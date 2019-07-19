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 Політика України
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Все про:ГПУ (3080) допит (475) Карплюк (19)

 Сьогодні йду на похорон рідної сестри, а не в ГПУ - мені не вручали ні повістки, ні підозри, - Карплюк

Кандидат у народні депутати України Володимир Карплюк заявив, що Генеральна прокуратура України не вручала йому повістки про виклик до прокуратури і не оголошувала йому підозри в скоєнні будь-якого злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Карплюка у фейсбуці.

Інформацію, поширену ГПУ, він назвав спробою впливу Генпрокуратури на здійснення вибору жителями 95 округу 21 липня 2019 року.

"Згідно з КПК України, повістка про виклик вручається особисто. Мені ніхто не вручав повістку. Після вручення повістки у кожного громадянина є передбачені 72 години для прибуття до органу досудового розслідування. Тобто, згідно із Законами України, у мене немає жодної підстави сьогодні йти до Генеральної прокуратури України, бо так захотілося Юрію Луценку, щоб розправитися зі мною як з лідером виборчих перегонів по 95 округу. Я в очі не бачив жодної повістки чи підозри, окрім скан-копії документа, схожого на повістку, який опублікувала у себе на Facebook-сторінці Лариса Сарган – подруга моїх політичних опонентів і за сумісництвом – неофіційний прессекретар Луценка. У опублікованому нею документі вказана адреса, за якою я вже понад два роки не проживаю та не зареєстрований. Слідчі ГПУ не могли цього не знати. Так само вони прекрасно знали моє нове місце проживання і мій публічний графік зустрічей з виборцями. Але вони спеціально не вручали мені повістку, адже дії ГПУ щодо мене спрямовані виключно на чорний піар проти мене як кандидата в народні депутати", - повідомив Карплюк.

"Інформую Юрія Луценка як людину без юридичної освіти, що згідно зі статтею 135 КПК України, "особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. Документ, який опублікувала Сарган 19 липня, виписаний без дати складення цього документа, тобто Генпрокуратура могла мене викликати лише на 23 липня. Але лише у разі, якби цю повістку мені вручили 19 липня. Враховуючи, що сьогодні 19 липня, то в Генпрокуратуру мене не мають право запрошувати раніше 23 липня. Так пише Кримінально-процесуальний кодекс, який Луценко матиме можливість вивчити", - додав Карплюк.

Сьогодні йду на похорон рідної сестри, а не в ГПУ - мені не вручали ні повістки, ні підозри, - Карплюк 01

Також читайте: Порошенка повторно викличуть як свідка, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138458
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и зеленский так говорил, что не косил от военкомата. Повестку не вручали...
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БО ТАКЕ САМЕ ЛАЙНО ЯК І ТВІЙ преЗЕрватент.
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При чём тут Зеленский к этому вору?
Ботам мародера команда везде Зе приплетать?
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Вот и зеленский так говорил, что не косил от военкомата. Повестку не вручали...
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При чём тут Зеленский к этому вору?
Ботам мародера команда везде Зе приплетать?
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Презерватент не крал у своей армии руками Свинарчуков, не раздавал миллиарды своим Косюкам, не утверждал гнид судей, не имел в Липецке фабрики, не закрывает глаза на коррупцию на таможнях Одессы и Закарпатья, не относится к людям как к быдлу и тд
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При Зеленском вся прокремлёвская мразь попёрла в Украину на выборы. Совпадение ? - ...
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А при Порошенко - Медведчук, Вилкул, Мураев, Бойко, Кернес, Труханов и прочее ватное дно были неприкасаемы.
Давай про «совпадение», не останавливайся!
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Goldman Sachs. При Порошенко суды вели себя адекватно но при появлении Портнова погнали заказные решения за отмену всех решений, принятых при Порошенко.
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от кондом, рідній сестрі влаштував похорон, тільки б не йти в прокуратуру Повестку не вручали, на допрос в ГПУ не собираюсь, - экс-мэр Ирпеня Карплюк - Цензор.НЕТ 1177
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Бажаю і тобі принагідно влаштувати похорон комусь із близьких твоїх родичів заради особистої вигоди.
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таких уродів треба привселюдно розстрілювати разом із всіма родичами
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ЩО ЮРЧИКУ ??
ЯРИЙ ПРИХИЛЬНИК ПАРТІЇ * НОВІ ЇБЛИЩА *???
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Чиясь смерть не означає святості родича померлого. Якщо померла сестра то він безгрішний ?
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ЦЯ ЖАДІБНА І БРИДКА ПОТВОРА НАВІТЬ МАТІР ВЛАСНУ ЗГВАЛТУЄ РАДИ НАЖИВИ... А ЩОБ АЛІБІ ОТРИМАТИ .... ТО ПОХОВАТИ СЕСТРУ ЖИВОЮ ЙОМУ ЯК ВЛАСНІ ПАЛЬЦІ ОБІССЯТИ...
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лідер партії "Нові обличчя"

вчера родился7
еще не наследил ? Сегодня иду на похороны родной сестры, а не в ГПУ - мне не вручали ни повестку, ни подозрение, - Карплюк - Цензор.НЕТ 8373
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А ЧОМУ ТОДІ В ІРПІНІ ТА ПРИІРПІННІ ТАК СМЕРДИТЬ ВІД ТИХ НОВИХ РИЛ ???
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они "политические младенцы", у них стул еще не сформировался
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мені не зрозуміло, чого це Ю.Луценко має опікуватися цією "справою Карплюка", колишнього мера Ірпіня, якщо по-ідеї, ним має займатися агенти НАБУ Ситника і прокурори САП Холодницького. Оскільки "Володимир Карплюк є фігурантом антикорупційних розслідувань. Саме справи щодо дерибану в Приірпінні увійшли в ТОП-5 справ, на які рух ЧЕСНО звертав увагу ще 2016 року. Прокурор Київської області вручав Карплюку кілька підозр" - https://www.chesno.org/politician/81096/ Чо там Сарган забула в тій справі, чого вона її коментує? Хіба що... в САП і ГПУ одна і та ж пресслужба?
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это в американских фильмах прокуроры и судебные исполнители носятся по всем штатам, чтобы лично вручить повестку. В Украине генпрокурор сообщает о подозрении в соцсетях или через СМИ. И все, трепещи нарушитель...или выезжай за пределы.
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Карплюк - це величезне зло, через нього Ірпінь дуже потерпає. За останні 5 років населення Ірпеня збільшилося удвічі, але при мерові Карплюку не відкрили жодної школи і жодного дитячого садка. Зате новобудов там збудували десятки! Мало того, жителів стало удвічі більше, а комунікації залишилися старими. Результат - постійні аварії та відключення електроенергії та води. Крім того, саме Карплюк агітував жителів Ірпеня купувати квартири в друзів-забудовників, які потім обанкротилися і не добудували будинки. Народ втратив гроші!

Мало того, саме Карплюк завадив Коцюбинському увійти до складу Києва. СМТ Коцюбинське значно ближче до Києва, ніж до Ірпеня, більшість його жителів працюють саме в Києві. І більшість жителів висловилися за приєднання до Києва, причому влада Києва та Святошинського району теж це підтримала. Карплюк (а Коцюбинське зараз входить до Ірпінської міськради) ініціював усунення мера Коцюбинського, яка виступала за приєднання до Києва і не допустив цього приєднання.
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Как я понимаю вручить повестку человеку у которого 67 официально задекларирированных квартир не так и легко. Тут один недавно от армии прятался, а потом стал главнокомандующим
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У нас любят любое уголовное преследование обозначать преследованием за политические взгляды. Куда не плюнь - одни узники совести.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні йду на похорон рідної сестри, а не в ГПУ - мені не вручали ні повістки, ні підозри, - Карплюк
 
 
 
 
 
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