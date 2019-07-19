 У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи питання заборони на в'їзд в Україну російським артистам, які підтримали агресію РФ проти України, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що у "Кварталу" в 2015 році була ідея проведення телемосту разом з Іваном Ургантом: "Так, була справа. Така ідея творчих людей. Ми знали, що це спрацює на користь. Знати ми точно не могли, але було таке відчуття. Тоді саме зірок закидали яйцями, Зеленського переслідували. У той час серіал ще не був заборонений. Було гоніння на Лорак... Хоча зрозуміло, що вона робила помилки. Я не захищаю. Вона справді зробила дуже багато дурниць, але я не підтримую переслідування артистів. Таких як Пореченков або Охлобистін - так, воно і зрозуміло, точно потрібно переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей...".
Відповідаючи на уточнювальне запитання, кого такого нормального переслідують в Україні, Шефір сказав: "Хоча б Добронравова, якого я знаю особисто. Правильно. Взагалі, "Свати" - гідний продукт. У нас немає причин його соромитися. Знаєте, чому серіал був такий популярний? Всі сюжети з життя. Все це відбувалося в наших сім'ях... Ну, так – у моїй, у Володі. Ось ця напруженість між батьками дружини і чоловіка, боротьба за дитину. Коли, наприклад, ти думаєш кому першим з них дитину завезти, щоб не було ревнощів".
Коментуючи поїздки Федора Добронравова в окупований Крим, він зазначив: "Дуже багато людей їздили в Крим. Але він мені розповідав, як його спровокували. Якісь журналісти підходили з питанням: "Як ви там? Крим - це Україна?". Уявіть, що ви зустрілися зі знайомим, припустімо, в ресторані, ведете світську розмову, спокійно собі відпочиваєте, а тут до вас хтось підходить з формулюванням: "О, ти ж актор-пародист, а ну, давай, пожартуй!". До того ж не важливо яке питання ставиться, але сама подача, підхід, це дратує, вибиває з колії. У нас не тільки гібридна війна, а якесь гібридне відчуття прав людини. Дуже багато людей, які туди поїхали, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно. Якщо у нас триває війна, то як же українці туди їздять? Ми зараз говоримо не про закон, а про інші меседжі. Так, я вважаю, що припиняти спілкування нормальних людей між собою не можна".
Відповідаючи але запитання про можливе скасування заборони на в'їзд в Україну російським артистам, Шефір заявив: "Це питання поки не порушувалося. Особисто я негативно ставлюся до культурних заборон, тому що в такий спосіб ми нічого не доб'ємося. Я не думаю, що всі люди на території Росії ненормальні ватники. Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких треба інформаційно впливати. Це не означає, що ми не маємо доводити їм, що у нас більш вільна і демократична країна, тому що вони наші сусіди, нам з ними далі жити. Ми нікуди на карті від них не подінемося, як би не хотіли".
Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг ... Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал ... Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть зачислен в этот список. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей России,
- сказал тогда Добронравов.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Мы не сможем вернуть Донбасс, если будем заставлять его говорить на украинском - Шефир
Там проблемно с эти делом.
народ в Украине расслабился
Україну врятує тільки здоровий націоналізм.
Смотрите: Глава штаба Путина: Интернет - это помойка, которая находится в руках госдепа США. + ВИДЕО.
В результате сначала завязалась словесная перепалка, в ходе которой россияне сыпали давно известным набором пропагандистских штампов - "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". В конце концов, пьяный русский актер Федор Добронравов (актер, который снимался в одном дурацком сериале про алкоголиков "Сваты") набросился на мужа Валентины Бардаковой - Геннадия. На помощь ему бросились и остальные русские. Завязалась драка. Геннадия пьяные русские повалили на землю и стали избивать ногами. А Валентине Бардаковой, которая бросилась на защиту мужа, поставили несколько синяков и сломали палец на руке.
Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя вопрос запрета на въезд в Украину российским артистам, поддержавшим агрессию РФ против Украины.
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1. Не знание законов не освобождают от ответственности.
2. Крым оккупирован РФ
3. Пореченков случайно из пулемёта стрелял по ВСУ. Он похоже тоже не знал, что в Украина суверенное государство, что у Украины есть свое законодательство и судя по всему он думал, что ДНР как и терририя Крыма принадлежит РФ.
конь в пальто)))
ех бандерівці, бандерівці...стільки ж добра могли один вистрілом тоді зробити для України...
Хотя у лошадей она большая(голова, а не ум)
Та що там про сумне, давай хоч "митців" заборонимо. Тільки тоді вже давай і шансон в автобусах забороніть, ато якось не послідовно.
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Нє, ну, понятно, що тут купа дебілів, яких ми характеризуємо як дебілів... Але цей зебіл - явно ольгінський, з методичкою.
Очень интересно бы достать запись разговоров когда вся эта контора вечером бухает и базарит "за жисть". Если оно не стесняется такие высеры в эфир выдавать, то что же происходит за камерами/микрофонами?
оно ЗЕбил
Лорак поехала развлекать страну-агрессор перестав быть солидарной со своим народом который противостоит российской оккупации,парламент Украины официально признал Россию страной-агрессором,а Лорак как Лобода,Козловский,Повалий,Моисеенко,Данилец(КРОЛИКИ) и др. нарушают моральные принципы своей страны,они ведь,эти шлюхи,считают себя гражданами Украины и при этом одобряют аннексию украинских территорий и убийства россиянами-ихтамнетами украинцев на украинской территории как раньше грузин на территории Грузии,молдован в Молдове,чеченцев в Чечне и т.д.!!!
Как вообще подобные моральные нормы уживаются в голове евреев,НЕ УКРАИНЦЕВ, т.к. Шафир и ЗЁ которых подавляющее большинство в партии "СЛУГА НАРОДА" ????
А-НУ попробовала бы во время ВОВ Клавдия Шульженко поехать петь в гитлеровскую Германию,в Рейстаг простым немцам,чтобы с ней сделали по приезду в СССР НКВД и Сталин-Берия??? ДА РАССТРЕЛЯЛИ БЫ НАХЕР прямо на трапе самолёта,А ТЫ ВТИРАЕШЬ НАМ ОТКРОВЕННУЮ ДИЧЬ,просто у вас ЗЕ-ребята работающий медиа-бизнес на России вот вы и крутитесь как настоящие иудеи "И ВАШИМ И НАШИМ" как банальные Лорак с Повалий,вы не украинцы и на Украину вам очевидно наплевать !!!
уррряяя,ждите в гости газманова путинского соловья)а,заодно и охлобыстина с пореченковым,а там и янек с колей азировым подтянуться)
вот и всё ,что нужно знать о всей этой ze-шобле
ЗІ: Пореченков вчинив кримінальний злочин - стріляв. Але - він один такий. Ну, скажімо так: поодинокий випадок кримінального злочину.
Мало того що вона прибула у свій час в Україну з тим щоби знищувати патріотів поім осіла тут, наплодила таких самих нащадків і пропихає їх у владу.
Прекрасний сюжет для шпигунського фільму "Шлях резидента"
Скільки їх з нацменшини нащадків тих хто стріляв у спини в заградзагонах осіло в Україні,і менталітет їх мало чим змінився.
Нацменшина з українським менталітетом була спалена у Треплінці,або розстріляна німцями.
Мало того що вона прибула у свій час в Україну з тим щоби знищувати патріотів поім осіла тут, наплодила таких самих нащадків і пропихає їх у владу.
Прекрасний сюжет для шпигунського фільму "Шлях резидента"
Скільки їх з нацменшини нащадків тих хто стріляв у спини в заградзагонах осіло в Україні,і менталітет їх мало чим змінився.
Нацменшина з українським менталітетом була спалена у Треплінці,або розстріляна німцями.
оказывается у оккупантов есть права человека, а у тех кого они убивают нет
Хоча до кого це я?, малороси грьобані..
запрошуйте європейських зірок.
Та тому дурники, що вас видно, а інших не так.
Предлагаю прореагировать так, чтобы эта мразь ватой в туалет ходила по-большому!