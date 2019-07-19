 НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+"

Про це повідомляє НАБУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+", яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ", - повідомляє НАБУ.

Справу попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Зазначається, що розслідування особливостей впровадження та функціонування "Роттердам+" НАБУ здійснює з березня 2017 року.

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