборонцi зараз приїхали обшукувати спортклуб Порошенка «П'ятий елемент». Там їх зустріли ті ж петюшки, які приходили захоплювати приміщення ДБР пару днів назад. Але найцікавіше було далі. В деякі приміщення їх взагалі не пустили, пояснивши що там не клуб Порошенка а ... почесне консульство Сейшельських островів. Почесним консулом цих островів був Свинарчук. І начебто ще залишається. В мене немає питань до Порошенка. Його місце в тюрмі. У мене питання до мільйонів людей, які всі ці роки не хотіли бачити, хто керує нашою країною під час війни. І які і зараз збираються виписати Порошенку "путівку в життя" до нового парламенту. Але всі ці питання - риторичні. І це сумно. I дуже ганебно...
Адже два Майдани, війна, волонтерський і добровольчий рух... як ви докотилися до ТАКОГО, люди?