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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2157) Крим (7185) Лорак (15) нон грата (78) Росія (18979) Добронравов (6) Шефір_Сергій (10)

 У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам

Багато людей, які поїхали до окупованого Криму, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи питання заборони на в'їзд в Україну російським артистам, які підтримали агресію РФ проти України, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у "Кварталу" в 2015 році була ідея проведення телемосту разом з Іваном Ургантом: "Так, була справа. Така ідея творчих людей. Ми знали, що це спрацює на користь. Знати ми точно не могли, але було таке відчуття. Тоді саме зірок закидали яйцями, Зеленського переслідували. У той час серіал ще не був заборонений. Було гоніння на Лорак... Хоча зрозуміло, що вона робила помилки. Я не захищаю. Вона справді зробила дуже багато дурниць, але я не підтримую переслідування артистів. Таких як Пореченков або Охлобистін - так, воно і зрозуміло, точно потрібно переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей...".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, кого такого нормального переслідують в Україні, Шефір сказав: "Хоча б Добронравова, якого я знаю особисто. Правильно. Взагалі, "Свати" - гідний продукт. У нас немає причин його соромитися. Знаєте, чому серіал був такий популярний? Всі сюжети з життя. Все це відбувалося в наших сім'ях... Ну, так – у моїй, у Володі. Ось ця напруженість між батьками дружини і чоловіка, боротьба за дитину. Коли, наприклад, ти думаєш кому першим з них дитину завезти, щоб не було ревнощів".

Читайте: У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір

Коментуючи поїздки Федора Добронравова в окупований Крим, він зазначив: "Дуже багато людей їздили в Крим. Але він мені розповідав, як його спровокували. Якісь журналісти підходили з питанням: "Як ви там? Крим - це Україна?". Уявіть, що ви зустрілися зі знайомим, припустімо, в ресторані, ведете світську розмову, спокійно собі відпочиваєте, а тут до вас хтось підходить з формулюванням: "О, ти ж актор-пародист, а ну, давай, пожартуй!". До того ж не важливо яке питання ставиться, але сама подача, підхід, це дратує, вибиває з колії. У нас не тільки гібридна війна, а якесь гібридне відчуття прав людини. Дуже багато людей, які туди поїхали, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно. Якщо у нас триває війна, то як же українці туди їздять? Ми зараз говоримо не про закон, а про інші меседжі. Так, я вважаю, що припиняти спілкування нормальних людей між собою не можна".

Відповідаючи але запитання про можливе скасування заборони на в'їзд в Україну російським артистам, Шефір заявив: "Це питання поки не порушувалося. Особисто я негативно ставлюся до культурних заборон, тому що в такий спосіб ми нічого не доб'ємося. Я не думаю, що всі люди на території Росії ненормальні ватники. Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких треба інформаційно впливати. Це не означає, що ми не маємо доводити їм, що у нас більш вільна і демократична країна, тому що вони наші сусіди, нам з ними далі жити. Ми нікуди на карті від них не подінемося, як би не хотіли".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138459
 
   
 Топ коментарі
 
Шефир сам гребанный гибрид слуги расейско-еврейского народов...
Впрочем как и вся Зе-команда...
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это хорошо, ********* уже с пулемета начинают стрелять себе в ногу... и все выше и выше... Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 2184
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Скот добронравов не просто посетил Крым...он еще утверждает что Крым это паРаша....

Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг ... Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал ... Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть зачислен в этот список. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей России,
- сказал тогда Добронравов.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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"Ето демократия и свобода слова. Не гоните на нашего друга и бизнес-партнера" - зеШефир.
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Про права человека мог бы заботится в серой зоне....
Там проблемно с эти делом.
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мышебратья, адиннарот, давайте прильнем к телемосту... полилось по трубам кремлядское дерьмо
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Шефир сволочь, но не дурак. Никто не тянет его за язык с рассказами про папу-антибандеровца, плохие культурные запреты и "нормальных" россиян, с которыми "надо продолжать общаться". Он мог бы молчать в тряпочку и тихо делать гешефт, но вместо этого вещает без остановки. Это не просто треп, а чуть завуалированная декларация о намерениях.
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да,проба пера,зондируют почву и мониторят ситуацию,но ,зеля вроде и не при делах,как бы в стороне
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НЕБЕСНА СОТНЯ ВРАЗУМИ ДУРНИЙ НАРОД ЯКИЙ ЗНЕВАЖИВ ТВОЮ ЗАГИБЕЛЬ,ДАЙ СИЛИ ВИТЕРПІТИ ЦИХ ЗЕСЛУГІВ,ЯКІ СКАКАЛИ В 2014, РОЦІ НА КОРПОРАТИВАХ,А ВИ ГИНУЛИ ПІД ДЕРЕВ"ЯНИМИ ЩИТАМИ,ВИ НАЙКРАЩІ СИНИ ЯКІ ПОКЛАЛИ ЖИТТЯ ЗА ВОЛЮ ЩОБ ЧЕРЕЗ 5 РОКІВ ПРИЙШЛА ЦЯ НЕЧИСТЬ,ЯКА СЕЛФІТЬСЯ НА ВАІЙ КРОВІ НА МАЙДАНІ.ГОСПОДИ ДО ЯКИХ ПІР ЦЯ ЗЕМЛЯ БУДЕ ТЕРПІТИ ЦИХ НЕНАВИДЯЩИХ ЦЮ ЗЕМЛЮ ЧУЖИНЦІВ!!
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Пізно. Вже продали. Мову, армію, незалежність на хліб на намажеш.
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Шифер, давай расскажи еще чего-нибудь о планах ЗЕманды.....

народ в Украине расслабился У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 9506
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Шефир и сам не знает где чья территория. Не государственное мышление, а сценическое. Ехал бы в свою расею вместе со всей квартальной командой, оккупировавшей Украину. Несет какой-то бред. Пир во время чумы.
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Сваливайте в израиль и там наводите телемосты с евреем-украинофобом ванькой ургантом.
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Мои адекватные сограждане, у меня одного стойкое ощущение, что пора уже заткнуть эту зеленую обрезанную мерзость. Пока еще не поздно...
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Так, час від часу були жидівські погроми - думаю, що настала знову ця година.
Україну врятує тільки здоровий націоналізм.




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Правильно! Ізраїль нас розбомбить і окупує - ото заживемо
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В Таллинне пьяные Говорухин и актер из "Сватов" избили украинцев за замечание. ФОТО Съемки нового фильма "Конец прекрасной эпохи" по сборнику новелл Сергея Довлатова "Компромисс", над которым российский кинорежиссер Станислав Говорухин работает в эстонском Таллинне, закончились грандиозным скандалом. Будучи в пьяном виде, российский кинематографист и его коллеги напали и избили прямо на улице гражданку Украины Валентину Бардакову и ее мужа Геннадия.Об этом на своей странице в Facebook рассказал ее друг, всемирно известный украинский пианист Павел Гинтов. Эту же информацию подтверждает и балтийское информационное агентство DELFI, сообщает Цензор.НЕТ. По словам музыканта, Валентина Бардакова узнала Станислава Говорухина, когда тот в компании коллег отдыхал на одной из летних площадок. Она решила поинтересоваться у кинематографиста, зачем он подписал печально известное письмо в адрес президента России Владимира Путина в поддержку оккупации украинского полуострова Крым.

Смотрите: Глава штаба Путина: Интернет - это помойка, которая находится в руках госдепа США. + ВИДЕО.

В результате сначала завязалась словесная перепалка, в ходе которой россияне сыпали давно известным набором пропагандистских штампов - "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". В конце концов, пьяный русский актер Федор Добронравов (актер, который снимался в одном дурацком сериале про алкоголиков "Сваты") набросился на мужа Валентины Бардаковой - Геннадия. На помощь ему бросились и остальные русские. Завязалась драка. Геннадия пьяные русские повалили на землю и стали избивать ногами. А Валентине Бардаковой, которая бросилась на защиту мужа, поставили несколько синяков и сломали палец на руке.
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Так, дайте этому еврею кошерного сала!
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НАМ НЕ СТРАШНЫ РОССИЙСКИЕ ВОШИ,НАМ СТРАШНЫ ХОХЛЯЦКИЕ ГНИДЫ!
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С такими керивниками нашей стране пиз..ц настанет быстро.
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І справді, так ми нічого не доб'ємося. Треба їх не завертати, а розстрілювати просто там, під парканом митніці, тоді вони й перестануть до нас лізти.
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Много людей, которые поехали в оккупированный Крым, даже не знали, что так пересекать границу незаконно.
Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя вопрос запрета на въезд в Украину российским артистам, поддержавшим агрессию РФ против Украины.
===================
1. Не знание законов не освобождают от ответственности.
2. Крым оккупирован РФ
3. Пореченков случайно из пулемёта стрелял по ВСУ. Он похоже тоже не знал, что в Украина суверенное государство, что у Украины есть свое законодательство и судя по всему он думал, что ДНР как и терририя Крыма принадлежит РФ.
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ну а що ще міг проскавуліти нквдешний нащадок...
ех бандерівці, бандерівці...стільки ж добра могли один вистрілом тоді зробити для України...
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Зефір, тікай у Жидовію, поки не пізно
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Йо, мужик, взагалі то у нас війна і питання прав агресора не на часі. Буває таке у світі, коли доводиця чимось жертвувати- хтось жертвує життям, а хтось розвагами.
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Проблема кацапських артистів не тільки в неможливості пропагувати "руSSкій мір", а ще й у втраті одного з найбільших ринків розваг. Казахстан чи Германія не мають стільки прихильників кацапської попси, як Україна.
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Че у тебя SSS клавиатурой? Или это с головой? У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 9184
Хотя у лошадей она большая(голова, а не ум)
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диви, кацапло вилізло! Клавіатура його моя турбує.
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ЗІ: хоча, якось нечесно пресувати кацапських "митців" і не звертати уваги на кацапський електроінструмент, побутову електроніку та хімію; не звертати уваги на кацапські банки; не звертати уваги на те що, така стратегічна галузь, як мобільний зв'язок повністю в руках кацапів та ГРУ, ЗВР та ФСБ.
Та що там про сумне, давай хоч "митців" заборонимо. Тільки тоді вже давай і шансон в автобусах забороніть, ато якось не послідовно.
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зебіл, та ти наскрізь ватне чмовирдло! Хоча би тому що перевертаєш все в жопу. Ти ще заборони касапський газ! Млять...
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Нє, ну, понятно, що тут купа дебілів, яких ми характеризуємо як дебілів... Але цей зебіл - явно ольгінський, з методичкою.
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О, виявляється у кацапів є святині і для тебе У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 4932
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Ось яскравий приклад того, як збігаються інтереси кацапів та порохоботів. Війна- фігня, головне бізнес не чіпайте. Можете скакати на Майданах, чи до очманіння лаяти на парочку клоунів, але не чіпайте святого- бізнесу, нафтогазу, вуглю, мобільного зв'язку, торгівельних мереж і імпорту. Бо це рятує ерефію від санкцій Заходу. Куди нахрін расєюшка буде збувати свої Каліни, дрільки з перфораторами та пиво.
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Коню ти зовсім уже ? Мова іде про українофоба шіфера , а ти мелеш про порохоботів . Щоб лишній раз пнути брехливого злодія ти ладен здати Україну ? Альцгеймер ?
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Представьте что оно высрет после выборов, если даже три дня не могло дотерпеть и с товарища хлынул такой поток яда, говна и мышебратства, что мало уже не кажется.... Не говоря уже о том - как будет казаться потом У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 2756
Очень интересно бы достать запись разговоров когда вся эта контора вечером бухает и базарит "за жисть". Если оно не стесняется такие высеры в эфир выдавать, то что же происходит за камерами/микрофонами?
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думаєте що кацапські клоуни в Україні більше заробляють ніж кацапські власники Лайф, Водафон, Київстар чи Інтертелеком?
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То,что плетет этот человек меня мало интересует.С ним все понятно - мир,дружба,жвачка,родственные связи.Мне интересно узнать мнение наших певцов,музыкантов,актеров.всех тех,кто после запрета на въезд этого рос.эстрадного ширпотреба,вышли их тени бездарей соседей.Они опять хотят вернуться в рестораны и подземные переходы.Будете молчать,шифер вам это устроит.
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ЗЕЛЕНСЬКОГО ПЕРЕСЛІДУВАЛИ? У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 3757 До манії величі, можна сміливо додавати манію переслідування
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Не пішов би Шефір зі своїми "артістами" подалі від України в свою московію!
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не обижайте проблемных детишек,
оно ЗЕбил
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Не прикидывайся ДОЛБО..БОМ Шариф,в аннексированный Крым ездят безконтрольно кто хочет,завозят и вывозят что хотят,строят и ломают что считают нужным,оккупанты репрессируют и убивают коренное население-крымских татар-украинских граждан,Добронравов,которого ты защищаешь,является другом Охлобыстина и Пореченкова,все они одобряют действия СТРАНЫ-ОККУПАНТА и призывают уничтожать физически украинцев,а ты плять не видишь в этом нихера плохого,**** ИУДЕЙСКАЯ !!!
Лорак поехала развлекать страну-агрессор перестав быть солидарной со своим народом который противостоит российской оккупации,парламент Украины официально признал Россию страной-агрессором,а Лорак как Лобода,Козловский,Повалий,Моисеенко,Данилец(КРОЛИКИ) и др. нарушают моральные принципы своей страны,они ведь,эти шлюхи,считают себя гражданами Украины и при этом одобряют аннексию украинских территорий и убийства россиянами-ихтамнетами украинцев на украинской территории как раньше грузин на территории Грузии,молдован в Молдове,чеченцев в Чечне и т.д.!!!
Как вообще подобные моральные нормы уживаются в голове евреев,НЕ УКРАИНЦЕВ, т.к. Шафир и ЗЁ которых подавляющее большинство в партии "СЛУГА НАРОДА" ????
А-НУ попробовала бы во время ВОВ Клавдия Шульженко поехать петь в гитлеровскую Германию,в Рейстаг простым немцам,чтобы с ней сделали по приезду в СССР НКВД и Сталин-Берия??? ДА РАССТРЕЛЯЛИ БЫ НАХЕР прямо на трапе самолёта,А ТЫ ВТИРАЕШЬ НАМ ОТКРОВЕННУЮ ДИЧЬ,просто у вас ЗЕ-ребята работающий медиа-бизнес на России вот вы и крутитесь как настоящие иудеи "И ВАШИМ И НАШИМ" как банальные Лорак с Повалий,вы не украинцы и на Украину вам очевидно наплевать !!!
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вы не точны,им не только плевать но и на***ть
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Писал для "МОРДОКНИЖКИ",а там за подобные посты банят ватные модеры,меня уже дважды банили т.ч. стиль письма оставил исходный.
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Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам
уррряяя,ждите в гости газманова путинского соловья)а,заодно и охлобыстина с пореченковым,а там и янек с колей азировым подтянуться)
вот и всё ,что нужно знать о всей этой ze-шобле
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Правильно, давайте их пускать и срвзу арестовывать, как раинзы, для пополнения обменного фонда. Был бы человек, а статья найдется.
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Вся справа і наша біда/проблема в тому, що іноземців за адмінпорушення (наприклад, незаконий перетин кордону) арештувати і покарати, згідно українського законодавства, неможливо. Законодавство дозволяє лише видворити їх... Навіть штраф не передбачений (на відмінну вд громадян України).

ЗІ: Пореченков вчинив кримінальний злочин - стріляв. Але - він один такий. Ну, скажімо так: поодинокий випадок кримінального злочину.
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Гнилі помідори, тухлі яйця, відра з лайном ... ... ...
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Хай говорить У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 5786 Нарешті дізнаємось думку гідранта У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам - Цензор.НЕТ 6427
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Всім грабувати та вбивати, а коли зловлять казати що не знав, що того робити не можна. Так зедолюби?
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пробежав по заголовкам "новостей" на "цензоре", невооруженным взглядом виден "заказ" и виден от кого! "цензор"! вы растрачиваете последние крупицы былого авторитета(мое личное суб'ективное мнение)!
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ясно Шефир кацапская падаль и большитсво зеЛеных.скоро вся эта падаль будет на ростов драпать!дело времени
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Русские песни и танцы на могилах погибших украинских Воинов? Сначала пусть войска РФ выведут с Украины, вернут Крым, восстановят Донбасс, выплатят контрибуции....Лично мне их хороводы с бЯрьозками на фиг не надо!!!
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Як ця нацменшина задовбала.
Мало того що вона прибула у свій час в Україну з тим щоби знищувати патріотів поім осіла тут, наплодила таких самих нащадків і пропихає їх у владу.
Прекрасний сюжет для шпигунського фільму "Шлях резидента"
Скільки їх з нацменшини нащадків тих хто стріляв у спини в заградзагонах осіло в Україні,і менталітет їх мало чим змінився.
Нацменшина з українським менталітетом була спалена у Треплінці,або розстріляна німцями.
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Як ця нацменшина задовбала.
Мало того що вона прибула у свій час в Україну з тим щоби знищувати патріотів поім осіла тут, наплодила таких самих нащадків і пропихає їх у владу.
Прекрасний сюжет для шпигунського фільму "Шлях резидента"
Скільки їх з нацменшини нащадків тих хто стріляв у спини в заградзагонах осіло в Україні,і менталітет їх мало чим змінився.
Нацменшина з українським менталітетом була спалена у Треплінці,або розстріляна німцями.
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твари
оказывается у оккупантов есть права человека, а у тех кого они убивают нет
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Ну шо ваЗЕліни, здобули, чи зробили..ЇХ! Тобто українців..?
Хоча до кого це я?, малороси грьобані..
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Зебилы, так что Поречнков не виновен?
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"Много людей, которые поехали в оккупированный Крым, даже не знали, что так пересекать границу незаконно." - "Незнание закона не освобождает от ответственности, даже если это закон другого государства.". Я себе представляю этих слуг после выборов, если сейчас,то Мендель с обстрелами, то Шефир с артистами.
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Жиды это вам не украинцы, они всегда только там где выгодно!
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Шыфир уже давно, и показал , что оно такое . Пора ему валить в комфортную для него рашку
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А нашо нам здались ті дурнуваті кацапи ?
запрошуйте європейських зірок.
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Це, нема відношення до симітизму. Це, типовий Совок для якого Мацква центр світу. Ну, не мали в той час нічого вище. Хіба що еміграція. Совка вже не має, а до Імперії їх тягне.
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Це все результат того що, Україна так і не розірвала економічних зв'язків з кацапстаном та ордло. Завдяки Порошенко ми так і залишилися в економічному секторі ерефії. Ось кацапи і ображаються чого банкам можна, а нам неможна? Чого торгівельні мережи кацапів торгують кацапським лайном, а заспівати не можна? Чому Лайф, Киїстар та Водафон спокійно моніторять рух військ, а нам по сцені поскакати неможна.
Та тому дурники, що вас видно, а інших не так.
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Оскара ублюдку! Он ведь просто озвучиватель планов кодлы Главного зебила. Такие вбросы четко продуманы и их внимательно изучают на предмет реакции народа.

Предлагаю прореагировать так, чтобы эта мразь ватой в туалет ходила по-большому!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам
 
 
 
 
 
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